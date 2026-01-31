Datum: 31/01/2026 16:00
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 23

LIVE: Antwerp zoekt nog naar de 0-5 tegen Cercle

Cercle Brugge ontvangt in Jan Breydel Antwerp en wil graag zijn opmars verderzetten. The Great Old wil dan weer aanknopen met een zege na twee nederlagen op rij.

Tijd   84' 7" 
Jeroen Deheegher vanuit Jan Breydelstadion
83
 Met het oog op de bekerwedstrijd van donderdag tegen Anderlecht hebben veel sterkhouders bij Antwerp al rust gekregen.
80
 Antwerp speelt de bal rond en controleert vooral, Cercle is niet meer bij machte om nog veel weerstand te bieden.
77
 Vervangen Vincent Janssen
Ingevallen Orseer Achihi
77
 Vervangen Daam Foulon
Ingevallen Semm Renders
76
 Valencia probeert vanop zo'n twintig meter de bal in verste hoek weg te leggen, maar zijn poging gaat een meter of twee naast.
71
 Voor Cercle Brugge is het nog twintig minuten overleven en vooral de score niet te hoog laten oplopen.
68
 Invaller Babadi kan uithalen vanuit een scherpe hoek, Delanghe redt met een beenveeg. De grensrechter heeft echter buittenspel gezien, geen corner voor Antwerp.
65
 Vervangen Oluwaseun Adewumi
Ingevallen Erick
65
 Vervangen Edan Diop
Ingevallen Emmanuel Kakou
61
 Met twee assists en een doelpunt is Somers de uitblinker bij Antwerp, maar hij krijgt toch een applausvervanging van de supporters van zijn ex-ploeg Cercle.
61
 Vervangen Christopher Scott
Ingevallen Isaac Babadi
61
 Vervangen Thibo Somers
Ingevallen Mukhammadali Urinboev
59

Goal 		Doelpunt van Thibo Somers
Vandeplas gaat onder een voorzet van Foulon door en zo botst de bal tegen het been van Kondo, die zo de bal bijna in eigen doel verwerkt. Delanghe kan nog redding brengen, maar Somers krijgt de bal van dichtbij in de voeten en kan de 0-4 binnen leggen.
55
 Cercle Brugge lijkt nu helemaal uitgeteld, zeker omdat het al 45 minuten met tien speelt.
54
 De VAR heeft het doelpunt goedgekeurd.
Bourdeaud'hui heeft ook nog even naar het doelpunt gekeken, maar keurt het doelpunt toch goed.
50
 De VAR is het doelpunt aan het checken...
De VAR is het doelpunt nog aan het nakijken voor een overtreding van Tsunashima, maar dat duurt wel even. Scheidsrechter Bourdeaud'hui wordt ook naar het scherm geroepen.
49

Goal 		Doelpunt van Yuto Tsunashima (Thibo Somers)
Antwerp ontneemt de hoop bij Cercle al snel om nog iets te rapen. Van Den Bosch gooit de bal in de zestien, Somers kopt terug en Tsunashima kan van dichtbij binnentikken.
48
 Daar is Vanzeir een eerste keer, maar hij wacht te lang om uit te halen.
47
  Gele kaart voor Andreas Verstraeten
Na een stevige tackle krijgt Verstraeten geel.
46
 Vervangen Hannes Van der Bruggen
Ingevallen Dante Vanzeir


Scheidsrechter 		Rust


45+6

Goal 		Doelpunt van Vincent Janssen (Penalty)
Janssen faalt niet vanop de stip en knalt net voor de rust de 0-2 binnen.
45+5
 De VAR volgt de beslissing van de scheidsrechter. We krijgen een penalty!
45+5
 De VAR is de penalty aan het checken...
45+4

Penalty 		Penalty voor Antwerp
Ravych haakt Foulon in de zestien, de bal gaat op de stip.
45+4
 Delange houdt Antwerp van de 0-2
Valencia kan uithalen vanop de rand van de zestien, Delanghe haalt de bal met een uitstekende redding uit zijn doel.
45+2
 Vandeplas geeft goed mee met Somers, die opnieuw Scott probeert te vinden op de rand van de zestien. Kondo zit er echter makkelijk tussen.
45+1
 Goede voorzet op links bij Cercle, Van Den Bosche zet de bal over de achterlijn. Opnieuw komt uit de corner weinig gevaar.
45
 We krijgen 5 minuten blessuretijd.
43

