Datum: 24/01/2026 18:15
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 22
Club Brugge heeft veel moeite met Zulte Waregem, maar houdt wel de drie punten thuis
Jeroen Deheegher
Jeroen Deheegher vanuit Jan Breydelstadion
Club Brugge heeft veel moeite met Zulte Waregem, maar houdt wel de drie punten thuis
Foto: © photonews

Club Brugge heeft de drie punten thuis gehouden tegen Zulte Waregem. Blauw-zwart trok met een achterstand de rust in, maar won wel met 4-3.

Na de pijnlijke 2-3 nederlaag thuis tegen La Louvière moest Club Brugge zich thuis tegen Zulte Waregem herpakken. Ordonez was geschorst en Tzolis geblesseerd, Onyedika en Spileers stonden nog eens in de basis. 

Blauw-zwart wilde snel een veilige voorsprong en begon verschroeiend. Stankovic kon na zes minuten een voorzet van Seys binnentikken, maar meer scoren lukte niet meer voor Club, ondanks zo’n 90% balbezit in het eerste halfuur. 

Zulte Waregem scoort twee keer in twee minuten

De 2-0 van Diakhon werd wel afgekeurd voor buitenspel en de Fransman trof daarna ook de paal. Zulte Waregem kwam uit het niets weer op gelijke hoogte toen Aké zeven minuten voor de rust een diepe bal over Jackers lobde. 

Twee minuten later speelde Onyedika ook te kort een breedtepass op Sabbe in de zestien. Willen onderschepte en vond de vrijstaande Emanta in de kleine rechthoek, hij had maar binnen te tikken. Ondanks 78% balbezit stond Club wel achter aan de rust. 

Club gaat op en over Essevee, maar bibbert toch nog

Blauw-zwart kwam goed uit de kleedkamer en zocht naar de gelijkmaker, al na twee minuten kon Mechele een corner van Diakhon binnenkoppen. Sabbe haalde na zo'n acht minuten uit vanop de rand van de zestien, doelman Gabriël redde zijn afgeweken schot met een uitstekende voetreflex. 

Op het uur was het dan toch prijs. Vanaken legde de bal over de verdediging van Essevee en vond Stankovic in de zestien, de Serviër controleerde goed met de borst en zette Club met z'n tweede van de avond weer op voorsprong.

Tien minuten voor tijd leek Tresoldi de verlossendde 4-2 te scoren, maar Opoku zorgde een minuut later alweer voor de 4-3 op een diepe bal. Het werd zo toch nog een kwartier bibberen, maar blauw-zwart hield wel de drie punten thuis. 

Opstellingen

Club Brugge Club Brugge
Jackers Nordin 90' 5.93 -
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 0
Sabbe Kyriani 81' 6.48 -
  • Nauwkeurige passes: 75/80 (93.8%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Spileers Jorne 75' 6.22 -
  • Nauwkeurige passes: 122/128 (95.3%)
Mechele Brandon  90' 7.22 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 98/106 (92.5%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
Seys Joaquin A 90' 7.33 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 74/77 (96.1%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Nauwkeurige voorzetten: 3/3 (100%)
Vanaken Hans A   90' 7.66 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 68/72 (94.4%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Stankovic Aleksandar ⚽ ⚽ 90' 9.23 -
  • Goals: 2
  • Nauwkeurige passes: 53/58 (91.4%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 2/3
Onyedika Raphael 90' 6.26 -
  • Nauwkeurige passes: 65/69 (94.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Forbs Carlos A   90' 7.6 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 34/44 (77.3%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 3/4 (75%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Vermant Romeo 75' 6.41 -
  • Nauwkeurige passes: 13/17 (76.5%)
  • Schoten op doel: 0/3
Diakhon Mamadou A 81' 7.27 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 33/33 (100%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 0/3
  • Schoten op doelkader: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/7 (28.6%)
Bank
Reis Ludovit 0'  
Tresoldi Nicolò 15' 7.38 -
  • Goals: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Vetlesen Hugo 9' 5.77  
Sandra Cisse 0'  
Meijer Bjorn 0' 5.85  
Mignolet Simon 0'  
Osuji Vince 15' 5.58 -
Siquet Hugo 9' 5.92  
Vanden Driessche Argus 0'  
Koren Tian Nai 0'  
 

Zulte Waregem Zulte Waregem
Gabriel Brent A 90' 5.92 -
  • Assists: 1
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 11/26 (42.3%)
Tanghe Anton 64' 5.77 -
  • Nauwkeurige passes: 15/19 (78.9%)
Kiilerich Jakob   90' 5.7 -
  • Nauwkeurige passes: 33/36 (91.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Willen Lukas A 64' 6.35 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 11/12 (91.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Nyssen Benoit 90' 5.64 -
  • Nauwkeurige passes: 17/23 (73.9%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/9 (33.3%)
Lofolomo Enrique A 90' 6.76 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 27/31 (87.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/8 (12.5%)
Claes Thomas 79' 5.98 -
  • Nauwkeurige passes: 17/21 (81%)
  • Schoten op doel: 1/1
Soglo Emran 30' 5.82 -
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Erenbjerg Jeppe 90' -
Ementa Anosike  64' 7.32 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 12/17 (70.6%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Ake Marley 90' 7.56 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 11/15 (73.3%)
  • Schoten op doel: 1/1
Bank
Bostyn Louis 0'  
Vossen Jelle 0'  
Traoré Abdoulaye 0' 6.08  
  • Nauwkeurige passes: 17/20 (85%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Gavriel Stavros 0'  
Paugain Wilguens 0'  
Hedl Tobias 11' 6.25 -
Nnadi Tochukvu 26' 5.95 -
  • Nauwkeurige passes: 18/24 (75%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/11 (27.3%)
Opoku Joseph 26' 7.13 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 8/9 (88.9%)
  • Schoten op doel: 1/1
De Jaegere Benoit   26' 5.26 -
  • Nauwkeurige passes: 12/13 (92.3%)
Cappelle Yannick 60' 5.67 -
  • Nauwkeurige passes: 15/18 (83.3%)
Jupiler Pro League

 Speeldag 22
Standard Standard 0-4 KAA Gent KAA Gent
La Louvière La Louvière 1-2 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 4-3 Zulte Waregem Zulte Waregem
OH Leuven OH Leuven 20:45 Union SG Union SG
Antwerp Antwerp 25/01 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 25/01 Cercle Brugge Cercle Brugge
Anderlecht Anderlecht 25/01 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Mechelen KV Mechelen 25/01 Westerlo Westerlo
