KAA Gent - KRC Genk (Jupiler Pro League 2025/2026)

Aernout Van Lindt



20:50

Gent heeft nog een kwartier. Wat levert dat nog op?



105

Gele kaart voor Siebe Van Der Heyden





105

We krijgen 2 minuten blessuretijd.



105

Wat is Van Der Heyden hier allemaal aan het doen? In de nek springen en opbotsen tegen tegenstanders. Het levert hem geel op.



103

Er staat nog drie man klaar bij Gent. De laatste kans voor Gent stilaan?



101

Daan Heymans

August De Wannemacker





101

Brughmans nog eens met een redding, maar er was ook al gefloten voor handspel van een Buffalo.



99

Hashioka én Sonko zijn ondertussen aan het hinkelen. KAA Gent door de beste krachten heen?



96

Plots de 0-1 via Mirisola. Hij lepelt de bal wel heerlijk in het hoekje!



95



Doelpunt van Robin Mirisola (Kayden Pierre)





94

KAA Gent drukt de tegenpartij meteen achteruit. Wat levert dat op?



91

De bal rolt opnieuw. Voor een derde keer.



90+20

We gaan even verpozen met 0-0 na 90 minuten. Verlengingen in Gent - Genk, net wat dit lang en slopend seizoen nodig had ...



90+3

Genk monopoliseert de bal nog eens, maar doet er weinig mee.



90

We krijgen 4 minuten blessuretijd.



89

Genk dringt nog eens aan. We lijken op weg naar verlengingen.



86

Gele kaart voor Ibrahima Sory Bangoura





86

Skoras haalt uit, maar trapt een Genks been onderuit. Daar zat meer in.



85

Adrian Palacios

Kayden Pierre





84

Gent zet zich nog eens door, maar Sonko kan net niet voldoende bij de bal.



81

Heymans, Palacios, ... Veel halve schoten en veel stevige duels, weinig grote kansen.



78

Genk nog eens met een schotje, maar er komt weinig van.



75

Nog wat wissels en nog wat meer bikkelen op het veld. Nog een kwartier hebben beide teams om er nog iets van te maken.



73

Gele kaart voor Tiago Araujo





72

Abdelkahar Kadri

Hyun-Seok Hong





72

Bij Gent claimt men een stoot in het gezicht. De ref, noch de VAR gaan daar op in.



70

Beide ploegen zoeken naar een opening, maar het lijkt voorlopig eerder wachten op een foutje.



68

Halfweg de tweede helft. Wie breekt de ban? Dat is stilaan de hamvraag.



66

Atsuki Ito

Momodou Sonko





65

Dan maar wat wisselen denken de coaches. Het tempo is echt uit de wedstrijd stilaan.



64

Jarne Steuckers

Yira Collins Sor





64

Aaron Bibout

Robin Mirisola





62

Gele kaart voor Josue Ndenge Kongolo





62

Het sfeertje wordt wat grimmiger. Kongolo krijgt de eerste prent van de avond.



60

Uur ver. Op dit moment zijn verlengingen nog steeds heel goed mogelijk.



57

Open kans voor Bibout. Hij trapt over.



55

Aan de sfeer van beide ploegen zal het alvast niet gelegen hebben. Luid, luider, luidst!



53

Genk is goed aan de tweede helft begonnen. Het dwingt Gent wat meer naar achteren.



50

Het schot van Heymans, afgeblokt!



47

Meteen een poging van Steuckers, maar afgeblokt. Genk is met intenties uit de kleedkamer gekomen.



46

De bal rolt opnieuw. "I predict a riot", was de laatste muzikale episode tijdens de rust.



45+1

Een obligaat minuutje extra. Dat wordt rusten met 0-0!



45

We krijgen 1 minuten blessuretijd.



44

Klein opstootje tussen Van Der Heyden en Heymans, maar het koelt zonder kaarten.



42

Aan de overkant probeert Heymans het eens, maar dat gaat over en naast.



41

Hashioka krijgt dé kans aan de tweede paal, maar hij trapt over.



39

Vrije trap Delorge, in de handen van Brughmans.



37

Bijna loopt het uitverdedigen bij Gent slecht af, maar de controle bij Genk is er ook niet.



34

Voor de volledigheid: bij een gelijke stand na 90 minuten gaan we naar verlengingen en eventuele strafschoppen.



31

Over het halfuur. Gent is baas, maar dat zegt niets over de stand. Die staat nog steeds op 0-0.



29

Ito weet Kanga te bedienen, maar andermaal is er een prima redding van Brughmans. Wel nog de hoekschop.



26

Heymans kopt op de corner en via Roef gaat hij binnen, maar er was al gefloten voor een eerdere fout!



26

Bibout plots aan de overkant na balverlies met een schot, maar Van Der Heyden kan in corner duwen.



24

En nu de beenveeg van Brughmans op de inzet van Kanga. Gent is aan het overnemen.



22

Gent zoekt de voetballende oplossing met Skoras, maar er wordt andermaal niet echt getrapt.



19

Gent probeert er stilaan wat van te maken. Wat gaat dat opleveren?



16

Kwartier ver. Het tempo zakt wat door foutjes en blessurebehandelingen.



13

Vrije trap Gent. Niemand kan er goed bij.



11

Voorzet vanop links, Kanga kan er niet echt de voet tegen steken en zo gaat de bal voorlangs.



9

De corner levert niets op, al was het wel een heet standje met onder meer een gekraakt schot aan de tweede paal.



7

KAA Gent neemt het heft even in handen en dat levert ook een hoekschop op. De fans gaan er heel luid achter staan.



4

De studieronde is volop bezig. De fans geven het beste van zichzelf, de spelers nog niet.



1

KAA Gent - KRC Genk: 0-0





1

De bal rolt in de Planet Group Arena!

