LIVE: Anderlecht gaat met fel gewijzigde ploeg op zoek naar nog meer vertrouwen, Antwerp wil hen van plaats vier knikkeren

Vanmiddag om 13u30 ontvangt Antwerp op de Bosuil een gewijzigd Anderlecht. Coach Besnik Hasi kiest bewust voor rotatie met het oog op de bekerfinale van zondag.

Verschillende sterkhouders krijgen rust, maar dat biedt kansen voor jonge spelers en de terugkeer van een oude rot: Jan Vertonghen zit voor het eerst deze play-offs in de selectie.

Vertonghen, die na het seizoen stopt met voetballen, miste door achillespeesproblemen het begin van de Champions' Play-offs. Nu hoopt hij richting de bekerfinale opnieuw belangrijk te zijn voor paars-wit. Zijn aanwezigheid in de kern is alvast een opsteker in een week waarin Anderlecht ook slecht nieuws kreeg over Killian Sardella. De rechtsachter moet onder het mes en is voor de rest van het seizoen out.

De verwachte opstelling van Anderlecht oogt onherkenbaar. Geen Dolberg, geen Verschaeren en ook Hazard blijft aan de kant met lichte hinder. Daardoor lonkt een eerste basisplaats voor de 16-jarige Nathan De Cat. De middenvelder maakte indruk tijdens zijn invalbeurten en krijgt op de Bosuil mogelijk het vertrouwen van Hasi.

In de verdediging moet Hasi improviseren. Door de schorsing van Simic en de blessure van Adryelson wordt Dendoncker wellicht een rij achteruit geschoven. “We zullen inventief moeten zijn”, zei Hasi met een glimlach, maar hij benadrukte ook: “Wij willen de flow waarin we zitten niet verliezen.”

Antwerp treedt dan weer aan in zijn sterkst mogelijke opstelling. Coach Mark van Bommel rekent op zijn gebruikelijke pionnen met onder meer Bayo, Balikwisha en Kerk in de aanval. The Great Old hoopt te profiteren van de wijzigingen bij de bezoekers om de lijn van de dubbele confrontatie met Genk door te trekken.

Het duel wordt voor beide ploegen een interessante test: Antwerp wil meedoen voor plaats vier, Anderlecht wil scherp blijven richting bekerfinale. Jong talent, terugkerende leiders en tactisch gepuzzel: Antwerp – Anderlecht belooft veel, ook al is het slechts de vooravond van het echte hoogtepunt voor paars-wit.