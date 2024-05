Club Brugge - Union SG (Play-off 1 2023/2024)

90+7

Balanta komt in de 16 net op tijd om een dribbelende Ayensa af te houden



90+7

Gele kaart voor Christian Burgess





90+5

Skov op Moris!

Club kan toch nog een keertje uitbreken en doet dat levensgevaarlijk met veel ruimte voor Skov Olsen in de 16. Ditmaal probeert de Deen te kruisen maar hij botst op de voeten van Moris



90+2

Hugo Vetlesen

Eder Balanta





90+1

Union heeft bloed geroken! Het is echt een belegering van het Brugse doel geworden, blauw-zwart weet niet meer van welk hout pijlen maken en trapt de bal zo snel mogelijk naar voor



90

We krijgen 7 minuten blessuretijd.



89

Ayensa moet draaien en trappen! Mechele zet net op tijd zijn voet. De teleurstelling van Ayensa spreekt boekdelen, hij had misschien wel de 2-3 aan zijn voet



88

Lapoussin wil gebruik maken van de overlappende Puertas door tussen twee verdedigers van Club richting doel te trappen maar zijn schot wordt alsnog afgeblockt



87

Amoura laat 2-3 liggen

En plots lijkt Club door het oog van de naald te kruipen. Eckert Ayensa is heel goed ingevallen en stuurt nu Amoura diep. Die wil oog in oog met Mignolet de bal voorbij de doelman krullen maar doet dat ver over en naast



85



Doelpunt van Koki Machida

De bekerheld redt opnieuw de meubelen voor Union! Machida klimt hoger dan Odoi op een corner en kopt de gelijkmaker in doel. Mignolet stond een beetje in niemandsland



82

Blessin probeert te reageren met een driedubbele wissel. De beker heeft Union al binnen, de titel lijkt voor het derde jaar op rij uit hun handen te glippen



81

Charles Vanhoutte

Noah Sadiki





81

Gustaf Nilsson

Dennis Eckert Ayensa





80

Henok Teklab

Loïc Lapoussin





77

Nusa en Jutgla vergeten het af te maken! Nusa drijft heel goed de bal op met veel snelheid en speelt vervolgens Jutgla aan. Die kapt één verdediger uit maar lijkt niet overtuigd te zijn van zijn scoringskans waardoor hij lang talmt. Uiteindelijk trapt hij op het been van Burgess



73

Union op de paal!

De reactie van Union laat niet lang op zich wachten! Nilsson doet nagenoeg exact hetzelfde als Skov Olsen daarnet en trapt op de paal. De rebound is voor Amoura maar hij stoot op Odoi die zich voor de bal gooit



72



Doelpunt van Andreas Skov Olsen

De Cuyper dribbelt en dribbelt in de 16 van Union maar lijkt zich helemaal vast te lopen. Tot hij de bal perfect laat voor Skov Olsen die Moris van dichtbij verschalkt



71

Gele kaart voor Alessio Castro-Montes





70

Nicky Hayen krijgt op de bank een gele kaart en dat is niet naar de zin van het Brugse publiek



67

Skov Olsen op de paal!

Een minuut na de wissel van Thiago stond het bijna 2-1! Skov Olsen heeft ruimte op rechts en duikt de 16 in maar zijn schot strandt op de paal



66

Thiago Rodrigues

Casper Nielsen





66

Uitgerekend Mac Allister wordt gevonden op een corner van Union. Hij kopt in het zijnet aan de eerste paal



65

Igor Thiago krijgt een blessurebehandeling en lijkt stevig geraakt te zijn. Een aderlating voor Club in deze fase van het seizoen?



65

61

Jan Breydel heeft zuurstof getankt uit de gelijkmaker en gelooft opnieuw in een overwinning van blauw-zwart



58



Doelpunt van Club Brugge

Wat een ruimte centraal achterin bij Union! Skov Olsen reageert door het gat in te duiken en dat had ook Jutgla gezien. De Deense winger hoeft niet na te denken en verschalkt Moris in één tijd



55

Raphael Onyedika

Antonio Nusa





53

Union op zijn sterkste in de omschakeling maar Teklab kan Nilsson niet bereiken



52

Een kopballetje van Vetlesen is te zwak om Moris te bedreigen



49

De VAR heeft het doelpunt goedgekeurd.





