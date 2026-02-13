De 25ste speeldag begint met een ontmoeting tussen KVM en RC Genk, twee kanshebbers voor de top zes. Het bijzondere is dat beide ploegen met vertrouwen naar deze clash kunnen toeleven.

KVM en Genk waren de grote winnaars op de vorige speeldag, nadat ze respectievelijk Antwerp en Anderlecht over de knie legden. Genk pakte zo nog eens een 6 op 6. Het ziet er steeds meer naar uit dat Nicky Hayen de juiste formule gevonden heeft. De enige mogelijke afleiding in negatieve zin zijn de transferperikelen rond Karetsas. Tegelijkertijd tonen Steuckers, Sor en Mirisola dat ze als invallers iets kunnen bijbrengen.

Mechelen is wel de club die als nummer 5 in de stand een wedstrijd voorsprong heeft op de concurrenten achter zich. "We zouden Genk op zeven punten kunnen zetten, met nog vijf matchen te gaan", schetst Fred Vanderbiest het ideale scenario voor zijn ploeg. Met Halhal en Koudou die uit schorsing terugkeren, is het uitkijken naar zijn keuzes. Konaté en Antonio hadden na het duel met Antwerp wel wat last van kwaaltjes.

Kan Genk zich revancheren?

"Het hoeft zichzelf niet op te lossen", hoopt Vanderbiest dat alle vermelde spelers volledig fit geraken. Malinwa klopte Genk in het vorige onderlinge duel (0-1). "Het is altijd gevaarlijk als een ploeg voor een stukje op revanche belust is. Ik heb gelezen dat ze vier van hun resterende zes wedstrijden moeten winnen. Zij hebben de kwaliteiten, maar als je in de achtervolging zit, kun je ook eens tegen de muur lopen."

Vanderbiest erkent wel de positieve signalen bij Genk. "Ze kwalificeerden zich Europees voor de volgende ronde. Als ze tegen Cercle in minuut 94 geen ongelukkige goal slikten, hadden ze 9 op 9. Ze zitten in stijgende lijn. Genk is normaal een vaste kandidaat voor Play-off 1, maar heeft door omstandigheden een moeilijk seizoen. Als je naar de resultaten kijkt, is er onder Nicky Hayen toch weer meer geloof en vertrouwen."

Weinig geblesseerden bij Mechelen en Genk

Enkel De Wolf, Ouahabi en Lenaerts maken nog deel uit van de Mechelse ziekenboeg. De andere spelers zouden dus wel selecteerbaar moeten zijn. Met uitzondering van Palacios beschikt Genk-trainer Hayen over een volledig fitte kern. Volg KV Mechelen - KRC Genk vanavond om 20u45 LIVE op VOETBALKRANT.COM!