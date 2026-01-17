🎥 Ivan Leko bijzonder aangeslagen en kritisch na nederlaag van Club Brugge

De ontgoocheling bij Ivan Leko na de nederlaag tegen La Louvière was bijzonder groot. De trainer van Club Brugge was dan ook streng.

"Een heel moeilijke wedstrijd en een pijnlijke nederlaag", zuchtte Ivan Leko bij de start van zijn analyse van de wedstrijd. De trainer van Club Brugge zag tegen La Louvière twee wedstrijden, een voor en na de rode kaart van Ordonez.

Ontgoochelde Leko na nederlaag tegen La Louvière

"Als je thuis speelt en je staat 2-0 voor, dan moet je met de kwaliteit die we hebben gewoon deze wedstrijd op een normale wedstrijd kunnen uitspelen, ook met een man minder", stelde Leko.

"We slikken drie doelpunten omdat we bijzonder diep terugzakken. Dit is heel moeilijk te accepteren. Op basis van de tweede helft heeft La Louvière verdiend gewonnen, maar voor ons is het bijzonder pijnlijk."

Leko zag perfecte omstandigheden voor thuiszege

"Ik zag dit niet aankomen, want op training loopt alles goed. Na de zure nederlaag van dinsdag waren de omstandigheden nu perfect: een uitstekend veld en de fans achter ons. Alles was er om goed te spelen en te winnen."

"Want we hebben getoond in de tweede helft, was het shirt van Club Brugge niet waard. Dit was thuis wellicht de slechtse 45 minuten die ik van mijn team ooit al heb gezien", besloot Leko bijzonder kritisch.