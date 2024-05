Slaat Club Brugge Union helemaal uit de titelstrijd of krijgen we een Brusselse titelstrijd?

Met nog drie wedstrijden te gaan is het voor Club Brugge en Union duidelijk dat elk puntenverlies fataal kan zijn in de titelstrijd. Maandagavond kijken ze elkaar in de ogen in het Jan Breydelstadion.

Cruciaal duel Union

Kersvers bekerwinnaar Union en Confence League halve finalist Club Brugge kregen dus een extra dagje rust van de kalendermaker, een zeldzaam gegeven de voorbije jaren want een topwedstrijd in de Champions Play Offs op maandagavond is een apart gegeven.

Bij Union weten ze alvast wat ze niet mogen doen en dat is verliezen. Dat betekent namelijk dat ze onverbiddelijk uit de titelrace liggen. Het zou al het derde jaar op rij zijn dat een rechtstreeks duel tegen blauw-zwart ervoor zorgt dat Union naast de titel grijpt.

Heeft de 1-0 bekerwinst tegen Antwerp hen energie gegeven of net verzadigd? Het zal alleszins wel deugd hebben gedaan in Sint-Gillis na drie jaar strijden voor de titel dat er toch een prijs gepakt werd. De dubbel zit er nog in maar dan zal er gewonnen moeten worden in Brugge. Dit seizoen is Union daar nog niet in geslaagd. In de beker verloor Union met 2-1, in de competitie werd het 1-1.

Club: nu winnen en volgende week afmaken?

Voor Club Brugge heeft een nederlaag ook stevige gevolgen maar liggen ze nog niet helemaal uit de titelrace. Ze zijn dan wel afhankelijk van resultaten van Anderlecht en Union op de laatste twee speeldagen, allesbehalve een gunstige situatie. Club neemt dus maar best het heft in handen.

Als Club namelijk niet wint van Union, is het quasi verplicht om volgende week wel te gaan winnen in Anderlecht. Anders zouden ze kunnen speculeren op een gelijkspel in de hoofdstad, toch een stevig verschil. Bij 6/6 zijn ze bovendien kampioen. Is de ontgoocheling van het niet-halen van de Conference finale al doorgespoeld in West-Vlaanderen? De knop zal alleszins omgedraaid moeten worden want voorlopig is 19/21 in de play offs (nog) niet voldoende om met de titel te gaan lopen.

Wordt Union definitief uit de titelsrijd gekegeld door Club Brugge of doet Union net een gouden zaak in Jan Breydel? Volg het straks hier live bij Voetbalkrant!