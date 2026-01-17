LIVE: KV Mechelen gaat op zoek naar eerste schot van de partij!

79

Gele kaart voor Ross Sykes





78

Lion Lauberbach

Hassane Bandé





78

Maxim Kireev

Keano Vanrafelghem





75

Guilherme knalt op Miras. Union komt dichter bij de 2-0 dan Mechelen bij de gelijkmaker. Veel dichter zelfs.



73

KV Mechelen wacht nog steeds op zijn eerste poging van de wedstrijd. Malinwa heeft nog geen enkel schot op doel bij elkaar gespeeld.



70

Mory Konaté

Bill Antonio





70

Raul Florucz

Kevin Rodriguez





70

Promise David

Mohammed Fuseini





67

Miras houdt de hoop levend voor Mechelen. De doelman brengt prima redding op een goede kopbal van Sykes. Eindelijk een kans in de tweede helft...



57

Adem Zorgane

Mathias Rasmussen





57

Mamadou Thierno Barry

Fedde Leysen





57

David Hubert voert een dubbele wissel door. De neutrale kijkers blijven wat op hun honger zitten bij deze wedstrijd.



54

KV Mechelen gaat nadrukkelijker op zoek naar de aanval. Voorlopig kunnen de bezoekers nog niet gevaarlijk zijn, maar de intenties zijn er.



47

De bal rolt weer in het Dudenpark!



46

Ian Truyf

Jose Marsa





45+1

Gele kaart voor Kevin Mac Allister





45

Opvallend: KV Mechelen zit na 45 minuten spelen aan 0 expected goals (xG).



45

We krijgen 2 minuten blessuretijd.



45

Promise David knalt hard naast doel! Hij ging met de bal aan de haal na een vreselijke inworp bij Malinwa.



41

Hoewel de match iets meer in evenwicht is, is 1-0 een terechte tussenstand. KVM wint veel minder duels en komt minder aan de bal.



35



Doelpunt van Promise David (Kamiel Van de Perre)

Net nu KV Mechelen wat meer in de wedstrijd komt, volgt de 1-0. Van De Perre gaat met het leer aan de haal en bereikt Promise David. De boomlange spits zet enkele verdedigers in de wind en knalt de bal dan mooi tegen de touwen!



31

Gele kaart voor Maxim Kireev





30

Mechelen mengt zich nadrukkelijker in het spel. Malinwa voetbalt goed mee, zonder echt gevaarlijk te zijn.



21

Miras houdt KVM recht

Alweer Miras! Hier had het openingsdoelpunt kunnen vallen. Mac Allister knalt van héél dichtbij op de handschoenen van de Mechelse doelman.



20

Miras moet goed tussenkomen op een strakke voorzet. Union wil snel op voorsprong komen in eigen huis.



17

Een knappe voorzet van Khalaili wordt net voor doel weggewerkt. KVM moet blijven opletten en kan zelf maar weinig tonen op dit moment.



13

KV Mechelen heeft in het eerste kwartier al goed moeten opletten voor de aanvallende impulsen van Union. Ondertussen moest Halhal even aan het gezicht verzorgd worden.



5

Promise David stormt op doel af en gaat voor eigen succes, maar de Canadees knalt ver naast.



3

Union eist de bal op in deze openingsfase. De Brusselaars willen hun eerste competitiezege van het nieuwe jaar boeken.



1

Union SG - KV Mechelen: 0-0





20:14

Geen Özdemir, Zekri en Diouf (geschorst) bij KV Mechelen. Halhal, Kireev en Struyf komen in hun plaats.