49

48



Doelpunt van Henok Teklab

Wat een doelpunt van Lazare! Hij omspeelt Odoi en Skov Olsen aan de rand van de 16 en fusilleert de bal perfect in de verste bovenhoek! Het wordt even heel stil in het Jan Breydel-stadion



47

Skov Olsen lijkt perfect in doel te koppen maar schijn bedriegt, de bal botst nipt naast. Uiteindelijk gaat ook nog de vlag de hoogte in voor voorafgaand buitenspel



46

Het eerste gevaar komt van de bezoekers! Puertas wordt het straatje ingestuurd en de hoek is scherp maar hij probeert het toch. Zijn pegel verdwijnt in het zijnet



46

Kyriani Sabbe

Hugo Vetlesen





46

Michal Skoras

Andreas Skov Olsen





45+2

Vanaken wordt helemaal vrijgelaten aan de tweede paal maar hij kopt op Ordonez. De afvallende bal is voor Onyedika die in één keer een schicht richting doel verstuurd, net naast doel



45

Opnieuw scherp richting eerste paal, Thiago kopt over



45

We krijgen 3 minuten blessuretijd.



45

Het laatste wapenfeit van deze eerste helft lijkt een corner te zullen worden voor Club. Levert het opnieuw een heet standje op voor het doel van Moris?



42

Thiago is voor een keertje uitgeweken naar de rechterflank en verstuurt een strakke coorzet richting doel. Daar komt Vanaken perfect ingelopen om strak richting doel te koppen, net naast



42

De Cuyper snijdt een corner héél goed aan maar er is geen Brugs been dat hem in doel kan verwerken!



38

Even een periode met wat Brussels balbezit. Ze proberen te combineren aan de rand van de 16 maar Club plooit helemaal terug naar binnen waardoor er geen doorkomen aan is



35

Jutgla wil de bal in de verste kruising krullen aan de rand van de 16. Amoura probeerde dat 20 minuten geleden ook al maar beide schoten gaan even ver over



33

Het eerste echte schot tussen de palen is een feit! Een korte vrije trap leidt tot een verre uithaal van Puertas. Mignolet klemt in één tijd



32

Gele kaart voor Raphael Onyedika





32

De intensiteit ligt hoog, het aantal kansen laag. Ook de foutenlast ligt hoog. Op het middenveld gaat de ene na de andere neer na een stevig contact



30

De druk van Club blijft aanhouden, ze versieren opnieuw een corner



26

Skoras dribbelt met een gelukje voorbij Mac Allister en wil dan uithalen maar De Cuyper loopt in de weg. Daarna kan Jutgla trappen maar opnieuw is het De Cuyper die in de weg loopt



25

Thiago opnieuw niet. Het zit de Braziliaan niet echt mee. Nu raakt hij de bal wel vol maar staan er te veel verdedigers voor hem zodat het schot toch nog wordt afgeweerd



23

Club opnieuw vanop links via Jutgla en Vanaken, de voorzet verdwijnt opnieuw in corner



19

Burgess en het Club-publiek, dat komt nooit meer goed. Bij elke balaanraking of tackle fluit Jan Breydel hem uit



17

Thiago komt tekort!

Oh Igor Thiago wat laat je hier toch liggen. Hij loopt perfect in de diepte en kan vanop zo'n 2 meter uithalen vanop de rand van de kleine rechthoek maar hij trapt met de buitenkant van zijn voet naast de bal



15

Zoals nu na een mindere pas en wanneer Amoura gezocht wordt in de diepte maar Onyedika staat goed te verdedigen



14

Na een lastige openingsfase wel wat balverlies, heet Club Brugge het balbezit voor zich genomen. Ze zeken naar een oplossing terwijl Union pijlsnel wil uitbreken in de omschakeling



11

Ordonez komt net op tijd met zijn sliding want de weg lag open voor Puertas om richting Mignolet te stormen



8

De lage corner wordt weggewerkt maar komt ook snel terug voor het pak. Mechele probeert in een bos van spelers de bal rustig te controleren en dan uit te halen maar ziet zijn schot geblokkeerd worden



7

Club kan ook eens dreigen vanop links. Een korte voorzet wordt door Vanaken in één tijd verlengd voor doel. Burgess komt net op tijd ingelopen om de bal in corner te verwerken



5

Opnieuw slordig van Sabbe! Teklab zet voor maar de bal wordt weggewerkt richting eerste paal. Daar probeert Amoura het spectaculair met een omhaal, hoog over



3

Balverlies van Sabbe leidt een eerste kansje in voor Union maar Nilsson komt tekort op de voorzet, Mignolet plukt



De Club-fans pakten bij de opkomst van de spelers uit met een indrukwekkende tifo. Inspireert het de spelers op het veld?

De Club-fans pakten bij de opkomst van de spelers uit met een indrukwekkende tifo. Inspireert het de spelers op het veld?

1

Club Brugge - Union SG: 0-0