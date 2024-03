Tissoudali spaart zijn kritiek op het beleid van KAA Gent niet na nederlaag op Standard

KAA Gent verloor zaterdag met 4-2 bij Standard. Ook bij Tarik Tissoudali kwam die nederlaag ontzettend hard aan.

Tarik Tissoudali heeft na de wel heel pijnlijke nederlaag op bezoek bij Standard fors uitgehaald naar het bestuur van KAA Gent.

“Een frustrerende avond? Het is bijna lachwekkend. Hoe je elke keer op zo’n domme manier punten laat liggen”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

De Buffalo’s kwamen op voorsprong en hadden een strafschop kunnen krijgen voor de 0-2, maar uiteindelijk ging men rusten bij een 1-1-tussenstand. Na de rust ging het van kwaad naar erger met KAA Gent.

Tissoudali gelooft dat KAA Gent play-off 1 haalt

De vroege rode kaart bepaalde de wedstrijd, maar voor Tissoudali is er veel meer aan de hand. “Wat er nu echt fout loopt? De problemen? Het begon al in de winter, in de maand januari. De kern van het probleem is het transferbeleid. Zij zijn gefaald.”

Tissoudali had niet verwacht om dit te moeten meemaken. “Iedereen wil in een kwalitatief team spelen en voor de prijzen strijden. Maar ja, als het zo moet, dan ga je niet met plezier voetballen. Er valt veel te vertellen maar ik kan beter mijn mond houden.”

Tissoudali gelooft nog altijd in deelname aan play-off 1 en eens de ploeg daar is kan er volgens hem nog heel veel gebeuren. “Union is een sterke ploeg maar je weet nooit”, besluit hij.