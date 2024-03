De man die KAA Gent helemaal dood deed: "Of het rood was voor Nurio?"

KAA Gent verloor met 4-2 op bezoek bij Standard. Met drie belangrijke acties had Kelvin Yeboah een groot aandeel in de overwinning van de Rouches.

Nurio een rode kaart aansmeren en ook nog twee doelpunten scoren. Kelvin Yeboah, de 23-jarige huurling van zusterclub Genoa, zorgde ervoor dat KAA Gent met een fikse kater Sclessin mocht verlaten.

“This feels great”, zei de 23-jarige Ghanese Italiaan aan DAZN. “We verdienen dit. We hebben de voorbije weken zo hard gewerkt, maar de resultaten volgden niet. Vandaag wel. Ik ben zo blij voor het team en voor de fans. Deze club verdient veel hoger te staan.”

Standard nog niet mathematisch zeker van behoud

Dat hij Nurio een rode kaart aansmeerde, daar ging hij niet op in. Het was voor hem 100 procent rood. “Absoluut. Als hij me niet aanraakt was ik met mijn snelheid altijd eerst bij de bal geweest”, vervolgt hij zijn betoog.

Door de overwinning tegen de Buffalo’s lijkt Standard nu ook zo goed als zeker het behoud in handen te hebben. “Het is droevig dat een topclub als Standard blij moet zijn met Play-off 2”, gaat hij verder.

“Mathematisch is het trouwens nog niet zeker. We hebben nog punten nodig. Maar ik ben blij dat ik de jongens vandaag nog eens heb zien lachen in de kleedkamer. Ik zag een goede reactie na de 0-1. Dat is niet evident voor een ploeg in onze situatie.”