LIVE: Houdt Club Brugge de drie punten thuis tegen La Louvière?

Drie dagen na de uitschakeling in de beker tegen Charleroi moet Club Brugge weer aan bak. Tankt blauw-zwart vertrouwen tegen La Louvière voor de afreis naar Kazachstan?

De uitschakeling in de kwartfinale van de beker werd bij Club Brugge "een schande" genoemd. Club Brugge is zo slecht aan 2026 begonnen en voorzitter Bart Verhaeghe kwam zich ook al moeien in de kleedkamer.

Tankt blauw-zwart vertrouwen voor afreis naar Kazachstan?

Veel tijd om te sakkeren heeft blauw-zwart echter niet gekregen, want drie dagen later komt La Louvière al op bezoek. Half september verloor Club nog op het veld van de promovendus, er moet dus nog iets rechtgezet worden.

Dat Club Brugge uitzonderlijk al op vrijdagavond speelt, heeft alles te maken met het duel van dinsdag in de Champions League tegen Kairat Almaty. Er wacht blauw-zwart nog een lange reis naar Astana, waar de temperatuur ver onder nul zal duiken.

Selectie Club Brugge

Al wacht dus eerst nog La Louvière. Ivan Leko kan opnieuw rekenen op Nordin Jackers, die twee maanden afwezig was met een blessure. Wellicht zal Dani van den Heuvel wel gewoon weer in doel staan.

Nog een opvallende naam in de selectie: Tian Nai Koren. De Sloveense middenvelder is amper 16 jaar, maar maakte indruk op winterstage. Hij kwam pas in augustus vorig jaar over van Maribor en speelde dit seizoen tien keer voor Club NXT.