Datum: 13/02/2026 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 25
Stadion: Achter de Kazerne

KV Mechelen en RC Genk openen speeldag 25, twee ploegen die graag willen Play-off 1 bereiken. Halhal en Koudou keren terug uit schorsing en staan meteen weer in de basis bij Mechelen. Genk-trainer Hayen geeft het vertrouwen aan dezelfde elf die Anderlecht op de vorige speeldag over de knie legden.

Tijd   79' 3" 
Kevin Vanbuggenhout
76

Goal 		Doelpunt van Daan Heymans (Penalty)
Heymans schiet de 2-3 hoog tegen de netten!
75

Penalty 		Penalty voor KRC Genk
Na een haakfout van Halhal gaat de bal op de stip!
74
  Gele kaart voor Redouane Halhal
72
 De poppen gaan even aan het dansen terwijl we wachten op een vrije trap voor KVM. Ref Boterberg heeft zijn handen vol.
71
  Gele kaart voor Daan Heymans
67
 Vervangen Keano Vanrafelghem
Ingevallen Bill Antonio
67
 Bibout kopt een doorgekopte bal zelf finaal over.
66
 Miras houdt Heymans van de 2-3
Genk wil even doordrukken. Heymans trapt van in de grote rechthoek naar doel, Miras brengt redding in zijn korte hoek.
62
 Vervangen Junya Ito
Ingevallen Yira Collins Sor
62
 Vervangen Yaimar Medina
Ingevallen Jarne Steuckers
61

Goal 		Doelpunt van Bryan Heynen
Op de hoekschop volgt de 2-2 alsnog. Heynen brengt Genk opnieuw langszij. Eerst had Miras nog alles uit de kast gehaald op de kopbal van Karetsas, de KVM-doelman moet zich nu toch een tweede keer omdraaien.
60
 Kansje El Ouahdi
Genk speelt KV even uit verband. El Ouahdi kan afdrukken van in de zestien, maar Miras ligt in de weg en werkt in hoekschop.
56
 Genkse dreiging
Miras moet een scherp voorzetschot van Medina in de korte hoek uit zijn doelvlak staan. Heymans trapt de herneming in één tijd naast.
54
 Kansje Servais
Via Vanrafelghem en Boersma komt de bal bij Servais. Zijn schuiver is misschien iets te voorzichtig getrapt, Lawal gaat plat en pakt klemvast.
53
 Genk zou wel graag opnieuw snel terugslaan zoals in de eerste helft. Voorlopig is dat nog niet het geval.
49

Goal 		Doelpunt van Kerim Mrabti (Myron van Brederode)
De thuisploeg staat opnieuw op voorsprong. Mrabti kopt na goede infiltratie de 2-1 binnen op voorzet van Van Brederode.
46
 De tweede helft is begonnen. Kan één van beide ploegen de volle buit pakken?


Scheidsrechter 		Rust


45+2
 Karetsas krult nog een schot een metertje over doel.
45
 We krijgen 2 minuten blessuretijd.
43
 Genk dringt nog wat aan met de rust in zicht, maar zal zich moeten haasten om nog met een voorsprong richting kleedkamers te kunnen.
39
 Het einde van de eerste helft is stilaan in zicht. Een 1-1-ruststand zou eigenlijk wel billijk zijn.
35
 Beide ploegen hebben hun momenten al gehad en het doelhout speelt een hoofdrol. Dat kunnen we zeggen over de eerste 35 minuten.
31
 Opnieuw de paal
Het doelhout speelt wel een rol in deze wedstrijd. Vrije trap van vrij ver voor KVM, maar Boersma schudt een ferme trap uit zijn sloffen. Via de binnenkant van de paal ketst de bal terug het veld in.
30
  Gele kaart voor Junya Ito
26

Goal 		Doelpunt van Aaron Bibout
Ook Genk kan in de rebound scoren nadat het eerst de paal treft. Bibout kopt eerst de voorzet van Ito tegen de paal maar tikt vervolgens binnen.
24
 Een voorzetschot van Vanrafelghem gaat voorlangs. Niet helemaal duidelijk wat zijn bedoeling was.
20

Goal 		Doelpunt van Myron van Brederode
KV Mechelen klimt op voorsprong. Eerst gaat zijn schot nog op de paal, maar vervolgens tikt Van Brederode zijn eigen herneming binnen.
16
 St. Jago kopt naast.
12
 Miras pakt een schot van Karetsas.
11
  Gele kaart voor Fredrik Hammar
9
 Schot van Mrabti
Mrabti neemt Lawal al eens op de proef. Het schot is te centraal, de Oostenrijker pareert voor alle zekerheid.
5
 Mechelen leek er in de eerste minuten wel zin in te hebben, inmiddels krijgen we een meer verwacht spelbeeld: Genk heeft de bal, de thuisploeg zet het blok net voorbij de middellijn.
1
 Genk heeft de aftrap gegeven Achter de Kazerne.
1
 KV Mechelen - KRC Genk: 0-0
20:41
 Hartelijk welkom Achter de Kazerne en bedankt om met ons KV Mechelen - RC Genk op de voet te volgen. Dit wordt zeker een belangrijke wedstrijd in de strijd voor Play-off 1, voor beide ploegen. Nog enkele minuten tot het eerste fluitsignaal!
KV Mechelen (KV Mechelen - KRC Genk)
KV Mechelen: Nacho Miras - Tommy St. Jago - Redouane Halhal - Jose Marsa - Therence Koudou - Kerim Mrabti - Fredrik Hammar - Mathis Servais - Myron van Brederode - Bouke Boersma - Keano Vanrafelghem
Bank: Mory Konaté - Maxim Kireev - Hassane Bandé - Benito Raman - Tijn Van Ingelgom - Moncef Zekri - Dikeni Salifou - Bilal Bafdili - Bill Antonio - Massimo Decoene

