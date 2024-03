"Badmuts buiten": fans KAA Gent hebben er helemaal genoeg van na dramatische transferwinter

KAA Gent ging ook op bezoek bij Standard pijnlijk onderuit. Het werd 4-2 in de Vurige Stede. De ref was achteraf de gebeten hond, maar de spelers hebben ook voor het eerst zeer duidelijk het transferbeleid op de korrel genomen. En de supporters hadden op voorhand al spandoeken mee.

Eens te meer is Michel Louwagie de gebeten hond bij KAA Gent. Hij transfereerde afgelopen winter met Hugo Cuypers, Emmanuel Gift Orban en Malick Fofana drie van de beste aanvallers van de voorbije jaren bij de Buffalo's.

Daarmee werd wel meteen heel wat opgegeven. Voor Nieuwjaar leken de Buffalo's samen met RSC Anderlecht nog de voornaamste uitdager van Union SG te gaan worden, ondertussen lijkt het halen van play-off 1 zelfs al een moeilijke zaak.

Michel Louwagie de gebeten hond bij KAA Gent

En dus wordt het transferbeleid van Gent op de korrel genomen. Michel Louwagie wordt daarbij verweten dat hij te veel aan het geld zou hebben gedacht en te weinig aan het sportieve. Voor de wedstrijd tegen Standard werd al een spandoek meegenomen met daarop 'Badmuts buiten', een verwijzing naar het jarenlange voorzitterschap van Louwagie bij de Koninklijke Belgische Zwembond.

Ook op X regende het de voorbije dagen reacties over het beleid van Louwagie, terwijl ook de spelers kritisch waren na de nederlaag in Standard. Ook zij hadden zich meer voorgesteld bij dit seizoen en dat leek er ook lange tijd in te zitten.

🔵 Même à mon pire ennemi, je ne souhaiterais pas de supporter un club dirigé par Michel Louwagie. Il a détruit une saison pour ses ambitions financières, c’est tout simplement honteux. Le #KAAGent en récolte les résultats sur le terrain. Ce club devait jouer le titre! À quoi en… pic.twitter.com/WIw1Pt9pS1 — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) March 2, 2024

Jaren wanbeleid door De Witte&Louwagie. De supporters beliegen&bedriegen. Het sportieve primeert&dan is er plots 19 miljoen euro verlies. Een nieuwe voorzitter die geld in de club pompt maar peppi&kokki verzilveren hun monopoly aandelen. De media stelt zich daar geen vragen bij. — Mario🇧🇪🦬🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🦉 (@KAAG_SWFC) March 3, 2024

Hoe kunnen jullie zich laten rollen door Louwagie? Het is niet de eerste keer… pic.twitter.com/ncuUJxxZEw — David Knockaert 🇵🇪 (@david_knockaert) March 3, 2024

Kijk er naar uit om deze te zien in de tribune tijdens onze matchen. Hoe rapper hij buiten is, hoe beter!!! — Dries VL (@Driesbuffalo) March 2, 2024