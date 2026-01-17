Datum: 17/01/2026 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 21

LIVE: KV Mechelen gaat op zoek naar eerste schot van de partij!

KV Mechelen gaat zaterdagavond op bezoek bij Union SG. Geen Christian Burgess bij de Brusselaars want hij is geschorst. Sykes komt in zijn plaats terwijl Zorgane terug is van de Afrika Cup en meteen start. Vanderbiest heeft moeten puzzelen bij KVM omwille van de vele afwezigen.

Tijd   81' 24" 
79
  Gele kaart voor Ross Sykes
78
 Vervangen Lion Lauberbach
Ingevallen Hassane Bandé
78
 Vervangen Maxim Kireev
Ingevallen Keano Vanrafelghem
75
 Guilherme knalt op Miras. Union komt dichter bij de 2-0 dan Mechelen bij de gelijkmaker. Veel dichter zelfs.
73
 KV Mechelen wacht nog steeds op zijn eerste poging van de wedstrijd. Malinwa heeft nog geen enkel schot op doel bij elkaar gespeeld.
70
 Vervangen Mory Konaté
Ingevallen Bill Antonio
70
 Vervangen Raul Florucz
Ingevallen Kevin Rodriguez
70
 Vervangen Promise David
Ingevallen Mohammed Fuseini
67
 Miras houdt de hoop levend voor Mechelen. De doelman brengt prima redding op een goede kopbal van Sykes. Eindelijk een kans in de tweede helft...
57
 Vervangen Adem Zorgane
Ingevallen Mathias Rasmussen
57
 Vervangen Mamadou Thierno Barry
Ingevallen Fedde Leysen
57
 David Hubert voert een dubbele wissel door. De neutrale kijkers blijven wat op hun honger zitten bij deze wedstrijd.
54
 KV Mechelen gaat nadrukkelijker op zoek naar de aanval. Voorlopig kunnen de bezoekers nog niet gevaarlijk zijn, maar de intenties zijn er.
47
 De bal rolt weer in het Dudenpark!
46
 Vervangen Ian Truyf
Ingevallen Jose Marsa


Scheidsrechter 		Rust


45+1
  Gele kaart voor Kevin Mac Allister
45
 Opvallend: KV Mechelen zit na 45 minuten spelen aan 0 expected goals (xG).
45
 We krijgen 2 minuten blessuretijd.
45
 Promise David knalt hard naast doel! Hij ging met de bal aan de haal na een vreselijke inworp bij Malinwa.
41
 Hoewel de match iets meer in evenwicht is, is 1-0 een terechte tussenstand. KVM wint veel minder duels en komt minder aan de bal.
35

Goal 		Doelpunt van Promise David (Kamiel Van de Perre)
Net nu KV Mechelen wat meer in de wedstrijd komt, volgt de 1-0. Van De Perre gaat met het leer aan de haal en bereikt Promise David. De boomlange spits zet enkele verdedigers in de wind en knalt de bal dan mooi tegen de touwen!
31
  Gele kaart voor Maxim Kireev
30
 Mechelen mengt zich nadrukkelijker in het spel. Malinwa voetbalt goed mee, zonder echt gevaarlijk te zijn.
23
Union SG - KV Mechelen
21
 Miras houdt KVM recht
Alweer Miras! Hier had het openingsdoelpunt kunnen vallen. Mac Allister knalt van héél dichtbij op de handschoenen van de Mechelse doelman.
20
 Miras moet goed tussenkomen op een strakke voorzet. Union wil snel op voorsprong komen in eigen huis.
17
 Een knappe voorzet van Khalaili wordt net voor doel weggewerkt. KVM moet blijven opletten en kan zelf maar weinig tonen op dit moment.
13
 KV Mechelen heeft in het eerste kwartier al goed moeten opletten voor de aanvallende impulsen van Union. Ondertussen moest Halhal even aan het gezicht verzorgd worden.
5
 Promise David stormt op doel af en gaat voor eigen succes, maar de Canadees knalt ver naast.
3
 Union eist de bal op in deze openingsfase. De Brusselaars willen hun eerste competitiezege van het nieuwe jaar boeken.
1
 Union SG - KV Mechelen: 0-0
20:14
 Geen Özdemir, Zekri en Diouf (geschorst) bij KV Mechelen. Halhal, Kireev en Struyf komen in hun plaats.
Union SG (Union SG - KV Mechelen)
Union SG: Kjell Scherpen - Kevin Mac Allister - Ross Sykes - Mamadou Thierno Barry - Anan Khalaili - Adem Zorgane - Kamiel Van de Perre - Guilherme Smith - Anouar Ait El Hadj - Promise David - Raul Florucz
Bank: Vic Chambaere - Mathias Rasmussen - Mohammed Fuseini - Kevin Rodriguez - Ivan Pavlic - Giorgi Kavlashvili - Guillaume François - Besfort Zeneli - Louis Patris - Fedde Leysen

