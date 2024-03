Hein Vanhaezebrouck reageert op negatieve uitlatingen van Tarik Tissoudali

KAA Gent ging zaterdagavond met de billen bloot op Standard. Er werd met 4-2 verloren en dat was niet naar de zin van Tarik Tissoudali.

Standard won zaterdag met duidelijke 4-2-cijfers van KAA Gent. Na de wedstrijd was er echter niet veel ruimte voor de mooie prestatie van de Rouches.

Alle aandacht ging naar de prestatie van de wedstrijdleiding en het transferbeleid van KAA Gent tijdens de wintermercato. Over dat laatste was Tarik Tissoudali bijzonder scherp.

Trainer Hein Vanhaezebrouck beperkte zich tot commentaar op de scheidsrechter. Over de transferpolitiek van de club wou hij dit keer niet uitweiden.

“Ik heb daar zelf al wel eens iets over gezegd. Dat is logisch, die jongens zien ook wat er gebeurt. Het is logisch dat dat leeft”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Duel met competitieleider Union SG

Vanhaezebrouck wou er niet veel op ingaan, maar begreep Tissoudali wel. “Ik weet niet of dit nu het moment is om daarover te beginnen. Ik snap het wel, hij is gefrustreerd, maar ik ga daar niets meer over zeggen. We moeten verder met de jongens die er zijn”, klonk het nog.

Of Tissoudali volgende week al veel verandering zal zien is maar zeer de vraag. Zondag is competitieleider Union SG de tegenstander.

“We geven niet op. Het zou van weinig zin voor realisme getuigen, mochten we nu zeggen dat we op Union gaan winnen. Maar in voetbal is alles mogelijk. We weten dat we moeten stunten om nog voldoende punten te pakken.”

Maar dan moeten alle puzzelstukken wel in elkaar vallen. “Wie weet, als we eens een wedstrijd spelen zonder een domme penalty weg te geven of zonder een domme rode kaart…”, klinkt het hoopvol.