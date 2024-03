Hein Vanhaezebrouck haalt snoeihard uit naar scheidsrechter Wesli De Cremer: "Dit betekent dat hij er niet klaar voor was!"

Het was een frustrerende avond voor Hein Vanhaezebrouck. Zowel de VAR als scheidsrechter Wesli De Cremer krijgen de volle lading na de nederlaag van KAA Gent tegen Standard. Hij schuwt de harde woorden niet na een aantal discutabele beslissingen.

Frustrerende avond voor KAA Gent

Het was een moeilijke avond voor KAA Gent. Snel voorkomen, maar dan ook een domme rode kaart. Een aantal discutabele beslissingen en uiteindelijk met nul punten naar huis. Het verslag van de wedstrijd vind je HIER.

Natuurlijk had Hein Vanhaezebrouck zijn visie over de wedstrijd, maar vooral de scheidsrechterlijke beslissingen en deze van de VAR.

De VAR moet het als eerste ontgelden

"Als je het verloop van de wedstrijd bekijkt, is het logisch dat je je ergert", opent Vanhaezebrouck na de wedstrijd.

"Van Als ik de rode kaart zie van Nurio, kun je die misschien geven. Maar aan de overkant zie ik hetzelfde gebeuren, maar er gebeurt niets. Eigenlijk zou de VAR moeten doorgeven dat het dezelfde fout is als de overkant. Want dan gaat alles pas eerlijk verlopen ..."

Wesli De Cremer is de kop van jut voor Vanhaezebrouck

Niet alleen de VAR, maar ook Wesli De Cremer, de scheidsrechter van dienst, kreeg de volle lading van Vanhaezebrouck.

"Wat ik nog erger vond, was die penalty. Allez ..."Er wordt keihard getrapt en Gerkens springt met zijn handen op zijn rug. De scheidsrechter beslist in minder dan een seconde. Dat kan niet, dan scheelt er iets", oordeelt de T1 van KAA Gent.

"Want ik ben zeker dat als hij geen penalty geeft, de VAR nooit tussenkomt. Hoe kun je dan binnen de seconde al penalty geven?", oordeelt Vanhaezebrouck.

"Dat betekent voor mij dat hij niet klaar was voor dit soort wedstrijd. Het is een jonge scheidsrechter en dit is een beladen matchen voor beide kanten", haalt Vanhaezebrouck uit.