KAA Gent kon het vuur niet aan de schenen leggen van een Standard 'on fire'

Standard deed wat het moest doen, maar dit kon van KAA Gent niet gezegd worden. We zagen vuur en vuurpijlen op het veld, maar vooral een Standard dat koelbloedig bleef tegenover een ijskoud KAA Gent.

Twee ploegen die in 2014 nog maar 5 punten haalden in de Jupiler Pro League. Het was dus voor beide ploegen een kwestie van punten te pakken. Dit met verschillende doelen. Voor Standard was dit zeker te zijn van het behoud en voor KAA Gent om zich te verzekeren van een plek in de Champions Play-off.

Een begin vol drang naar voren

Beide ploegen kozen direct voor de aanval in de beginfase. Dit wel zonder grote kansen te creëren. Het was dan ook op stilstaande fase dat het openingsdoelpunt viel.

Gerkens met de hoekschop en Tissoudali moederziel alleen aan de tweede paal. De Marokkaanse international twijfelde niet en kon mogelijk zijn gemakkelijkste doelpunt uit zijn carrière maken.

Nurio Fortuna laat zijn ploeg in de steek

Goede aanval van Standard en Kanga kon alleen op de Gentse doelman af. Dit was echter zonder Nurio Fortuna gerekend. De Gentse verdediger trok de aanvaller van Standard neer. Geen twijfel mogelijk en de rode kaart was het verdict.

Hein Vanhaezebrouck liet zich niet kennen en schoot in woede. De Gentse trainer probeerde aan de scheidsrechter duidelijk te maken dat Kanga niet moederziel alleen op doel af ging. Zijn protest bracht echter geen zoden aan de dijk.

Op en neer, op en neer

Het was geen eerste helft waarvan je in slaap viel. De bal ging van strafschopgebied naar strafschopgebied. Zowel bij Standard als KAA Gent bleef de afwerking echter uit. Mitrovic van KAA Gent was er nog heel dichtbij, maar hij plaatste zijn schot naast het doel van Bodart. Op een zeker moment leek het een strafschop voor KAA Gent te zijn, maar de scheidsrechter en de VAR gingen daar niet op in.

Op het einde van de eerste helft wou Standard absoluut met een doelpunt de kleedkamer ingaan. Een speler van KAA Gent hielp en hierbij.

Wilfrien Kanga aan het kanon

Voorzet van Standard en Gerkens zijn hand was niet helemaal naast het lichaam. De bal ging dan ook op de stip. Kanga twijfelde niet en schoot zijn Standard langszij.

In al het tumult kreeg Vanhaezebrouck nog een gele kaart onder zijn neus geschoven.

Standard op voorsprong

Het spel ging weer goed op en neer in het begin van de tweede helft. De enorme grote kansen bleven echter uit. Leko nam de beslissing om Balikwisha in te brengen en dit loonde meteen.

De vinnige aanvallende middenvelder kon met de steekpas heel de defensie van KAA Gent ontmantelen. De pijlsnelle Yeboah dook in het gat en twijfelde niet. Even leek het feest niet door te gaan omwille van buitenspel, maar de VAR twijfelde niet en keurde het doelpunt goed.

Standard tijd en KAA Gent knock out

Standard kwam niet alleen op voorsprong. Het deed KAA Gent op een paar minuten echt pijn. Eerst was er Kawabe die met een prachtige pas Alzate op weg zette naar de 3-1.

Het was echter nog niet gedaan want wederom Kawabe als aangever en daar was Yeboah met zijn tweede van de avond. Ineens stond het 4-1 voor de Luikenaars en lijkt het behoud helemaal binnen te zijn.

Het doelpunt van de hoop?

Vanhaezebrouck koos ervoor om een driedubbele wissel door te voeren. Dit onder andere door Depoitre op het veld te brengen. Deze beslissing loonde want de Gentenaars kwamen tot scoren. Het was een rommelige fase voor het doel van Bodart en de Luikse doelman moest een aantal keer redding brengen.

Uiteindelijk kwam de bal voor de voeten van invaller Samoise. Hij twijfelde niet en zette de 4-2 op het bord met nog 11 minuten op de klok.

De supporters van KAA Gent zijn het beu

De 7de nederlaag van 2024 zat eraan te komen en dit zinde de supporters van KAA Gent niet. Ze zagen de nederlaag aankomen en kozen ervoor om een aantal vuurpijlen op het veld te smijten.

De scheidsrechter besloot om de wissels van Standard te laten doorgaan. Zodoende kon de brandweer zijn werk doen en werd de wedstrijd hervat.

Doelpunten zagen we niet meer. Hierdoor lijkt het behoud voor Standard een zekerheid, maar voor KAA Gent gaat het nog een moeilijke weg worden om de Champions Play-off te grijpen.