KRC Genk (KV Mechelen - KRC Genk)
KRC Genk: Tobias Lawal - Zakaria El Ouahdi - Mujaid Sadick Aliu - Matte Smets - Joris Kayembe - Konstantinos Karetsas - Bryan Heynen - Daan Heymans - Junya Ito - Aaron Bibout - Yaimar Medina
Bank: Hendrik Van Crombrugge - Jarne Steuckers - Yira Collins Sor - Ibrahima Sory Bangoura - Nikolas Sattlberger - Ken Nkuba - Robin Mirisola - Noah Adedeji-Sternberg - Josue Ndenge Kongolo - Jusef Erabi

Vooraf
KV Mechelen en RC Genk openen speeldag 25, twee ploegen die graag willen Play-off 1 bereiken. Halhal en Koudou keren terug uit schorsing en staan meteen weer in de basis bij Mechelen. Genk-trainer Hayen geeft het vertrouwen aan dezelfde elf die Anderlecht op de vorige speeldag over de knie legden.
KV Mechelen KV Mechelen
Miras Nacho 90' 6.63 -
  • Reddingen: 4
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
St. Jago Tommy 90' 6.41 -
  • Nauwkeurige passes: 40/43 (93%)
  • Schoten op doel: 0/1
Halhal Redouane   90' 6.16 -
  • Nauwkeurige passes: 35/36 (97.2%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Marsa Jose 90' 5.97 -
  • Nauwkeurige passes: 26/36 (72.2%)
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/6 (0%)
Koudou Therence 90' 6.39 -
  • Nauwkeurige passes: 18/22 (81.8%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Mrabti Kerim 90' 7.86 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 26/30 (86.7%)
  • Schoten op doel: 2/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Hammar Fredrik   90' 6.21 -
  • Nauwkeurige passes: 14/17 (82.4%)
  • Sleutelpasses: 1
Servais Mathis 90' 6.09 -
  • Nauwkeurige passes: 21/26 (80.8%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/6 (16.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
van Brederode MyronA 90' 8.21 -
  • Goals: 1
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 26/32 (81.3%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 2/2
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
Boersma Bouke 90' -
Vanrafelghem Keano 67' 6.32 -
  • Nauwkeurige passes: 12/14 (85.7%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Bank
Konaté Mory 0'  
Kireev Maxim 0'  
Bandé Hassane 0'  
Raman Benito 0'  
Van Ingelgom Tijn 0'  
Zekri Moncef 0'  
Salifou Dikeni 0'  
Bafdili Bilal 0'  
Antonio Bill 23' 6.48 -
Decoene Massimo 0'  
 

KRC Genk KRC Genk
Lawal Tobias 90' 6.54 -
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
El Ouahdi Zakaria 90' 6.23 -
  • Nauwkeurige passes: 45/56 (80.4%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Sadick Aliu Mujaid 90' 6.48 -
  • Nauwkeurige passes: 49/51 (96.1%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Smets Matte 90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 62/67 (92.5%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/9 (33.3%)
Kayembe Joris 90' 6.17 -
  • Nauwkeurige passes: 44/53 (83%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
Karetsas Konstantinos 90' 6.72 -
  • Nauwkeurige passes: 27/32 (84.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 3/6 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/5 (20%)
Heynen Bryan 90' 7.37 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 31/38 (81.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Heymans Daan  90' 6.9 -
  • Goals: 1
  • Penalty: 1
  • Nauwkeurige passes: 30/36 (83.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/3
Ito Junya   62' 6.41 -
  • Nauwkeurige passes: 31/38 (81.6%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
Bibout Aaron 90' 7.77 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 12/18 (66.7%)
  • Schoten op doel: 1/4
  • Schoten op doelkader: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Medina Yaimar 62' 6.03 -
  • Nauwkeurige passes: 17/19 (89.5%)
Bank
Van Crombrugge Hendrik 0'  
Steuckers Jarne 28' 6.85 -
  • Nauwkeurige passes: 6/8 (75%)
  • Sleutelpasses: 1
Sor Yira Collins 28' 6.58 -
Bangoura Ibrahima Sory 0'  
Sattlberger Nikolas 0'  
Nkuba Ken 0'  
Mirisola Robin 0'  
Adedeji-Sternberg Noah 0'  
Ndenge Kongolo Josue 0'  
Erabi Jusef 0'  

Vooraf

10:45

De 25ste speeldag begint met een ontmoeting tussen KVM en RC Genk, twee kanshebbers voor de top zes. Het bijzondere is dat beide ploegen met vertrouwen naar deze clash kunn...

Jupiler Pro League

 Speeldag 25
KV Mechelen KV Mechelen 2-3 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 14/02 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 14/02 KAA Gent KAA Gent
Standard Standard 14/02 Union SG Union SG
Cercle Brugge Cercle Brugge 15/02 Club Brugge Club Brugge
Antwerp Antwerp 15/02 Westerlo Westerlo
Anderlecht Anderlecht 15/02 La Louvière La Louvière
STVV STVV 15/02 Zulte Waregem Zulte Waregem
