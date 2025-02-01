Datum: 16/01/2026 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 21

Club Brugge - La Louvière (Jupiler Pro League 2025/2026)

Wedstrijd van Speeldag 21 uit de Jupiler Pro League 2025/2026 tussen Club Brugge en La Louvière.

Opstellingen

Club Brugge Club Brugge
van den Heuvel Dani 19' 4.8 -
Sabbe Kyriani 65' 5.7 -
  • Nauwkeurige passes: 16/22 (72.7%)
  • Succesvolle dribbels: 1/5 (20%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Mechele Brandon 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 61/67 (91%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/7 (42.9%)
Ordonez Joel   39' 5.1 -
  • Rode kaarten: 1
  • Nauwkeurige passes: 20/26 (76.9%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Seys Joaquin 90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 40/49 (81.6%)
  • Intercepties: 4
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Vetlesen Hugo 90' 8.0 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 39/45 (86.7%)
  • Schoten op doel: 2/3
Stankovic Aleksandar 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 36/39 (92.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
Tzolis Christos A 65' 7.1 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 24/28 (85.7%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/1
Vanaken Hans 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 62/69 (89.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
Diakhon Mamadou A 72' 7.2 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 12/17 (70.6%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
Vermant Romeo 72' 7.6 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 18/24 (75%)
  • Schoten op doel: 2/2
Bank
Reis Ludovit 25' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 8/10 (80%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Tresoldi Nicolò 18' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 7/12 (58.3%)
Sandra Cisse 0'  
Meijer Bjorn 18' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 3/7 (42.9%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Osuji Vince 0'  
Jackers Nordin 71' 6.1 -
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 2
  • Geslaagde plukballen: 0
Siquet Hugo 25' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 2/7 (28.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/7 (14.3%)
De Corte Axl 0'  
Campbell Shandre 0'  
Koren Tian Nai 0'  
 

La Louvière La Louvière
Peano Marcos Hernán 90' 6.9 -
  • Reddingen: 4
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/14 (0%)
Lutonda Thierry 90' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 22/27 (81.5%)
  • Schoten op doel: 0/4
  • Schoten op doelkader: 1
  • Succesvolle dribbels: 5/11 (45.5%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/5 (20%)
Gueulette Samuel 66' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 14/17 (82.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Yaya Guindo Mohamed 45' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 3/7 (42.9%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Liongola Jordi A 90' 6.9 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 22/29 (75.9%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/6 (0%)
Maisonneuve Maxence 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 44/51 (86.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Schoten op doelkader: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Benavides Dario 45' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 7/8 (87.5%)
  • Sleutelpasses: 1
Afriyie Jerry  90' 7.8 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 12/12 (100%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/5
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
Ito Joël   90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 33/35 (94.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/4 (100%)
Alain Lamego Djibril 90' -
Okou Yllan 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 49/53 (92.5%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/7 (42.9%)
Bank
De Schrevel Celestin 0'  
Gillot Nolan 24' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 7/8 (87.5%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 4/12 (33.3%)
Beka Beka Alexis 0'  
Moussa Fall Pape 45' 8.2 -
  • Goals: 1
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
Lahssaini Sami 45' 7.7 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 17/21 (81%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Makembo-Ntemo Noah 0'  
Riou Matthis 0'  
Maës Owen 0'  

Live

Jeroen Deheegher vanuit Jan Breydelstadion
Discussieer live mee! Lees 87 reacties...


Scheidsrechter 		Einde
Wat vond je van de match? Laat het weten in de Reacties.
90+4
 Siquet kan nog laag koppen, maar ook zijn poging gaat een eindje naast.
90+3
 Stankovic kan nog uithalen vanop de rand van de zestien, maar het is een afzwaaier.
90
 We krijgen 4 minuten blessuretijd.
89

Goal 		Doelpunt van Pape Moussa Fall (Jordi Liongola)
Jackers verwerkt een hoge bal alweer slecht. Liongola kan naar de vrijstaande Fall koppen, hij legt de bal met het hoofd ook van dichtbij binnen.
85
 Daar is Afriyie nog eens, maar hij krijgt de bal niet binnen het kader.
83
 Club reageert meteen. Vanaken komt in de zestien, maar wil de bal nog afleggen. Zo kan Peano oprapen.
81

