Datum: 28/02/2026 16:00
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 27

LIVE: Mechelen met voorsprong de rust in!

De strijd is nog niet gestreden. Door het gelijkspel van Standard vrijdagavond tegen La Louvière hebben zowel KV Mechelen als Zulte Waregem opnieuw een kans om met een belangrijke driepunter een stap te zetten richting hun doel. Volg de match hier LIVE en op de voet!

Tijd   46' 23" 
Aernout Van Lindt
46
 En de bal rolt opnieuw Achter de Kazerne.
45+20
 Koffie! Soep! 1-0 voor Mechelen.


Scheidsrechter 		Rust


45+4
 De extra tijd lijkt weinig zoden aan de dijk te brengen!
45+1
 Er waren blessurebehandelingen en VAR-momenten, dus we gaan nog even door. Meteen een schicht van een kans voor Essevee, maar in corner gewerkt op een of andere manier.
45
 We krijgen 5 minuten blessuretijd.
44
 Krijgen we nog iets voor de rust? Hammar kan opdrijven, maar laat het foutje maken.
42
 Ementa met de zevenmijlslaarzen voorbij drie man. Hij legt opzij tot bij Soglo, maar die krijgt de bal niet tegen de touwen.
40
 Ementa loopt het halve veld af om een bal wat verder buiten te gaan leggen op aangeven van Vergoote. Dedication!
37
 Daar is Mechelen opnieuw, maar van Brederode raakt er net niet voorbij.
35
 We kabbelen stilaan richting rust.
32
 Scherpe voorzet Vanrafelghem, maar Boersma kan er net niet bij!
29
 In de nasleep krijgt ook St. Jago zijn gele kaart kwijtgescholden. Vergoote verliest daarop de kaart even en krijgt prompt humoristisch geel van Hammar - tot jolijt van de fans.
27
 De ref wordt naar het scherm gelokt. Dan toch geen elfmeter?
25
 En plots gaat de bal op de stip voor Zulte Waregem. Een mooie kans om gelijk te maken!
23
 Halfweg de eerste helft. Vanrafelghem blijft actief in de aanval, maar zonder echte kansen.
20
 Ook de bezoekers beginnen zich nu wat nadrukkelijker te roeren. Zonder grote kansen tot dusver.
18
 Mechelen claimt een elfmeter voor handspel. De VAR moet even checken, maar geeft geen strafschop.
16
 Kwartier ver. Mechelen met recht en reden op voorsprong voorlopig.
14
 Schotje Claes en daarna Erenbjerg. Te weinig kracht.
11
 Nieuwe hoofdblessures. Deze keer wél de snelle tussenkomst van de ref.
8
 De VAR komt niet tussen en zo de vroege voorsprong voor Mechelen.
7
 Vrije trap KV Mechelen. Uiteindelijk is het Halhal die scoort, terwijl Willen en Gabriel geveld zijn. Bizar, op z'n minst.
7

Goal 		Doelpunt van Redouane Halhal (Tommy St. Jago)
5
 KV Mechelen met veel druk naar voren aan de match begonnen. Levert dat iets op?
3
 Servais steekt tot bij Vanrafelghem, maar die tikt van dichtbij nog over!
1
 KV Mechelen - Zulte Waregem: 1-0
16:00
 De bal rolt Achter de Kazerne.

Vooraf
KV Mechelen en Zulte Waregem kunnen allebei de drie punten goed gebruiken. Qua voorbeschouwing kunnen we kort zijn; beide ploegen beginnen met dezelfde elf aan de partij als vorige week.

