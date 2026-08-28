Volg KRC Genk - SK Beveren live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.
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Datum: 28/08/2026 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 4
Stadion: Cegeka Arena
LIVE: KRC Genk én Beveren hebben vrijdagavond wat recht te zetten
LIVE: KRC Genk én Beveren hebben vrijdagavond wat recht te zetten
Foto: © photonews

KRC Genk en SK Beveren staan vrijdag tegenover elkaar in een duel waarin beide ploegen vooral op zoek zijn naar eerherstel. Genk telt vier punten uit drie wedstrijden en wil komaf maken met de pijnlijke nasleep van het 4-4-gelijkspel tegen Antwerp. Beveren kreeg vorige week dan weer een zware 4-0 om de oren tegen Zulte Waregem.

Voor Genk kwam het gelijkspel op de Bosuil bijzonder hard aan. De Limburgers leken met een 1-4-voorsprong op weg naar een overtuigende zege, maar gaven die marge in de laatste tien minuten volledig uit handen. Het resultaat zorgde voor heel wat frustratie, zeker omdat Genk eerder al verloor van Zulte Waregem en alleen tegen Westerlo de volle buit pakte.

Thorup rekent op reactie

Coach Jess Thorup laat er weinig twijfel over bestaan wat hij vrijdag verwacht. Genk moet winnen. Mooi voetbal en een clean sheet zijn welkom, maar ondergeschikt aan het resultaat.

"In de eerste plaats moeten we gewoon winnen, dat is nog altijd het belangrijkste in voetbal", zegt hij bij Het Belang van Limburg. Voor Genk is de wedstrijd dus meteen een kans om de zure nasmaak van Antwerp weg te spoelen en opnieuw aansluiting te vinden.

Ook Beveren heeft iets recht te zetten

Beveren begon het seizoen met een nipte nederlaag tegen Antwerp, maar zorgde daarna voor een opvallend resultaat door Anderlecht te kloppen. Vorige week volgde echter een stevige terugval.

Op bezoek bij Zulte Waregem ging Beveren met 4-0 onderuit. Ook daar zal de reactie dus centraal staan. De ploeg liet eerder al zien dat ze een topclub pijn kan doen, maar zal na die zware nederlaag opnieuw veel steviger voor de dag moeten komen.

Beide ploegen hebben dus nood aan een antwoord, maar voor Genk ligt de druk gezien de ambities en de voorbije resultaten duidelijk hoger.

Prono KRC Genk - SK Beveren

KRC Genk wint
Gelijk
KRC Genk KRC Genk wint Gelijk SK Beveren SK Beveren wint
93.1% 5.91% 0.99%
Populairste
3-1
(56x)		 2-1
(48x)		 2-0
(46x)

Vergelijking KRC Genk - SK Beveren

Positie

7
11

Punten

4
3

Gewonnen

1
1

Verloren

1
2

Gescoorde doelpunten

8
2

Doelpunten tegen

8
6

Gele kaarten

9
7

Onderlinge duels gewonnen

14
9
1
08/07 15:00 KRC Genk KRC Genk 2-1 SK Beveren SK Beveren
30/10 20:00 SK Beveren SK Beveren 0-2 KRC Genk KRC Genk
27/12 16:00 KRC Genk KRC Genk 1-1 SK Beveren SK Beveren
03/10 16:15 SK Beveren SK Beveren 1-1 KRC Genk KRC Genk
14/12 20:30 KRC Genk KRC Genk 4-1 SK Beveren SK Beveren
17/08 20:30 SK Beveren SK Beveren 0-4 KRC Genk KRC Genk
02/02 20:30 SK Beveren SK Beveren 1-2 KRC Genk KRC Genk
26/08 20:00 KRC Genk KRC Genk 3-2 SK Beveren SK Beveren
03/03 20:00 SK Beveren SK Beveren 0-1 KRC Genk KRC Genk
13/12 20:00 KRC Genk KRC Genk P3-3 SK Beveren SK Beveren
29/07 20:00 KRC Genk KRC Genk 3-3 SK Beveren SK Beveren
07/02 20:30 SK Beveren SK Beveren 0-0 KRC Genk KRC Genk
30/11 20:00 SK Beveren SK Beveren 1-3 KRC Genk KRC Genk
13/08 20:00 KRC Genk KRC Genk 2-2 SK Beveren SK Beveren
13/02 20:30 KRC Genk KRC Genk 6-1 SK Beveren SK Beveren
17/10 20:00 SK Beveren SK Beveren 0-1 KRC Genk KRC Genk
02/05 20:00 KRC Genk KRC Genk 7-1 SK Beveren SK Beveren
11/04 20:00 SK Beveren SK Beveren 0-2 KRC Genk KRC Genk
08/02 20:00 KRC Genk KRC Genk 1-0 SK Beveren SK Beveren
25/10 18:00 SK Beveren SK Beveren 0-1 KRC Genk KRC Genk
23/02 20:30 KRC Genk KRC Genk 0-2 SK Beveren SK Beveren
22/09 20:30 SK Beveren SK Beveren 0-0 KRC Genk KRC Genk
26/12 14:30 SK Beveren SK Beveren 1-1 KRC Genk KRC Genk
15/09 20:00 KRC Genk KRC Genk 1-1 SK Beveren SK Beveren

Jupiler Pro League

 Speeldag 4
KRC Genk KRC Genk 20:45 SK Beveren SK Beveren
La Louvière La Louvière 29/08 KV Mechelen KV Mechelen
KV Kortrijk KV Kortrijk 29/08 Charleroi Charleroi
Cercle Brugge Cercle Brugge 29/08 Lommel SK Lommel SK
OH Leuven OH Leuven 29/08 Standard Standard
KAA Gent KAA Gent 30/08 Club Brugge Club Brugge
Antwerp Antwerp 30/08 STVV STVV
Union SG Union SG 30/08 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 30/08 Zulte Waregem Zulte Waregem
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