20/12/2025 16:00
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 19

LIVE: Dender zoekt na de rust naar een gelijkmaker tegen Standard!

Begin dit seizoen stond Vincent Euvrard nog aan de zijlijn voor Dender, nu komt hij op bezoek met Standard. Hij recupereert onder meer Nielsen. Bij de thuisploeg is met Cools de kapitein ook opnieuw op post. Volg de match bij ons LIVE en op de voet!

Tijd   72' 10" 
66
 Steeds meer wissels. Het tempo gaat er wat uit op die manier.
65
 Vervangen Malcolm Viltard
Ingevallen Krzysztof Koton
65
 Vervangen Alireza Jahanbakhsh
Ingevallen Roman Kvet
63
 Vrije trap Standard. Nielsen snijdt hem slecht aan en zo weg kans voor de Rouches.
60
 Uur ver. Tot op heden blijft Standard heel compact en goed verdedigen.
58
 Vervangen Nayel Mehssatou
Ingevallen Leandre Kuavita
57
 Mehssatou lijkt dan toch niet verder te kunnen met pijn aan de enkel. Zo gaan we een wissel krijgen.
56
  Gele kaart voor Luc De Fougerolles
54
 De VAR is in ieder geval niet tussengekomen voor de fout van Cools. Dender blijft met elf en moet op zoek naar de gelijkmaker.
52
 Mehssatou heeft verzorging nodig na een tussenkomst van Cools. Het lijkt alles bij elkaar toch nog mee te vallen.
49
 De bij de rust ingevallen De Fougerolles kopt, over de kooi van Pirard.
46
 Vervangen Luc Marijnissen
Ingevallen Luc De Fougerolles
46
 Wat brengt de tweede helft in Dender? De bal rolt opnieuw!
45+20
 En zo gaan we rusten met 0-1. Die stond al na een minuut op het bord.


Scheidsrechter 		Rust


45+4
 Voorzet Sambu, Hautekiet werkt weg. Dat zal het wel geweest zijn voor deze eerste helft?
45+2
 Voorzet Nkada, maar er is niemand die er iets mee kan. We lijken te gaan rusten met 0-1.
45
 Krijgen we een rode kaart voor Mohamed Berte? De VAR is het aan het nakijken...
44
  Gele kaart voor Mohamed Berte
44
 Berte komt weg met geel op aangeven van de VAR. Naar de tweede helft toe kan dat zeker van belang zijn.
43
 De VAR moet gaan kijken. Maakt Laforge van de rode kaart een gele?
43
 Of komt de VAR nog tussen?
42
 Plots de rode kaart voor Berte voor een fout op Mohr! Komt de VAR tussen?
41
  Rode kaart voor Mohamed Berte
40
 Vrije trap voor Standard. Marijnissen hing nadrukkelijk aan Nkada. Scherp aangesneden, maar weggetrapt en uiteindelijk een doeltrap.
39
  Gele kaart voor Luc Marijnissen
37
 Cools verlengde met het hoofd, Mbamba kon er nog bij, maar Pirard pakt.
34
 Krijgen we nog iets voor de rust? Het spel kabbelt een beetje verder op dit moment.
31
  Gele kaart voor Malcolm Viltard
31
 Berte loopt door met de bal aan de voet, maar uiteindelijk is het Sambu Marsoni die niet echt kan doordrukken.
28
 Dender probeert af en toe wel eens te komen, maar Standard houdt de organisatie rustig onder controle.
25
 Over halfweg de eerste helft. Nog steeds heel erg weinig kansen. Bij Dender voorlopig van niet kunnen, bij Standard van niet moeten na de vroege voorsprong.
22
 Alireza probeert eens een actie op te zetten, maar meer dan een inworp haalt het er niet uit.
19
 Ilaimaharitra profiteert van balverlies van Dender, maar het schot is een makkelijke plukbal voor Dietsch.
16
 De poppen even aan het dansen tussen Nsimba en Karamoko. Ze komen zonder kaarten weg.
13
 Dender moet meteen achtervolgen, maar wil nu wel de bakens gaan verzetten en begint aan aanvallen te denken.
10
 Nieuw doelgevaar voor Standard na een voorzet van Nielsen, maar Dietsch kan klemmen.
8
 Viltard op de linkerkant. De voorzet komt er net niet uit. Standard is al achteruit aan het plooien, zoveel is duidelijk.
5
 Vrije trap Goncalves. Geen grote problemen voor Pirard.
2
 Bam! Meteen raak. Mohr met de voorzet en Hautekiet met de héél snelle 0-1!
1
 FCV Dender EH - Standard: 0-0
1