Goal 		Doelpunt van Sami Lahssaini
Een corner van La Louvière wordt slecht weggekopt door Club. Lahssaini wordt aangespeeld net buiten de zestien en hij knalt met een lage schuiver de bal in de korte hoek binnen.
79
 Club moet nu vooral verdedigen, het raakt niet meer weg van zijn eigen helft. Echte kansen zijn er echter ook niet voor La Louvière.
75
 Afriyie wordt gevonden in de zestien, maar raakt dan het been van Mechele. Club kan zich weer goed opstellen en moet nog een kwartier volhouden.
72
 Vervangen Romeo Vermant
Ingevallen Nicolò Tresoldi
Ook bij Vermant zijn er nu zorgen, na een behandeling moet hij toch het veld verlaten.
72
 Vervangen Mamadou Diakhon
Ingevallen Bjorn Meijer
71
 Ariyie kan koppen, maar raakt de bal met de schouder.
70
 Fall wordt voor doel gevonden, maar hij krijgt de bal niet onder controle. Jackers kan oprapen.
66
 Vervangen Samuel Gueulette
Ingevallen Nolan Gillot
66
 Jackers duwt een hoge bal niet helemaal goed weg, Lutonda controleert echter met de arm en krijgt de fout tegen.
65
 Vervangen Christos Tzolis
Ingevallen Ludovit Reis
65
 Vervangen Kyriani Sabbe
Ingevallen Hugo Siquet
63
 Tzolis heeft last aan de rug en krijgt verzorging, wellicht is het einde verhaal voor de Griek.
61

Goal 		Doelpunt van Jerry Afriyie
Daar is toch de aansluitingstreffer voor La Louvière. Jackers duwt een voorzet tegen Mechele aan, Afriyie krijgt de bal in de voeten en kan van dichtbij binnentikken. Club heeft nog weinig marge.
59
 Liongola maakt aan de zijlijn een overtreding, maar krijgt geel geel. Leko springt bijna uit zijn vel en protesteert hevig, de trainer van Club krijgt op zijn beurt wel geel.
58
 Op de lat
Maisonneuve legt aan vanop zo'n 25 meter, zijn poging tikt de bovenkant van de lat en gaat over.
57
 Tzolis kan alleen op Peano afgaan, maar Maisonneuve keert goed terug en zet de Griek van de bal in de zestien.
54
 Jackers voorkomt de 2-1
Daar is La Louvière nog eens, een poging van Afriyie wijkt onderweg af en Jackers duwt de bal met een reflex nog in corner.
53
 Tzolis haalt na een lange aanval uit van buiten de zestien, Peano gaat goed plat op zijn poging.
51
 Diepe bal op Tzolis, die centraal Vermant probeert aan te spelen. Dat lukt net niet.
49
 Invaller Fall wordt aangespeeld in de zestien, maar hij krijgt de bal niet onder controle.
48
 Vermant gaat neer na een duw van Okou en hij wordt daarna ook nog geraakt door de schoen van de RAAL-verdediger.


Scheidsrechter 		Rust


Wat vind je van de match? Laat het weten in de Reacties.
45+4
  Gele kaart voor Jerry Afriyie
Na een fout op Mechele krijgt ook Afriyie een gele kaart.
45+3
 Diakhon ontsnapt op links, Peano komt ver uit zijn doel en tikt de bal uit zijn voeten.
45+2
  Gele kaart voor Joël Ito
Ito gaat stevig door op Seys en krijgt geel.
45+1
 Lutonda op de paal!
Club ontsnapt aan de aansluitingstreffer. Lutonda gaat voorbij Vetlesen in de zestien en haalt vanuit een scherpe hoek uit, de bal gaat op de binnenkant van de paal. De bal keert terug in de richting van Jackers, die kan oprapen.
45
 We krijgen 7 minuten blessuretijd.
45
 Vervangen Dario Benavides
Ingevallen Sami Lahssaini
45
 Vervangen Mohamed Yaya Guindo
Ingevallen Pape Moussa Fall
45
 Daar is Diakhon opnieuw, zijn schot gaat maar nipt naast.
44
 Diakhon ontsnapt, maar loopt zich vast in de zestien. Hij draait terug en lijdt dan balverlies.
42
 Stankovic lijkt een rijtje achteruit te zijn geschoven en speelt even als centrale verdediger.
40
 Het thuispubliek is het duidelijk niet eens met de rode kaart van Ordonez, die een applaus krijgt als hij naar binnen gaat.
39
  Rode kaart voor Joel Ordonez
38
 Krijgen we een rode kaart voor Joel Ordonez? De VAR is het aan het nakijken...
Ordonez was de laatste man, ook al was Sabbe nog in de buurt. Bourdeaud'hui wordt door de VAR naar het scherm geroepen. Wordt de gele kaart van Ordonez een rode?
36
 Stevig luchtduel tussen Ordonez en Afriye, waarbij ze allebei op de grond vallen. Bij het rechtstaan trekt Ordonez Afriye neer en hij krijgt geel.
36
 Stevig luchtduel tussen Ordonez en Afriye, de Club-verdediger krijgt ook nog een schoen in zijn gezicht. Voor de overtreding krijgt hij wel geel;
34
 Bijna was het weer prijs. Peano pakt de kopbal van Vanaken, maar lost de bal. Vermant kan er nog zijn voet tegen zetten, maar niet krachtig genoeg. Peano kan nu wel klemmen.
33
 Daar is Club opnieuw. Sabbe zet voor, Ito werkt in corner.
29

