Datum: 07/02/2026 18:15
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 24

LIVE: De invallers bij Sporting Charleroi brengen de thuisploeg terug in de wedstrijd

Een prachtige beweging van Guiagon en na een één twee kreeg hij de bal terug van Titraoui en hij schiet met rechts. Zo staat de 2-3 op het bord

Tijd   64' 3" 
62
 Vervangen Oluwaseun Adewumi
Ingevallen Steve Ngoura
62
 Vervangen Lawrence Agyekum
Ingevallen Ibrahim Diakite
59

Goal 		Doelpunt van Parfait Guiagon
57
 Daar was bijna de aansluitingstreffer
Parfait Guiagon met een fantastisch schot, maar hij zit zijn bal op de deklat belanden
52
 Sporting Charleroi komt opzetten
Scheidler met de kopbal, maar hij ziet zijn bal naast het doel gaan
46
 Vervangen Edan Diop
Ingevallen Ibrahima Diaby
46
 Vervangen Yassine Khalifi
Ingevallen Yacine Titraoui
46
 Vervangen Antoine Colassin
Ingevallen Parfait Guiagon


Scheidsrechter 		Rust


45+2
  Rode kaart voor Oumar Diakite
Wat doet Diakite nu? Hij gaat vol met studs op het kuitbeen door. Dit is zuiver rood
45
 We krijgen 6 minuten blessuretijd.
45
 Diakite van Cercle moet verzorging krijgen. De aanvaller heeft zijn schouder gekwetst, maar kan precies wel verder
41
 Cercle Brugge is baas in Charleroi. De kansen en balbezit zijn voor de bezoekers
34

Goal 		Doelpunt van Oumar Diakite (Flavio Nazinho)
Pieter Gerkens laat de voorzet van Flavio Nazinho lopen en Oumar Diakite twijfelde niet. De aanvaller schiet zo de 1-3 onhoudbaar tegen de netten.
31
 Adewumi haalt nu al voor de tweede maal uit, maar Delavallee staat in de weg. De doelman van Sporting Charleroi houdt zijn ploeg recht
28

Goal 		Doelpunt van Flavio Nazinho (Hannes Van der Bruggen)
Wat een pareltje van de middenvelder. Hij neemt de bal aan en schiet onhoudbaar van buiten de grote rechthoek in doel
24
 Bal tussen de palen
Gaudin met het schot, maar Warleson kan de bal zo oprapen
23
 Het gaat goed op en neer. Doelkansen blijven voorlopig uit, maar het is zeker geen saaie wedstrijd
17

Goal 		Doelpunt van Aurélien Scheidler (Penalty)
De aanvaller van Sporting Charleroi zet zich achter de bal en schiet in de rechterhoek de gelijkmaker op het bord
13
 Krijgen we hier weer een VAR moment?
11

Goal 		Doelpunt van Gary Magnée (Penalty)
9

Penalty 		Penalty voor Cercle Brugge
Gary Magnée zet zich achter de bal de bal in de rechterhoek binnen
8
 Krijgen we een penalty voor Cercle Brugge? De VAR is het aan het nakijken...
Een voorzet en de bal komt op de arm van een verdediger van Sporting Charleroi. De scheidrechter wordt naar het scherm geroepen
7
 Dankzij de nederlaag van FC Dender op het veld van Zulte Waregem kan Cercle Brugge een goede zaak doen. Als ze winnen natuurlijk van Sporting Charleroi
1
 Charleroi - Cercle Brugge: 0-0
Charleroi (Charleroi - Cercle Brugge)
Charleroi: Martin Delavallee - Lewin Blum - Cheick Keita - Aiham Ousou - Jules Gaudin - Etienne Camara - Yassine Khalifi - Patrick Pflücke - Jakob Napoleon Romsaas - Antoine Colassin - Aurélien Scheidler
Bank: Kevin Van Den Kerkhof - Filip Szymczak - Parfait Guiagon - Yacine Titraoui - Mohamed Kone - Mehdi Boukamir - Quentin Benaets - Robin Denuit - Mory Kera