Goal 		Doelpunt van Christopher Scott (Thibo Somers)
Het is dan toch prijs voor Antwerp. Somers zet vanop rechts goed voor, Janssen laat goed voor Scott en hij trapt de 0-1 binnen. Antwerp staat op voorsprong!
40
 Daar is Antwerp nog eens, maar Diaby kan de bal uit voeten halen van Somers en vermijdt een corner.
37
 Vervangen Kiki Kouyaté
Ingevallen Anthony Valencia
Kouyaté kan niet meer verder en wordt vervangen door Valencia.
35
 Adewumi komt plots alleen in de zestien, maar kiest ervoor om terug te leggen. Daardoor kan Kouyaté nog terugkeren en werkt hij de bal over de achterlijn. Van der Bruggen kan nog uithalen van buiten de zestien, maar gevaarlijk zijn poging gaat over.
34
 Geen 0-1
Vandeplas dwingt Delanghe tot een uitstekende redding, Tsunashima kan de bal binnenwerken. Scheidsrechter Bourdead'hui keurt het doelpunt echter af na een duwfout van de Japanner op Nazinho.
30
 Misverstand tussen Somers en Praet, die laatste zet de bal gewoon over de zijlijn.
De rode kaart van Warleson
26
 Kouyaté kan verder en Antwerp blijft verder domineren, maar doelman Delanghe op de proef stellen lukt echter niet.
25
 Kouyaté is na een luchtduel blijven liggen en heeft pijn aan het hoofd.
22
 Cercle geraakt amper nog over de middenlijn, Diop verliest snel de bal.
21
 Corner voor Antwerp, Kouyaté kopt hard en niet zo ver naast.
20
 Janssen raakt de bal net niet goed genoeg met het hoofd in de zestien.
19
 Somers wordt gevonden in zestien met een diepe bal, Delanghe gaat goed plat op zijn schot in één tijd.
16
 Verstraeten glijdt weg op het middenveld en Van der Bruggen profiteert. Hij loopt zich wel vast op rand van de zestien, gevaarlijk wordt het nooit.
13
 Antwerp kreeg een vrije trap na de rode kaart van Warleson, maar veel gevaar leverde die niet op.
12
 Vervangen Steve Ngoura
Ingevallen Maxime Delanghe
Spits Ngoura wordt opgeofferd om doelman Delanghe in te brengen.
10
  Rode kaart voor Warleson
Warleson komt uit zijn zestien op een verre bal. Ravych wil terugkoppen, maar de doelman van Cercle raakt de bal met een reflex buiten de zestien en krijgt een rode kaart.
5
 Nozawa moet twee keer tussenkomen op korte tijd, Antwerp moet opletten.
3
 Gerkens wordt diep gestuurd en probeert de bal voor doel te krijgen. Adewumi kan uithalen, maar zijn schot wordt afgeblokt.
2
 Ngoura komt een eerste keer in de zestien, maar is de bal snel kwijt.
1
 Cercle Brugge - Antwerp: 0-0
15:28
 Kerk, Dierckx en Al-Sahafi zijn ziek en worden bij Antwerp in de basis vervangen door Scott, Vandeplas en Kouyaté. Tsunashima vervangt dan weer de geblesseerde Van Helden.
15:21
 Agyekum is ziek en wordt in de basis vervangen door Diaby. Utkus is vertrokken naar Saoedi-Arabië, nieuwkomer Kondo staat meteen aan de aftrap.
Cercle Brugge: Warleson - Flavio Nazinho - Geoffrey Kondo - Christiaan Ravych - Gary Magnée - Hannes Van der Bruggen - Pieter Gerkens - Edan Diop - Ibrahima Diaby - Steve Ngoura - Oluwaseun Adewumi
Bank: Ibrahim Diakite - Emmanuel Kakou - Erick - Oumar Diakite - Valy Konate - Dante Vanzeir - Maxime Delanghe - Heriberto Jurado - Nils De Wilde

