KV Mechelen zet eerste stap richting play-off 1: Patrick Goots schat het in

KV Mechelen won zaterdag op bezoek bij Cercle Brugge. Daardoor blijft play-off 1 mathematisch nog altijd mogelijk.

De revival van KV Mechelen bereikte zaterdag een absoluut hoogtepunt. De overwinning op bezoek bij Cercle Brugge zorgt ervoor dat Malinwa voorlopig op een punt van een plekje in de Champions’ play-offs staat.

Niemand die dat in het najaar verwacht had. Patrick Goots genoot alvast van de wedstrijd in Brugge, ook al stond KV Mechelen er behoorlijk onder druk, maar wist het wel telkens op het goede moment te scoren.

“De 2-2 op slag van rust, de 2-3 in de 85ste minuut na een zoveelste schitterende loopactie van Schoofs. We zagen opnieuw KV Mechelen op z’n best. In moeilijke omstandigheden bleef het toch aan zijn plan vasthouden”, klinkt het in Gazet van Antwerpen.

KV Mechelen op een punt van play-off 1

KV Mechelen pakt 20 op 24 en is nog steeds ongeslagen in 2024. Daardoor komt Malinwa nu wel heel erg dicht bij een plekje in play-off 1, maar Goots heeft zijn twijfels of dat wel zal lukken voor de troepen van Besnik Hasi.

“Een 6 op 6 zit er nu zeker nog in – ook al worden Westerlo en OH Leuven geen walkovers. Maar zoals ik eerder al zei, vrees ik dat dat niet zal volstaan om de Champions’ Play-offs te halen. Alleszins moet Mechelen er vol in blijven geloven. Dan zien we over twee weken wel waar het schip strandt.”

Zeker omdat Westerlo de punten hard nodig heeft in de degradatiestrijd. “Westerlo zal toch met knikkende knieën naar het AFAS Stadion afzakken, vermoed ik. Het is van moeten. Je wil niet in de laatste match tegen Genk, dat ook nog volop voor de top zes strijdt, het behoud moeten veiligstellen. We gaan nog twee gekke slotspeeldagen tegemoet.”