Cercle Brugge (Charleroi - Cercle Brugge)
Cercle Brugge: Warleson - Gary Magnée - Emmanuel Kakou - Christiaan Ravych - Flavio Nazinho - Hannes Van der Bruggen - Lawrence Agyekum - Edan Diop - Pieter Gerkens - Oluwaseun Adewumi - Oumar Diakite
Bank: Ibrahim Diakite - Steve Ngoura - Charles Herrmann - Valy Konate - Dante Vanzeir - Ibrahima Diaby - Maxime Delanghe - Heriberto Jurado - Nils De Wilde
Charleroi Charleroi
Delavallee Martin 90' 5.5 -
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
Meer statistieken
Blum Lewin 90' 5.8 -
  • Nauwkeurige passes: 22/29 (75.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/6 (0%)
  • Balverliezen: 23
Meer statistieken
Keita Cheick 90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 43/44 (97.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Ousou Aiham 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 37/39 (94.9%)
Meer statistieken
Gaudin Jules 90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 28/33 (84.8%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Camara Etienne 90' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 31/40 (77.5%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/12 (33.3%)
Meer statistieken
Khalifi Yassine 45' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 23/27 (85.2%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Pflücke Patrick 90' 5.7 -
  • Nauwkeurige passes: 18/25 (72%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/5 (20%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Meer statistieken
Romsaas Jakob Napoleon 90' 5.7 -
  • Nauwkeurige passes: 18/23 (78.3%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Colassin Antoine 45' 5.9 -
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Scheidler Aurélien 90' 7.1 -
  • Goals: 1
  • Penalty: 1
  • Nauwkeurige passes: 11/17 (64.7%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Bank
Van Den Kerkhof Kevin 0'  
Szymczak Filip 0'  
Guiagon Parfait 45' 6.7 -
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Titraoui Yacine 45' 5.9 -
  • Nauwkeurige passes: 7/8 (87.5%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Meer statistieken
Kone Mohamed 0'  
Boukamir Mehdi 0'  
Benaets Quentin 0'  
Denuit Robin 0'  
Kera Mory 0'  
 

Cercle Brugge Cercle Brugge
Warleson 90' 6.3 -
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/12 (25%)
Meer statistieken
Magnée Gary 90' 6.5 -
  • Goals: 1
  • Penalty: 1
  • Nauwkeurige passes: 9/15 (60%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/9 (11.1%)
Meer statistieken
Kakou Emmanuel 90' 5.6 -
  • Nauwkeurige passes: 13/21 (61.9%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/14 (28.6%)
Meer statistieken
Ravych Christiaan 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 10/16 (62.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Nazinho Flavio 90' 7.4 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 9/12 (75%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Van der Bruggen Hannes A 90' 6.9 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 10/13 (76.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Agyekum Lawrence 62' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 5/9 (55.6%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Diop Edan 45' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 11/12 (91.7%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Gerkens Pieter 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 9/13 (69.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Adewumi Oluwaseun 62' 7.0 -
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/3
Meer statistieken
Diakite Oumar  45' 7.1 -
  • Goals: 1
  • Rode kaarten: 1
  • Nauwkeurige passes: 7/11 (63.6%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Bank
Diakite Ibrahim 28' -
Ngoura Steve 28' -
Herrmann Charles 0'  
Konate Valy 0'  
Vanzeir Dante 0'  
Diaby Ibrahima 45' 6.2 -
Meer statistieken
Delanghe Maxime 0'  
Jurado Heriberto 0'  
De Wilde Nils 0'  

Jupiler Pro League

 Speeldag 24
Westerlo Westerlo 0-4 STVV STVV
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 2-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
KAA Gent KAA Gent 20:45 OH Leuven OH Leuven
KRC Genk KRC Genk 08/02 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 08/02 La Louvière La Louvière
Club Brugge Club Brugge 08/02 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 08/02 Antwerp Antwerp
