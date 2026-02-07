LIVE: De invallers bij Sporting Charleroi brengen de thuisploeg terug in de wedstrijd

62

Oluwaseun Adewumi

Steve Ngoura





62

Lawrence Agyekum

Ibrahim Diakite





59



Doelpunt van Parfait Guiagon

Een prachtige beweging van Guiagon en na een één twee kreeg hij de bal terug van Titraoui en hij schiet met rechts. Zo staat de 2-3 op het bord



57

Daar was bijna de aansluitingstreffer

Parfait Guiagon met een fantastisch schot, maar hij zit zijn bal op de deklat belanden



52

Sporting Charleroi komt opzetten

Scheidler met de kopbal, maar hij ziet zijn bal naast het doel gaan



46

Edan Diop

Ibrahima Diaby





46

Yassine Khalifi

Yacine Titraoui





46

Antoine Colassin

Parfait Guiagon





45+2

Rode kaart voor Oumar Diakite

Wat doet Diakite nu? Hij gaat vol met studs op het kuitbeen door. Dit is zuiver rood



45

We krijgen 6 minuten blessuretijd.



45

Diakite van Cercle moet verzorging krijgen. De aanvaller heeft zijn schouder gekwetst, maar kan precies wel verder



41

Cercle Brugge is baas in Charleroi. De kansen en balbezit zijn voor de bezoekers



34



Doelpunt van Oumar Diakite (Flavio Nazinho)

Pieter Gerkens laat de voorzet van Flavio Nazinho lopen en Oumar Diakite twijfelde niet. De aanvaller schiet zo de 1-3 onhoudbaar tegen de netten.



31

Adewumi haalt nu al voor de tweede maal uit, maar Delavallee staat in de weg. De doelman van Sporting Charleroi houdt zijn ploeg recht



28



Doelpunt van Flavio Nazinho (Hannes Van der Bruggen)

Wat een pareltje van de middenvelder. Hij neemt de bal aan en schiet onhoudbaar van buiten de grote rechthoek in doel



24

Bal tussen de palen

Gaudin met het schot, maar Warleson kan de bal zo oprapen



23

Het gaat goed op en neer. Doelkansen blijven voorlopig uit, maar het is zeker geen saaie wedstrijd



17



Doelpunt van Aurélien Scheidler (Penalty)

De aanvaller van Sporting Charleroi zet zich achter de bal en schiet in de rechterhoek de gelijkmaker op het bord



13

Krijgen we hier weer een VAR moment?



11



Doelpunt van Gary Magnée (Penalty)





9



Penalty voor Cercle Brugge

Gary Magnée zet zich achter de bal de bal in de rechterhoek binnen



8

Krijgen we een penalty voor Cercle Brugge? De VAR is het aan het nakijken...

Een voorzet en de bal komt op de arm van een verdediger van Sporting Charleroi. De scheidrechter wordt naar het scherm geroepen



7

Dankzij de nederlaag van FC Dender op het veld van Zulte Waregem kan Cercle Brugge een goede zaak doen. Als ze winnen natuurlijk van Sporting Charleroi



1

Charleroi - Cercle Brugge: 0-0