Goal 		Doelpunt van Ibe Hautekiet (Tobias Mohr)
1
 De bal rolt in Denderleeuw. Raakt de thuisploeg minstens voor eventjes van de laatste plaats weg?

Vooraf
Begin dit seizoen stond Vincent Euvrard nog aan de zijlijn voor Dender, nu komt hij op bezoek met Standard. Hij recupereert onder meer Nielsen. Bij de thuisploeg is met Cools de kapitein ook opnieuw op post.
FCV Dender EH FCV Dender EH
Dietsch Guillaume 90' 6.9 -
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/15 (40%)
Meer statistieken
Goncalves Bryan 90' 7.4 -
  • Nauwkeurige passes: 40/51 (78.4%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 3/7 (42.9%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/20 (30%)
Meer statistieken
Cools Kobe 90' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 30/32 (93.8%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Marijnissen Luc   45' 5.8 -
  • Nauwkeurige passes: 16/22 (72.7%)
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/7 (42.9%)
Meer statistieken
Ferraro Fabio 90' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 17/23 (73.9%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Mbamba Noah 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 22/25 (88%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Viltard Malcolm   65' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 26/29 (89.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/5 (100%)
Meer statistieken
Jahanbakhsh Alireza 65' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 23/32 (71.9%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Sambu Marsoni 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 21/27 (77.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Berte Mohamed   90' 5.9 -
  • Nauwkeurige passes: 5/7 (71.4%)
Meer statistieken
Nsimba Bruny 90' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 6/14 (42.9%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/4 (50%)
Meer statistieken
Bank
Fortin Louis 0'  
Toshevski David 0'  
Koton Krzysztof 25' -
Kvet Roman 25' -
Rodes Nathan 0'  
Attah Kadiri Jordan 0'  
Hrnčár David 0'  
De Fougerolles Luc   45' 5.5 -
  • Nauwkeurige passes: 19/25 (76%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Moutha-Sebtaoui Nail 0'  
 

Standard Standard
Pirard Lucas 90' 7.1 -
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/16 (37.5%)
Meer statistieken
Hautekiet Ibe 90' 8.0 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 19/23 (82.6%)
  • Schoten op doel: 1/2
Meer statistieken
Karamoko Ibrahim 90' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 18/23 (78.3%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
Meer statistieken
Dierckx Daan 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 11/18 (61.1%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/6 (0%)
Meer statistieken
Mohr Tobias A 90' 7.2 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 15/24 (62.5%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/7 (28.6%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/9 (33.3%)
Meer statistieken
Mehssatou Nayel 58' 7.5 -
  • Nauwkeurige passes: 20/22 (90.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Ilaimaharitra Marco 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 34/40 (85%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Lawrence Henry 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 9/15 (60%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Nielsen Casper 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 12/23 (52.2%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/5 (40%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/6 (0%)
Meer statistieken
Ayensa Dennis 90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 9/11 (81.8%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
NKada Timothée 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 7/11 (63.6%)
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Bank
Bates David 0'  
Bolingoli Mbombo Boli 0'  
Abid Adnane 0'  
Kuavita Leandre 32' 6.8 -
Meer statistieken
René Mitongo 0'  
Godfroid Matteo 0'  
Assengue Steeven 0'  
Jupiler Pro League

 Speeldag 19
Charleroi Charleroi 2-2 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-0 Standard Standard
Westerlo Westerlo 18:15 La Louvière La Louvière
Union SG Union SG 20:45 Zulte Waregem Zulte Waregem
Club Brugge Club Brugge 21/12 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 21/12 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 21/12 Anderlecht Anderlecht
OH Leuven OH Leuven 21/12 Cercle Brugge Cercle Brugge
