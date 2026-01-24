Club Brugge heeft veel moeite met Zulte Waregem, maar houdt wel de drie punten thuis

Club Brugge heeft de drie punten thuis gehouden tegen Zulte Waregem. Blauw-zwart trok met een achterstand de rust in, maar won wel met 4-3.

Na de pijnlijke 2-3 nederlaag thuis tegen La Louvière moest Club Brugge zich thuis tegen Zulte Waregem herpakken. Ordonez was geschorst en Tzolis geblesseerd, Onyedika en Spileers stonden nog eens in de basis.

Blauw-zwart wilde snel een veilige voorsprong en begon verschroeiend. Stankovic kon na zes minuten een voorzet van Seys binnentikken, maar meer scoren lukte niet meer voor Club, ondanks zo’n 90% balbezit in het eerste halfuur.

Zulte Waregem scoort twee keer in twee minuten

De 2-0 van Diakhon werd wel afgekeurd voor buitenspel en de Fransman trof daarna ook de paal. Zulte Waregem kwam uit het niets weer op gelijke hoogte toen Aké zeven minuten voor de rust een diepe bal over Jackers lobde.

Twee minuten later speelde Onyedika ook te kort een breedtepass op Sabbe in de zestien. Willen onderschepte en vond de vrijstaande Emanta in de kleine rechthoek, hij had maar binnen te tikken. Ondanks 78% balbezit stond Club wel achter aan de rust.

Club gaat op en over Essevee, maar bibbert toch nog

Blauw-zwart kwam goed uit de kleedkamer en zocht naar de gelijkmaker, al na twee minuten kon Mechele een corner van Diakhon binnenkoppen. Sabbe haalde na zo'n acht minuten uit vanop de rand van de zestien, doelman Gabriël redde zijn afgeweken schot met een uitstekende voetreflex.





Op het uur was het dan toch prijs. Vanaken legde de bal over de verdediging van Essevee en vond Stankovic in de zestien, de Serviër controleerde goed met de borst en zette Club met z'n tweede van de avond weer op voorsprong.

Tien minuten voor tijd leek Tresoldi de verlossendde 4-2 te scoren, maar Opoku zorgde een minuut later alweer voor de 4-3 op een diepe bal. Het werd zo toch nog een kwartier bibberen, maar blauw-zwart hield wel de drie punten thuis.