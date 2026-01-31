LIVE: Antwerp zoekt nog naar de 0-5 tegen Cercle

|
Jeroen Deheegher vanuit Jan Breydelstadion
83
Met het oog op de bekerwedstrijd van donderdag tegen Anderlecht hebben veel sterkhouders bij Antwerp al rust gekregen.
80
Antwerp speelt de bal rond en controleert vooral, Cercle is niet meer bij machte om nog veel weerstand te bieden.
77
Vincent Janssen
Orseer Achihi
77
Daam Foulon
Semm Renders
76
Valencia probeert vanop zo'n twintig meter de bal in verste hoek weg te leggen, maar zijn poging gaat een meter of twee naast.
71
|
Voor Cercle Brugge is het nog twintig minuten overleven en vooral de score niet te hoog laten oplopen.
68
|
Invaller Babadi kan uithalen vanuit een scherpe hoek, Delanghe redt met een beenveeg. De grensrechter heeft echter buittenspel gezien, geen corner voor Antwerp.
65
|
Oluwaseun Adewumi
Erick
65
|
Edan Diop
Emmanuel Kakou
61
|
Met twee assists en een doelpunt is Somers de uitblinker bij Antwerp, maar hij krijgt toch een applausvervanging van de supporters van zijn ex-ploeg Cercle.
61
|
Christopher Scott
Isaac Babadi
61
|
Thibo Somers
Mukhammadali Urinboev
59
|
Doelpunt van Thibo Somers
Vandeplas gaat onder een voorzet van Foulon door en zo botst de bal tegen het been van Kondo, die zo de bal bijna in eigen doel verwerkt. Delanghe kan nog redding brengen, maar Somers krijgt de bal van dichtbij in de voeten en kan de 0-4 binnen leggen.
55
|
Cercle Brugge lijkt nu helemaal uitgeteld, zeker omdat het al 45 minuten met tien speelt.
54
|
De VAR heeft het doelpunt goedgekeurd.
Bourdeaud'hui heeft ook nog even naar het doelpunt gekeken, maar keurt het doelpunt toch goed.
50
|
De VAR is het doelpunt aan het checken...
De VAR is het doelpunt nog aan het nakijken voor een overtreding van Tsunashima, maar dat duurt wel even. Scheidsrechter Bourdeaud'hui wordt ook naar het scherm geroepen.
49
|
Doelpunt van Yuto Tsunashima (Thibo Somers)
Antwerp ontneemt de hoop bij Cercle al snel om nog iets te rapen. Van Den Bosch gooit de bal in de zestien, Somers kopt terug en Tsunashima kan van dichtbij binnentikken.
|
48
|
Daar is Vanzeir een eerste keer, maar hij wacht te lang om uit te halen.
47
|
Gele kaart voor Andreas Verstraeten
Na een stevige tackle krijgt Verstraeten geel.
|
46
|
Hannes Van der Bruggen
Dante Vanzeir
|
Rust
45+6
|
Doelpunt van Vincent Janssen (Penalty)
Janssen faalt niet vanop de stip en knalt net voor de rust de 0-2 binnen.
|
45+5
|
De VAR volgt de beslissing van de scheidsrechter. We krijgen een penalty!
45+5
|
De VAR is de penalty aan het checken...
45+4
|
Penalty voor Antwerp
Ravych haakt Foulon in de zestien, de bal gaat op de stip.
45+4
|
Delange houdt Antwerp van de 0-2
Valencia kan uithalen vanop de rand van de zestien, Delanghe haalt de bal met een uitstekende redding uit zijn doel.
45+2
|
Vandeplas geeft goed mee met Somers, die opnieuw Scott probeert te vinden op de rand van de zestien. Kondo zit er echter makkelijk tussen.
45+1
|
Goede voorzet op links bij Cercle, Van Den Bosche zet de bal over de achterlijn. Opnieuw komt uit de corner weinig gevaar.
45
|
We krijgen 5 minuten blessuretijd.
43
|
Doelpunt van Christopher Scott (Thibo Somers)
Het is dan toch prijs voor Antwerp. Somers zet vanop rechts goed voor, Janssen laat goed voor Scott en hij trapt de 0-1 binnen. Antwerp staat op voorsprong!
|
40
|
Daar is Antwerp nog eens, maar Diaby kan de bal uit voeten halen van Somers en vermijdt een corner.