KV Mechelen (Union SG - KV Mechelen)
KV Mechelen: Nacho Miras - Ian Truyf - Mory Konaté - Tommy St. Jago - Therence Koudou - Fredrik Hammar - Mathis Servais - Redouane Halhal - Myron van Brederode - Lion Lauberbach - Maxim Kireev
Bank: Jose Marsa - Bilal Bafdili - Hassane Bandé - Tijn Van Ingelgom - Halil Ozdemir - Lovro Golic - Keano Vanrafelghem - Axel Willockx - Bill Antonio - Massimo Decoene
Union SG Union SG
Scherpen Kjell 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 11/15 (73.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/9 (11.1%)
Mac Allister Kevin   90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 33/46 (71.7%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Sykes Ross 90' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 36/50 (72%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/16 (25%)
Barry Mamadou Thierno 57' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 14/21 (66.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Khalaili Anan 90' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 17/21 (81%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 5/6 (83.3%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/5 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Zorgane Adem 57' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 29/36 (80.6%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Van de Perre Kamiel A 90' 7.7 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 24/28 (85.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Smith Guilherme 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 3/7 (42.9%)
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
Ait El Hadj Anouar 90' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 11/14 (78.6%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
David Promise 70' 8.0 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 4/7 (57.1%)
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
Florucz Raul 70' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 7/9 (77.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Schoten op doelkader: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/5 (0%)
Bank
Chambaere Vic 0'  
Rasmussen Mathias 33' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 4/6 (66.7%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Fuseini Mohammed 20' 6.5 -
Rodriguez Kevin 20' 6.6 -
Pavlic Ivan 0'  
Kavlashvili Giorgi 0'  
François Guillaume 0'  
Zeneli Besfort 0'  
Patris Louis 0'  
Leysen Fedde 33' 6.9 -
  • Schoten op doel: 0/1
KV Mechelen KV Mechelen
Miras Nacho 90' 6.6 -
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
Truyf Ian 45' 5.8 -
  • Nauwkeurige passes: 13/22 (59.1%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/7 (14.3%)
Konaté Mory 70' 5.8 -
  • Nauwkeurige passes: 22/33 (66.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
St. Jago Tommy 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 50/64 (78.1%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Balverliezen: 23
Koudou Therence 90' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 31/40 (77.5%)
  • Succesvolle dribbels: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Hammar Fredrik 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 26/31 (83.9%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
Servais Mathis 90' 5.9 -
  • Nauwkeurige passes: 18/26 (69.2%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Halhal Redouane 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 48/51 (94.1%)
van Brederode Myron 90' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 22/28 (78.6%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Lauberbach Lion 78' 5.5 -
  • Nauwkeurige passes: 13/18 (72.2%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Kireev Maxim   78' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 16/21 (76.2%)
  • Succesvolle dribbels: 1/4 (25%)
Bank
Marsa Jose 45' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 9/13 (69.2%)
Bafdili Bilal 0'  
Bandé Hassane 12' -
Van Ingelgom Tijn 0'  
Ozdemir Halil 0'  
Golic Lovro 0'  
Vanrafelghem Keano 12' -
Willockx Axel 0'  
Antonio Bill 20' 6.3 -
Decoene Massimo 0'  
