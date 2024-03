Charleroi doet gouden zaak in strijd om behoud terwijl Westerlo de kansen niet afwerkt

KVC Westerlo heeft vrijdagavond met 0-1 verloren van Charleroi. Invaller Guiagon bezorgde de Zebra's de overwinning, terwijl Westerlo meer had verdiend.

Vrijdagavond nam KVC Westerlo het in eigen huis op tegen Charleroi. Rik De Mil zette Chadli in de basis ten koste van Sayyadmanesh. Felice Mazzu koos ervoor om Heymans terug in de basis te droppen, hij mocht terug meedoen nadat zijn schorsing afliep.

Beide ploegen begonnen enorm nonchalant aan de wedstrijd, al nam Westerlo het spel al snel in handen. Toch was het Charleroi dat de eerste grote kans van de partij mocht noteren nadat Andreou de paal trof.

© photonews

Na iets meer dan 20 minuten spelen zag Westerlo het openingsdoelpunt afgekeurd worden. Piedfort knalde tegen de netten na een vrije trap, maar scheidsrechter Van Driessche had voordien gefloten voor een duwfout van Frigan, al leek hier best weinig aan de hand.

Beide ploegen hadden nog kansen, al kwam vooral Charleroi dicht bij een doelpunt aan het einde van de tweede helft wanneer Bernier en Heymans beiden op een Westerlo-speler trappen.

Na de pauze kwam Westerlo als de betere ploeg uit de kleedkamers. Een aantal schoten volgden elkaar op kort na rust, maar een doelpunt bleef uit.

Het was uiteindelijk Charleroi dat helemaal tegen de gang van het spel in op voorsprong kwam. Invaller Guiagon werkte af op aangeven van Petris.

De volledige tweede helft bleef Westerlo met voorsprong de beste ploeg. Vaesen kopte nog van dichtbij over doel. Aan kansen geen gebrek, wel aan doelpunten. Verdediger Bayram trapte tot overmaat van ramp nog op de laat, enkele minuten voor het einde.

Westerlo zal zich echter wel bestolen voelen. Veel twijfelachtige beslissingen gingen niet hun kant op en het doelpunt in de eerste helft werd wel héél snel afgekeurd.

Door de overwinning van Charleroi beweegt er onderaan in het klassement vanalles. De Zebra's klimmen tot op één puntje van Westerlo naar een 11e plaats, over OHL en Standard. Westerlo nog steeds 10e met 29 punten. Zo wordt de strijd om Play-off 2 nog wat spannender.