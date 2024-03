Werd Westerlo een geldig doelpunt ontnomen? Gumienny velt zijn oordeel

De scheidsrechters maakten er afgelopen weekend opnieuw een potje van. Ook in Westerlo-Charleroi was er discussie over een beslissing.

Nadat het vorig weekend al bij al meeviel qua twijfel over de scheidsrechters was het er dit weekend weer boenk op. In verschillende wedstrijden waren er zeer discutabele fases, zo ook in Westerlo-Charleroi. Ex-scheidsrechter Serge Gumienny haalde er in Het Belang van Limburg al de partij tussen Standard en KAA Gent bij. Daar was Wesli De Cremer als scheids aan de slag. Gumienny vond dat de ref meer tijd moest pakken voor zijn beslissingen. “Nog een voorbeeld van scheidsrechters die te snel fluiten zag ik tijdens Westerlo-Charleroi”, vertelt Gumienny. “Daar wordt een geldig van Piedfort onterecht afgekeurd voor een onbestaande fout op Heymans.” Refs moeten meer tijd nemen En daar kon niks meer aan veranderen. “Omdat de ref (Bram Van Driessche, nvdr.) de fase meteen affloot, kon de VAR niets meer doen en werd Westerlo een geldig doelpunt ontnomen.” Dit soort fouten zou volgens Gumienny in deze fase van de competitie niet meer mogen gebeuren. “Die kunnen het verschil kunnen maken tussen de Jupiler Pro League of de Challenger Pro League hé. Die wil je toch juist hebben?” De raad van Gumienny is heel erg duidelijk. Refs moeten meer tijd nemen om hun beslissing te maken. “Het zal jullie beoordelingsvermogen alleen maar ten goede komen”, klinkt het nog.