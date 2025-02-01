Club Brugge - La Louvière (Jupiler Pro League 2025/2026)

Jeroen Deheegher vanuit Jan Breydelstadion



90+4

Siquet kan nog laag koppen, maar ook zijn poging gaat een eindje naast.



90+3

Stankovic kan nog uithalen vanop de rand van de zestien, maar het is een afzwaaier.



90

We krijgen 4 minuten blessuretijd.



89



Doelpunt van Pape Moussa Fall (Jordi Liongola)

Jackers verwerkt een hoge bal alweer slecht. Liongola kan naar de vrijstaande Fall koppen, hij legt de bal met het hoofd ook van dichtbij binnen.



85

Daar is Afriyie nog eens, maar hij krijgt de bal niet binnen het kader.



83

Club reageert meteen. Vanaken komt in de zestien, maar wil de bal nog afleggen. Zo kan Peano oprapen.



81



Doelpunt van Sami Lahssaini

Een corner van La Louvière wordt slecht weggekopt door Club. Lahssaini wordt aangespeeld net buiten de zestien en hij knalt met een lage schuiver de bal in de korte hoek binnen.



79

Club moet nu vooral verdedigen, het raakt niet meer weg van zijn eigen helft. Echte kansen zijn er echter ook niet voor La Louvière.



75

Afriyie wordt gevonden in de zestien, maar raakt dan het been van Mechele. Club kan zich weer goed opstellen en moet nog een kwartier volhouden.



72

Romeo Vermant

Nicolò Tresoldi

Ook bij Vermant zijn er nu zorgen, na een behandeling moet hij toch het veld verlaten.



72

Mamadou Diakhon

Bjorn Meijer





71

Ariyie kan koppen, maar raakt de bal met de schouder.



70

Fall wordt voor doel gevonden, maar hij krijgt de bal niet onder controle. Jackers kan oprapen.



66

Samuel Gueulette

Nolan Gillot





66

Jackers duwt een hoge bal niet helemaal goed weg, Lutonda controleert echter met de arm en krijgt de fout tegen.



65

Christos Tzolis

Ludovit Reis





65

Kyriani Sabbe

Hugo Siquet





63

Tzolis heeft last aan de rug en krijgt verzorging, wellicht is het einde verhaal voor de Griek.



61



Doelpunt van Jerry Afriyie

Daar is toch de aansluitingstreffer voor La Louvière. Jackers duwt een voorzet tegen Mechele aan, Afriyie krijgt de bal in de voeten en kan van dichtbij binnentikken. Club heeft nog weinig marge.



59

Liongola maakt aan de zijlijn een overtreding, maar krijgt geel geel. Leko springt bijna uit zijn vel en protesteert hevig, de trainer van Club krijgt op zijn beurt wel geel.



58

Op de lat

Maisonneuve legt aan vanop zo'n 25 meter, zijn poging tikt de bovenkant van de lat en gaat over.



57

Tzolis kan alleen op Peano afgaan, maar Maisonneuve keert goed terug en zet de Griek van de bal in de zestien.



54

Jackers voorkomt de 2-1

Daar is La Louvière nog eens, een poging van Afriyie wijkt onderweg af en Jackers duwt de bal met een reflex nog in corner.



53

Tzolis haalt na een lange aanval uit van buiten de zestien, Peano gaat goed plat op zijn poging.



51

Diepe bal op Tzolis, die centraal Vermant probeert aan te spelen. Dat lukt net niet.



49

Invaller Fall wordt aangespeeld in de zestien, maar hij krijgt de bal niet onder controle.



48

Vermant gaat neer na een duw van Okou en hij wordt daarna ook nog geraakt door de schoen van de RAAL-verdediger.



45+4

Gele kaart voor Jerry Afriyie

Na een fout op Mechele krijgt ook Afriyie een gele kaart.



45+3

Diakhon ontsnapt op links, Peano komt ver uit zijn doel en tikt de bal uit zijn voeten.



45+2

Gele kaart voor Joël Ito

Ito gaat stevig door op Seys en krijgt geel.



45+1

Lutonda op de paal!

