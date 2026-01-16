Datum: 16/01/2026 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 21

LIVE: Houdt Club Brugge de drie punten thuis tegen La Louvière?

Drie dagen na de uitschakeling in de beker tegen Charleroi moet Club Brugge weer aan bak. Tankt blauw-zwart vertrouwen tegen La Louvière voor de afreis naar Kazachstan?

Tijd   6' 50" 
Jeroen Deheegher vanuit Jan Breydelstadion
6
 De bezoekers kamperen even op de helft van Club met enkele verre inworpen, maar veel gevaar komt er niet uit.
3
 De eerste kans is voor La Louvière, de poging van Ito van net buiten de zestien gaat een metertje naast.
2
 Daar is Club een eerste keer, maar Diakhon vindt geen ploegmaat vanop zin linkerflank.
1
 Club Brugge - La Louvière: 0-0
20:03
 Ivan Leko wijzigt zijn ploeg één keer in vergelijking met het bekerduel tegen Charleroi. Carlos Forbs is licht geblesseerd en zit niet in de kern, Mamadou Diakhon staat in de basis.
Club Brugge (Club Brugge - La Louvière)
Club Brugge: Dani van den Heuvel - Kyriani Sabbe - Brandon Mechele - Joel Ordonez - Joaquin Seys - Hugo Vetlesen - Aleksandar Stankovic - Christos Tzolis - Hans Vanaken - Mamadou Diakhon - Romeo Vermant
Bank: Ludovit Reis - Nicolò Tresoldi - Cisse Sandra - Bjorn Meijer - Vince Osuji - Nordin Jackers - Hugo Siquet - Axl De Corte - Shandre Campbell - Tian Nai Koren

La Louvière: Marcos Hernán Peano - Thierry Lutonda - Samuel Gueulette - Mohamed Yaya Guindo - Jordi Liongola - Maxence Maisonneuve - Dario Benavides - Jerry Afriyie - Joël Ito - Djibril Alain Lamego - Yllan Okou
Bank: Celestin De Schrevel - Nolan Gillot - Alexis Beka Beka - Pape Moussa Fall - Sami Lahssaini - Noah Makembo-Ntemo - Matthis Riou - Owen Maës

Club Brugge Club Brugge
van den Heuvel Dani  
Sabbe Kyriani  
Mechele Brandon  
Ordonez Joel  
Seys Joaquin  
Vetlesen Hugo  
Stankovic Aleksandar  
Tzolis Christos  
Vanaken Hans  
Diakhon Mamadou  
Vermant Romeo  
Bank
Reis Ludovit  
Tresoldi Nicolò  
Sandra Cisse  
Meijer Bjorn  
Osuji Vince  
Jackers Nordin  
Siquet Hugo  
De Corte Axl  
Campbell Shandre  
Koren Tian Nai  
 

La Louvière La Louvière
Peano Marcos Hernán  
Lutonda Thierry  
Gueulette Samuel  
Yaya Guindo Mohamed  
Liongola Jordi  
Maisonneuve Maxence  
Benavides Dario  
Afriyie Jerry  
Ito Joël  
Alain Lamego Djibril  
Okou Yllan  
Bank
De Schrevel Celestin  
Gillot Nolan  
Beka Beka Alexis  
Moussa Fall Pape  
Lahssaini Sami  
Makembo-Ntemo Noah  
Riou Matthis  
Maës Owen  

Vooraf

LIVE Club Brugge-La Louvière: Recht blauw-zwart de rug na bekeruitschakeling?
LIVE Club Brugge-La Louvière: Recht blauw-zwart de rug na bekeruitschakeling?
Foto: © photonews

Drie dagen na de uitschakeling in de beker tegen Charleroi moet Club Brugge weer aan bak. Tankt blauw-zwart vertrouwen tegen La Louvière voor de afreis naar Kazachstan?

De uitschakeling in de kwartfinale van de beker werd bij Club Brugge "een schande" genoemd. Club Brugge is zo slecht aan 2026 begonnen en voorzitter Bart Verhaeghe kwam zich ook al moeien in de kleedkamer. 

Tankt blauw-zwart vertrouwen voor afreis naar Kazachstan?

Veel tijd om te sakkeren heeft blauw-zwart echter niet gekregen, want drie dagen later komt La Louvière al op bezoek. Half september verloor Club nog op het veld van de promovendus, er moet dus nog iets rechtgezet worden. 

Dat Club Brugge uitzonderlijk al op vrijdagavond speelt, heeft alles te maken met het duel van dinsdag in de Champions League tegen Kairat Almaty. Er wacht blauw-zwart nog een lange reis naar Astana, waar de temperatuur ver onder nul zal duiken.

Selectie Club Brugge

Al wacht dus eerst nog La Louvière. Ivan Leko kan opnieuw rekenen op Nordin Jackers, die twee maanden afwezig was met een blessure. Wellicht zal Dani van den Heuvel wel gewoon weer in doel staan. 

Nog een opvallende naam in de selectie: Tian Nai Koren. De Sloveense middenvelder is amper 16 jaar, maar maakte indruk op winterstage. Hij kwam pas in augustus vorig jaar over van Maribor en speelde dit seizoen tien keer voor Club NXT. 