Goal 		Doelpunt van Hugo Vetlesen (Christos Tzolis)
Daar is de 2-0 toch. Tzolis trapt zijn corner laag richting het penaltypunt, Seys sprint over de bal en Vetlesen knalt binnen. Twee kansen en twee doelpunten, Club is heel efficiënt.
28
 Diakhon kan weer voorzetten, maar vindt geen ploegmaat. Hij versiert wel een corner.
25
 Vetlesen kan uithalen in de zestien met een volley, zijn schot wordt maar net afgeblokt. Bijna stond de 2-0 al op het bord.
23

Goal 		Doelpunt van Romeo Vermant (Mamadou Diakhon)
Lage voorzet van Diakhon, Okou laat de bal gewoon lopen en Vermant hoeft maar binnen te tikken. Nog maar de eerste echte kans voor Club, maar het is wel raak.
20
 Ordonez probeert Sabbe diep te sturen op de rechterflank, maar hij kan niet meer bij de bal.
20
 Na een oponthoud van zo'n vijf minuten kan de wedstrijd worden hervat.
19
 Vervangen Dani van den Heuvel
Ingevallen Nordin Jackers
17
 Van den Heuvel verdwijnt in de spelerstunnel, zijn knie lijkt het probleem te zijn. Het is nog even wachten op de invalbeurt van Jackers.
15
 Jackers is zich intussen aan het opwarmen, Van den Heuvel lijkt niet verder te kunnen en hinkt naar de kant.
14
 Vrije trap voor La Louvière. In een luchtduel beukt Gueulette stevig op Club-doelman Van den Heuvel, de Nederlander moet verzorging krijgen.
12
 Vetlesen probeert bij een vroege voorzet te geraken, maar doelman Peano zit er goed tussen.
10
 Vermant verovert de bal op het middenveld na een duel met Lutonda, maar die laatste verliest zijn schoen. Scheidsrechter Bourdeaud'hui fluit een de bezoekers, maar veel leek er niet aan de hand.
6
 De bezoekers kamperen even op de helft van Club met enkele verre inworpen, maar veel gevaar komt er niet uit.
3
 De eerste kans is voor La Louvière, de poging van Ito van net buiten de zestien gaat een metertje naast.
2
 Daar is Club een eerste keer, maar Diakhon vindt geen ploegmaat vanop zin linkerflank.
1
 Club Brugge - La Louvière: 0-0
20:03
 Ivan Leko wijzigt zijn ploeg één keer in vergelijking met het bekerduel tegen Charleroi. Carlos Forbs is licht geblesseerd en zit niet in de kern, Mamadou Diakhon staat in de basis.
Club Brugge (Club Brugge - La Louvière)
Club Brugge: Dani van den Heuvel - Kyriani Sabbe - Brandon Mechele - Joel Ordonez - Joaquin Seys - Hugo Vetlesen - Aleksandar Stankovic - Christos Tzolis - Hans Vanaken - Mamadou Diakhon - Romeo Vermant
Bank: Ludovit Reis - Nicolò Tresoldi - Cisse Sandra - Bjorn Meijer - Vince Osuji - Nordin Jackers - Hugo Siquet - Axl De Corte - Shandre Campbell - Tian Nai Koren

La Louvière: Marcos Hernán Peano - Thierry Lutonda - Samuel Gueulette - Mohamed Yaya Guindo - Jordi Liongola - Maxence Maisonneuve - Dario Benavides - Jerry Afriyie - Joël Ito - Djibril Alain Lamego - Yllan Okou
Bank: Celestin De Schrevel - Nolan Gillot - Alexis Beka Beka - Pape Moussa Fall - Sami Lahssaini - Noah Makembo-Ntemo - Matthis Riou - Owen Maës

Vooraf

LIVE Club Brugge-La Louvière: Recht blauw-zwart de rug na bekeruitschakeling?

10:15

Drie dagen na de uitschakeling in de beker tegen Charleroi moet Club Brugge weer aan bak. Tankt blauw-zwart vertrouwen tegen La Louvière voor de afreis naar Kazachstan?

Jupiler Pro League

 Speeldag 21
Club Brugge Club Brugge 2-3 La Louvière La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 17/01 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 17/01 Cercle Brugge Cercle Brugge
Union SG Union SG 17/01 KV Mechelen KV Mechelen
KAA Gent KAA Gent 18/01 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 18/01 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 18/01 Standard Standard
STVV STVV 18/01 OH Leuven OH Leuven