Club ontsnapt aan de aansluitingstreffer. Lutonda gaat voorbij Vetlesen in de zestien en haalt vanuit een scherpe hoek uit, de bal gaat op de binnenkant van de paal. De bal keert terug in de richting van Jackers, die kan oprapen.



45

We krijgen 7 minuten blessuretijd.



45

Dario Benavides

Sami Lahssaini





45

Mohamed Yaya Guindo

Pape Moussa Fall





45

Daar is Diakhon opnieuw, zijn schot gaat maar nipt naast.



44

Diakhon ontsnapt, maar loopt zich vast in de zestien. Hij draait terug en lijdt dan balverlies.



42

Stankovic lijkt een rijtje achteruit te zijn geschoven en speelt even als centrale verdediger.



40

Het thuispubliek is het duidelijk niet eens met de rode kaart van Ordonez, die een applaus krijgt als hij naar binnen gaat.



39

Rode kaart voor Joel Ordonez





38

Krijgen we een rode kaart voor Joel Ordonez? De VAR is het aan het nakijken...

Ordonez was de laatste man, ook al was Sabbe nog in de buurt. Bourdeaud'hui wordt door de VAR naar het scherm geroepen. Wordt de gele kaart van Ordonez een rode?



36

36

34

Bijna was het weer prijs. Peano pakt de kopbal van Vanaken, maar lost de bal. Vermant kan er nog zijn voet tegen zetten, maar niet krachtig genoeg. Peano kan nu wel klemmen.



33

Daar is Club opnieuw. Sabbe zet voor, Ito werkt in corner.



29



Doelpunt van Hugo Vetlesen (Christos Tzolis)

Daar is de 2-0 toch. Tzolis trapt zijn corner laag richting het penaltypunt, Seys sprint over de bal en Vetlesen knalt binnen. Twee kansen en twee doelpunten, Club is heel efficiënt.



28

Diakhon kan weer voorzetten, maar vindt geen ploegmaat. Hij versiert wel een corner.



25

Vetlesen kan uithalen in de zestien met een volley, zijn schot wordt maar net afgeblokt. Bijna stond de 2-0 al op het bord.



23



Doelpunt van Romeo Vermant (Mamadou Diakhon)

Lage voorzet van Diakhon, Okou laat de bal gewoon lopen en Vermant hoeft maar binnen te tikken. Nog maar de eerste echte kans voor Club, maar het is wel raak.



20

Ordonez probeert Sabbe diep te sturen op de rechterflank, maar hij kan niet meer bij de bal.



20

Na een oponthoud van zo'n vijf minuten kan de wedstrijd worden hervat.



19

Dani van den Heuvel

Nordin Jackers





17

Van den Heuvel verdwijnt in de spelerstunnel, zijn knie lijkt het probleem te zijn. Het is nog even wachten op de invalbeurt van Jackers.



15

Jackers is zich intussen aan het opwarmen, Van den Heuvel lijkt niet verder te kunnen en hinkt naar de kant.



14

Vrije trap voor La Louvière. In een luchtduel beukt Gueulette stevig op Club-doelman Van den Heuvel, de Nederlander moet verzorging krijgen.



12

Vetlesen probeert bij een vroege voorzet te geraken, maar doelman Peano zit er goed tussen.



10

Vermant verovert de bal op het middenveld na een duel met Lutonda, maar die laatste verliest zijn schoen. Scheidsrechter Bourdeaud'hui fluit een de bezoekers, maar veel leek er niet aan de hand.



6

De bezoekers kamperen even op de helft van Club met enkele verre inworpen, maar veel gevaar komt er niet uit.



3

De eerste kans is voor La Louvière, de poging van Ito van net buiten de zestien gaat een metertje naast.



2

Daar is Club een eerste keer, maar Diakhon vindt geen ploegmaat vanop zin linkerflank.



1

Club Brugge - La Louvière: 0-0





20:03

Ivan Leko wijzigt zijn ploeg één keer in vergelijking met het bekerduel tegen Charleroi. Carlos Forbs is licht geblesseerd en zit niet in de kern, Mamadou Diakhon staat in de basis.

