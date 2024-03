Hein Vanhaezebrouck ontsnapt zelf aan rode kaart op Sclessin

KAA Gent ging met zijn tienen onderuit bij Standard. Trainer Hein Vanhaezebrouck ontsnapte aan een rode kaart.

Volgens de letter van de wet is de penalty die Standard kreeg wel degelijk een strafschop. Dat geeft Hein Vanhaezebrouck grif toe.

“Aangeschoten ballen zijn een probleem”, zei hij bij Sporza. “Mocht zijn arm ver boven zijn hoofd hangen, kan ik het nog aanvaarden. Maar dit is te belachelijk voor woorden. Dit bewijst dat de scheidsrechters nog steeds de wedstrijden in handen hebben, want bij elke grijze zone grijpt de VAR niet in.”

In die bewuste strafschopfase kreeg Hein Vanhaezebrouck een gele kaart. Terecht misschien wel voor het protest, al bleek hij bijna rood onder zijn neus gestopt te krijgen.

Bijna rood voor Vanhaezebrouck op Sclessin

“Dan krijg je geel omdat je ertegenin gaat. Ik zag de wedstrijdleiding zelfs nog even discussiëren om me een tweede te geven. Zo staan ze sterk om je op deze manier aan de kant te zetten”, spaart de trainer van KAA Gent zijn kritiek niet.

Al was voor Vanhaezebrouck niet alleen de scheidsrechter de oorzaak van de nederlaag. “Daarna deden we nog domme dingen in de tweede helft. We moeten niet alleen naar de ref kijken, maar ook naar onszelf. We slikken te veel domme goals.”