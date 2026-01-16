Vetlesen geeft zijn mening over rode kaart Ordonez en instorting van Club Brugge

Na een uitschakeling in de beker heeft Club Brugge ook de Belgische competitie een nederlaag geleden. Tegen La Louvière gaf blauw-zwart een 2-0 voorsprong uit handen na een rode kaart van Ordonez.

Na een halfuur leek Club Brugge met een 2-0 voorsprong een probleemloze avond tegemoet te gaan tegen La Louvière. Een rode kaart van Ordonez na veertig minuten veranderde echter alles en Club ging in de tweede helft kopje onder.

Vetlesen over rode kaart van Ordonez

Over de rode kaart van Ordonez wilde Vetlesen niet veel kwijt. "Ik denk dat hij de bal voor de bots had moeten nemen. Toen de scheidsrechter door de VAR naar het scherm werd geroepen, wist ik hoe laat het was.

Vetlesen zoek verklaring voor drie tegendoelpunten

Club trok wel nog met een 2-0 voorsprong de rust in, maar ging in de tweede helft kopje onder. Blauw-zwart zakte helemaal in en slikte nog drie doelpunten. Voor Vetlesen was het zoeken naar een verklaring.

"Ik heb geen idee waarom we zo ver terugzakten. Ik weet niet of we te moe waren of we gewoon niet meer durfden. In het begin van de tweede helft was er wel ruimte en hadden we ook een kans met Tzolis."

"Drie doelpunten slikken is te gemakkelijk. Het was gewoon niet goed genoeg. Ook al speelden we met een man minder, we moeten gewoon beter doen", besloot Vetlesen nog.