KV Mechelen KV Mechelen
Miras Nacho 7.3  
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/15 (33.3%)
St. Jago Tommy A 7.7  
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 19/22 (86.4%)
  • Sleutelpasses: 1
Konaté Mory 7.4  
  • Nauwkeurige passes: 23/27 (85.2%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/6 (100%)
Halhal Redouane 7.8  
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 18/20 (90%)
  • Schoten op doel: 1/1
Servais Mathis 7.1  
  • Nauwkeurige passes: 15/18 (83.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Hammar Fredrik 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 7/9 (77.8%)
Mrabti Kerim 6.5  
  • Nauwkeurige passes: 15/20 (75%)
Koudou Therence 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 8/11 (72.7%)
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
van Brederode Myron 6.7  
  • Nauwkeurige passes: 11/14 (78.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/4 (25%)
Vanrafelghem Keano 6.3  
  • Nauwkeurige passes: 6/10 (60%)
  • Schoten op doel: 0/1
Bank
Marsa Jose  
Kireev Maxim  
Bandé Hassane  
Raman Benito  
Van Ingelgom Tijn  
Ozdemir Halil  
Salifou Dikeni  
Antonio Bill  
Decoene Massimo  
 

Zulte Waregem Zulte Waregem
Gabriel Brent 6.2  
  • Reddingen: 0
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Willen Lukas 6.5  
  • Nauwkeurige passes: 20/22 (90.9%)
  • Sleutelpasses: 1
Kiilerich Jakob 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 23/30 (76.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/10 (30%)
De Jaegere Benoit 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 24/25 (96%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Soglo Emran 6.4  
  • Nauwkeurige passes: 5/7 (71.4%)
  • Intercepties: 4
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Claes Thomas 6.7  
  • Nauwkeurige passes: 16/18 (88.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Asare Dirk 6.5  
  • Nauwkeurige passes: 23/27 (85.2%)
  • Schoten op doel: 0/1
Erenbjerg Jeppe 6.8  
  • Nauwkeurige passes: 21/25 (84%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Nyssen Benoit 6.3  
  • Nauwkeurige passes: 10/12 (83.3%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Opoku Joseph 6.9  
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Ementa Anosike 7.0  
  • Nauwkeurige passes: 8/12 (66.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 4/7 (57.1%)
Bank
Bostyn Louis  
Tanghe Anton  
Lofolomo Enrique  
Vossen Jelle  
Gavriel Stavros  
Paugain Wilguens  
Mbaye Malick  
Ake Marley  
Cappelle Yannick  

Vooraf

Foto: © photonews

De strijd is nog niet gestreden. Door het gelijkspel van Standard vrijdagavond tegen La Louvière hebben zowel KV Mechelen als Zulte Waregem opnieuw een kans om met een belangrijke driepunter een stap te zetten richting hun doel.

KV Mechelen kan verder uitlopen in de stand op Standard en zo - de wedstrijd tussen Genk en Gent indachtig - een nieuwe geweldige stap zetten richting de top-6 en de Champions' Play-offs in het laatste jaar(?) met play-offs.

KV Mechelen en Zulte Waregem willen er vol voor gaan

Zulte Waregem van zijn kant kan door een overwinning in Mechelen een grote stap richting redding zetten. De Relegation Play-offs vermijden is en blijft daar het eerste doel en daartoe willen ze knallen tegen de Kakkers.

Vorige week was er veel teleurstelling bij Essevee na de nederlaag tegen RSC Anderlecht: "De trainingsweek is toch weer heel goed verlopen, al waren de eerste twee dagen een zware bedoening op mentaal gebied."

Zulte Waregem wil de momenten kiezen in Mechelen

Tobias Hedl is deze week op training slecht neergekomen en is daardoor twijfelachtig voor de wedstrijd tegen KV Mechelen. Verder recupereert coach Van Den Broeck toch wel wat spelers voor de clash met de Kakkers.

"We onderschatten niemand. Het zijn nog vier mooie affiches. De match tegen Mechelen wordt een leuke wedstrijd. We willen onze momenten kiezen. Zij willen play-off 1 halen en wij willen ook punten pakken", aldus de coach van Zulte Waregem tegen Essevee TV.

Jupiler Pro League

 Speeldag 27
Standard Standard 1-1 La Louvière La Louvière
KV Mechelen KV Mechelen 1-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 18:15 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 20:45 OH Leuven OH Leuven
KRC Genk KRC Genk 01/03 KAA Gent KAA Gent
Westerlo Westerlo 01/03 Union SG Union SG
Charleroi Charleroi 01/03 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 01/03 FCV Dender EH FCV Dender EH
