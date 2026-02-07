0-1
11' Gary Magnée (pen)
Aurélien Scheidler (pen) 17'
1-1
1-2
1-3
34' Oumar Diakite (Flavio Nazinho)
Parfait Guiagon 59'
2-3
|Datum:
|07/02/2026 18:15
|Competitie:
|Jupiler Pro League
|Speeldag:
|Speeldag 24
LIVE: De invallers bij Sporting Charleroi brengen de thuisploeg terug in de wedstrijd
Een prachtige beweging van Guiagon en na een één twee kreeg hij de bal terug van Titraoui en hij schiet met rechts. Zo staat de 2-3 op het bord
64' 3"
|
62
|
Oluwaseun Adewumi
Steve Ngoura
|
62
|
Lawrence Agyekum
Ibrahim Diakite
|
59
|
Doelpunt van Parfait Guiagon
Een prachtige beweging van Guiagon en na een één twee kreeg hij de bal terug van Titraoui en hij schiet met rechts. Zo staat de 2-3 op het bord
|
57
|
Daar was bijna de aansluitingstreffer
Parfait Guiagon met een fantastisch schot, maar hij zit zijn bal op de deklat belanden
|
52
|
Sporting Charleroi komt opzetten
Scheidler met de kopbal, maar hij ziet zijn bal naast het doel gaan
|
46
|
Edan Diop
Ibrahima Diaby
|
46
|
Yassine Khalifi
Yacine Titraoui
|
46
|
Antoine Colassin
Parfait Guiagon
|
|
Rust
|
45+2
|
Rode kaart voor Oumar Diakite
Wat doet Diakite nu? Hij gaat vol met studs op het kuitbeen door. Dit is zuiver rood
|
45
|
We krijgen 6 minuten blessuretijd.
|
45
|
Diakite van Cercle moet verzorging krijgen. De aanvaller heeft zijn schouder gekwetst, maar kan precies wel verder
|
41
|
Cercle Brugge is baas in Charleroi. De kansen en balbezit zijn voor de bezoekers
|
34
|
Doelpunt van Oumar Diakite (Flavio Nazinho)
Pieter Gerkens laat de voorzet van Flavio Nazinho lopen en Oumar Diakite twijfelde niet. De aanvaller schiet zo de 1-3 onhoudbaar tegen de netten.
|
31
|
Adewumi haalt nu al voor de tweede maal uit, maar Delavallee staat in de weg. De doelman van Sporting Charleroi houdt zijn ploeg recht
|
28
|
Doelpunt van Flavio Nazinho (Hannes Van der Bruggen)
Wat een pareltje van de middenvelder. Hij neemt de bal aan en schiet onhoudbaar van buiten de grote rechthoek in doel
|
24
|
Bal tussen de palen
Gaudin met het schot, maar Warleson kan de bal zo oprapen
|
23
|
Het gaat goed op en neer. Doelkansen blijven voorlopig uit, maar het is zeker geen saaie wedstrijd
|
17
|
Doelpunt van Aurélien Scheidler (Penalty)
De aanvaller van Sporting Charleroi zet zich achter de bal en schiet in de rechterhoek de gelijkmaker op het bord
|
13
|
Krijgen we hier weer een VAR moment?
|
11
|
Doelpunt van Gary Magnée (Penalty)
|
9
|
Penalty voor Cercle Brugge
Gary Magnée zet zich achter de bal de bal in de rechterhoek binnen
|
8
|
Krijgen we een penalty voor Cercle Brugge? De VAR is het aan het nakijken...
Een voorzet en de bal komt op de arm van een verdediger van Sporting Charleroi. De scheidrechter wordt naar het scherm geroepen
|
7
|
Dankzij de nederlaag van FC Dender op het veld van Zulte Waregem kan Cercle Brugge een goede zaak doen. Als ze winnen natuurlijk van Sporting Charleroi
|
1
|
Charleroi - Cercle Brugge: 0-0
|
Bank: Kevin Van Den Kerkhof - Filip Szymczak - Parfait Guiagon - Yacine Titraoui - Mohamed Kone - Mehdi Boukamir - Quentin Benaets - Robin Denuit - Mory Kera
Bank: Ibrahim Diakite - Steve Ngoura - Charles Herrmann - Valy Konate - Dante Vanzeir - Ibrahima Diaby - Maxime Delanghe - Heriberto Jurado - Nils De Wilde