Transferjournalist komt met opmerkelijke boodschap na nederlaag van KAA Gent

KAA Gent verloor zaterdagavond met 4-2 op bezoek bij Standard. Een pijnlijke nederlaag voor Hein Vanhaezebrouck en zijn troepen.

Over de nederlaag van KAA Gent kan heel wat gezegd en geschreven worden, maar één ding staat vast: de wintermercato van de Buffalo’s waarbij heel wat sterkhouders verkocht hebben speelt hoe dan ook een grote rol in heel het verhaal.

KAA Gent speelde een goede eerste helft, kwam op voorsprong, maar kreeg ook heel vroeg een rode kaart. Een niet gekregen strafschop die meteen werd gevolgd door eentje aan de andere kant deed heel de match kantelen.

Transferbeleid KAA Gent oorzaak van de malaise

Standard rook bloed en maakte het in de tweede helft wel heel erg pijnlijk voor de bezoekers. Dat ook de wedstrijdleiding geen pluim verdiende, daar is iedereen het over eens, maar het transferbeleid werd ook door eigen spelers flink op de korrel genomen na de match.

Zelfs een transferjournalist als Sacha Tavolieri liet zich op X, het vroegere Twitter, uit na de nederlaag van KAA Gent en stak niet onder stoelen of banken waar die aan te wijten was en wie verantwoordelijk is.

“Zelfs mijn ergste vijand zou ik een club onder leiding van Michel Louwagie niet willen toewensen”, klinkt het. “Hij heeft het seizoen kapotgemaakt met zijn financiële plannen, het is gewoon beschamend. En KAA Gent ondervindt er de gevolgen van op het veld. Deze club moest voor de titel spelen! Waartoe worden ze vanavond gereduceerd?”