Antwerp: Taishi Brandon Nozawa - Andreas Verstraeten - Kiki Kouyaté - Zeno Van Den Bosch - Daam Foulon - Yuto Tsunashima - Dennis Praet - Thibo Somers - Gerard Vandeplas - Vincent Janssen - Christopher Scott
Bank: Kobe Corbanie - Isaac Babadi - Anthony Valencia - Yannick Thoelen - Semm Renders - Mukhammadali Urinboev - Glenn Bijl - Mahamadou Diawara - Orseer Achihi
Cercle Brugge Cercle Brugge
Warleson   10' 4.4 -
  • Rode kaarten: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/5 (0%)
Nazinho Flavio 90' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 15/19 (78.9%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
Kondo Geoffrey 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 10/13 (76.9%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Ravych Christiaan 90' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 6/9 (66.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
Magnée Gary 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 7/12 (58.3%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/8 (25%)
Van der Bruggen Hannes 45' 5.4 -
  • Nauwkeurige passes: 14/22 (63.6%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/6 (16.7%)
Gerkens Pieter 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 7/13 (53.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Diop Edan 65' 5.9 -
  • Nauwkeurige passes: 9/10 (90%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Diaby Ibrahima 90' 5.7 -
  • Nauwkeurige passes: 7/12 (58.3%)
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
Ngoura Steve 12' 6.1 -
Adewumi Oluwaseun 65' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 4/6 (66.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Bank
Diakite Ibrahim 0'  
Kakou Emmanuel 25' -
Erick 25' -
Diakite Oumar 0'  
Konate Valy 0'  
Vanzeir Dante 45' 6.3 -
Delanghe Maxime 78' 6.6 -
  • Reddingen: 4
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/15 (13.3%)
Jurado Heriberto 0'  
De Wilde Nils 0'  
 

Antwerp Antwerp
Nozawa Taishi Brandon 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 4/7 (57.1%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/10 (40%)
Verstraeten Andreas   90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 18/25 (72%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Kouyaté Kiki 37' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 26/31 (83.9%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Van Den Bosch Zeno 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 46/50 (92%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/9 (44.4%)
Foulon Daam 77' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 14/20 (70%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/5 (0%)
Tsunashima Yuto 90' 7.6 -
  • Nauwkeurige passes: 32/33 (97%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Praet Dennis 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 27/37 (73%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Somers Thibo A 61' 7.7 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 23/27 (85.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Vandeplas Gerard 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 7/10 (70%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Janssen Vincent 77' 7.4 -
  • Goals: 1
  • Penalty: 1
  • Nauwkeurige passes: 7/8 (87.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Scott Christopher 61' 8.1 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 12/16 (75%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
Bank
Corbanie Kobe 0'  
Babadi Isaac 29' -
Valencia Anthony 53' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 7/8 (87.5%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
Thoelen Yannick 0'  
Renders Semm 13' -
Urinboev Mukhammadali 29' -
Bijl Glenn 0'  
Diawara Mahamadou 0'  
Achihi Orseer 13' -

Vooraf

LIVE: Zet Cercle zijn ongeslagen reeks verder of kan Antwerp de rug rechten?
Cercle Brugge ontvangt in Jan Breydel Antwerp en wil graag zijn opmars verderzetten. The Great Old wil dan weer aanknopen met een zege na twee nederlagen op rij.

Voor Cercle loopt het de voorbije weken een stuk beter met 8 op 12. De Vereniging deed dat vooral op verplaatsing met zeges op OH Leuven en Westerlo en een gelijkspel in Genk. Thuis hield Cercle ook Union op een gelijkspel. 

Cercle staat wel nog altijd voorlaatste, maar heeft evenveel punten als OH Leuven. Als het de Relegation Play-offs wil vermijden, dan moet de Vereniging de komende weken nog punten pakken en dat zal niet makkelijk worden. 

Met onder meer Charleroi (uit), Club Brugge (thuis), KAA Gent (uit) zijn de volgende drie speeldagen pittig voor Cercle. Een tweede thuiszege dit seizoen tegen Antwerp zou dan ook welgekomen zijn voor de Vereniging. 

Knoopt Antwerp weer aan met zege? 

Antwerp moet zich dan weer snel herpakken als het de top zes nog wil halen. Na een 13 op 15 stokte de machine van Antwerp plots en verloor The Great Old op het veld van Dender en thuis tegen Charleroi. 

Cercle heeft geen goede thuisreputatie, maar Antwerp doet dit seizoen niet veel beter op verplaatsing. The Great Old pakte maar 9 op 30 en maar twee keer winnen, maar deed dat wel op Club Brugge en in Gent. 

LIVE: Zet Cercle zijn ongeslagen reeks verder of kan Antwerp de rug rechten?

09:15

Cercle Brugge ontvangt in Jan Breydel Antwerp en wil graag zijn opmars verderzetten. The Great Old wil dan weer aanknopen met een zege na twee nederlagen op rij.

