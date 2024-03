Serge Gumienny velt verschroeiend oordeel over Wesli De Cremer die match KAA Gent floot

KAA Gent verloor zaterdag met 4-2 van Standard. Achteraf was veel te doen over het feit dat Wesli De Cremer scheidsrechter van dienst was.

Standard boekte een heel knappe overwinning tegen KAA Gent, maar die verdween volledig uit de aandacht doordat na de match de focus helemaal naar de scheidsrechter van dienst ging. Hein Vanhaezebrouck was achteraf niet te spreken over de penalty, maar ook het feit dat Wesli De Cremer aangeduid werd voor deze wedstrijd. “Bij de aangeschoten bal op de arm van Gerkens werd er onmiddellijk een strafschop gefloten”, zegt Serge Gumienny, die Vanhaezebrouck gelijk geeft, bij Het Belang van Limburg. De Cremer had Standard-Gent niet mogen fluiten “De scheidsrechter had daar beter wat meer zijn tijd genomen. Laat de fase een paar seconden inzinken, kijk naar de reactie van de spelers en neem dan je beslissing. En niet in een reflex zoals hier.” Ook bij de rode kaart van Nurio was het nodig om wat meer tijd te nemen, zo oordeelt Gumienny. “Als je daar rood voor geeft, moet je aan de andere kant ook strafschop fluiten voor die fout op Brown.” Ook Gumienny vindt dat De Cremer deze match niet had mogen fluiten. “Dit was niet het geschikte moment om hem zo een beladen en belangrijke wedstrijd te laten fluiten. Wie dat beslist, heeft geen affiniteit met de Belgische competitie”, besluit Gumienny.