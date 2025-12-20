LIVE: Dender zoekt na de rust naar een gelijkmaker tegen Standard!

66

Steeds meer wissels. Het tempo gaat er wat uit op die manier.



65

Malcolm Viltard

Krzysztof Koton





65

Alireza Jahanbakhsh

Roman Kvet





63

Vrije trap Standard. Nielsen snijdt hem slecht aan en zo weg kans voor de Rouches.



60

Uur ver. Tot op heden blijft Standard heel compact en goed verdedigen.



58

Nayel Mehssatou

Leandre Kuavita





57

Mehssatou lijkt dan toch niet verder te kunnen met pijn aan de enkel. Zo gaan we een wissel krijgen.



56

Gele kaart voor Luc De Fougerolles





54

De VAR is in ieder geval niet tussengekomen voor de fout van Cools. Dender blijft met elf en moet op zoek naar de gelijkmaker.



52

Mehssatou heeft verzorging nodig na een tussenkomst van Cools. Het lijkt alles bij elkaar toch nog mee te vallen.



49

De bij de rust ingevallen De Fougerolles kopt, over de kooi van Pirard.



46

Luc Marijnissen

Luc De Fougerolles





46

Wat brengt de tweede helft in Dender? De bal rolt opnieuw!



45+20

En zo gaan we rusten met 0-1. Die stond al na een minuut op het bord.



45+4

Voorzet Sambu, Hautekiet werkt weg. Dat zal het wel geweest zijn voor deze eerste helft?



45+2

Voorzet Nkada, maar er is niemand die er iets mee kan. We lijken te gaan rusten met 0-1.



45

Krijgen we een rode kaart voor Mohamed Berte? De VAR is het aan het nakijken...





44

Gele kaart voor Mohamed Berte





44

Berte komt weg met geel op aangeven van de VAR. Naar de tweede helft toe kan dat zeker van belang zijn.



43

De VAR moet gaan kijken. Maakt Laforge van de rode kaart een gele?



43

Of komt de VAR nog tussen?



42

Plots de rode kaart voor Berte voor een fout op Mohr! Komt de VAR tussen?



41

Rode kaart voor Mohamed Berte





40

Vrije trap voor Standard. Marijnissen hing nadrukkelijk aan Nkada. Scherp aangesneden, maar weggetrapt en uiteindelijk een doeltrap.



39

Gele kaart voor Luc Marijnissen





37

Cools verlengde met het hoofd, Mbamba kon er nog bij, maar Pirard pakt.



34

Krijgen we nog iets voor de rust? Het spel kabbelt een beetje verder op dit moment.



31

Gele kaart voor Malcolm Viltard





31

Berte loopt door met de bal aan de voet, maar uiteindelijk is het Sambu Marsoni die niet echt kan doordrukken.



28

Dender probeert af en toe wel eens te komen, maar Standard houdt de organisatie rustig onder controle.



25

Over halfweg de eerste helft. Nog steeds heel erg weinig kansen. Bij Dender voorlopig van niet kunnen, bij Standard van niet moeten na de vroege voorsprong.



22

Alireza probeert eens een actie op te zetten, maar meer dan een inworp haalt het er niet uit.



19

Ilaimaharitra profiteert van balverlies van Dender, maar het schot is een makkelijke plukbal voor Dietsch.



16

De poppen even aan het dansen tussen Nsimba en Karamoko. Ze komen zonder kaarten weg.



13

Dender moet meteen achtervolgen, maar wil nu wel de bakens gaan verzetten en begint aan aanvallen te denken.



10

Nieuw doelgevaar voor Standard na een voorzet van Nielsen, maar Dietsch kan klemmen.



8

Viltard op de linkerkant. De voorzet komt er net niet uit. Standard is al achteruit aan het plooien, zoveel is duidelijk.



5

Vrije trap Goncalves. Geen grote problemen voor Pirard.



2

Bam! Meteen raak. Mohr met de voorzet en Hautekiet met de héél snelle 0-1!



1

FCV Dender EH - Standard: 0-0





1



Doelpunt van Ibe Hautekiet (Tobias Mohr)





1

De bal rolt in Denderleeuw. Raakt de thuisploeg minstens voor eventjes van de laatste plaats weg?