37
|
Kiki Kouyaté
Anthony Valencia
Kouyaté kan niet meer verder en wordt vervangen door Valencia.
35
|
Adewumi komt plots alleen in de zestien, maar kiest ervoor om terug te leggen. Daardoor kan Kouyaté nog terugkeren en werkt hij de bal over de achterlijn. Van der Bruggen kan nog uithalen van buiten de zestien, maar gevaarlijk zijn poging gaat over.
34
|
Geen 0-1
Vandeplas dwingt Delanghe tot een uitstekende redding, Tsunashima kan de bal binnenwerken. Scheidsrechter Bourdead'hui keurt het doelpunt echter af na een duwfout van de Japanner op Nazinho.
30
|
Misverstand tussen Somers en Praet, die laatste zet de bal gewoon over de zijlijn.
De rode kaart van Warleson
|
26
|
Kouyaté kan verder en Antwerp blijft verder domineren, maar doelman Delanghe op de proef stellen lukt echter niet.
25
|
Kouyaté is na een luchtduel blijven liggen en heeft pijn aan het hoofd.
22
|
Cercle geraakt amper nog over de middenlijn, Diop verliest snel de bal.
21
|
Corner voor Antwerp, Kouyaté kopt hard en niet zo ver naast.
20
|
Janssen raakt de bal net niet goed genoeg met het hoofd in de zestien.
19
|
Somers wordt gevonden in zestien met een diepe bal, Delanghe gaat goed plat op zijn schot in één tijd.
16
|
Verstraeten glijdt weg op het middenveld en Van der Bruggen profiteert. Hij loopt zich wel vast op rand van de zestien, gevaarlijk wordt het nooit.
13
|
Antwerp kreeg een vrije trap na de rode kaart van Warleson, maar veel gevaar leverde die niet op.
12
|
Steve Ngoura
Maxime Delanghe
Spits Ngoura wordt opgeofferd om doelman Delanghe in te brengen.
10
|
Rode kaart voor Warleson
Warleson komt uit zijn zestien op een verre bal. Ravych wil terugkoppen, maar de doelman van Cercle raakt de bal met een reflex buiten de zestien en krijgt een rode kaart.
5
|
Nozawa moet twee keer tussenkomen op korte tijd, Antwerp moet opletten.
3
|
Gerkens wordt diep gestuurd en probeert de bal voor doel te krijgen. Adewumi kan uithalen, maar zijn schot wordt afgeblokt.
2
|
Ngoura komt een eerste keer in de zestien, maar is de bal snel kwijt.
1
|
Cercle Brugge - Antwerp: 0-0
15:28
|
Kerk, Dierckx en Al-Sahafi zijn ziek en worden bij Antwerp in de basis vervangen door Scott, Vandeplas en Kouyaté. Tsunashima vervangt dan weer de geblesseerde Van Helden.
15:21
|
Agyekum is ziek en wordt in de basis vervangen door Diaby. Utkus is vertrokken naar Saoedi-Arabië, nieuwkomer Kondo staat meteen aan de aftrap.
Cercle Brugge:
Warleson
- Flavio Nazinho
- Geoffrey Kondo
- Christiaan Ravych
- Gary Magnée
- Hannes Van der Bruggen
- Pieter Gerkens
- Edan Diop
- Ibrahima Diaby
- Steve Ngoura
- Oluwaseun Adewumi
Bank:
Ibrahim Diakite
- Emmanuel Kakou
- Erick
- Oumar Diakite
- Valy Konate
- Dante Vanzeir
- Maxime Delanghe
- Heriberto Jurado
- Nils De Wilde
Antwerp:
Taishi Brandon Nozawa
- Andreas Verstraeten
- Kiki Kouyaté
- Zeno Van Den Bosch
- Daam Foulon
- Yuto Tsunashima
- Dennis Praet
- Thibo Somers
- Gerard Vandeplas
- Vincent Janssen
- Christopher Scott
Bank:
Kobe Corbanie
- Isaac Babadi
- Anthony Valencia
- Yannick Thoelen
- Semm Renders
- Mukhammadali Urinboev
- Glenn Bijl
- Mahamadou Diawara
- Orseer Achihi