Na Westerlo leggen Orban & Cuypers nu ook Standard over de knie. Gent verstevigt koppositie in Europe play-offs

Op de tweede speeldag van de Europe play-offs speelde Standard in eigen huis tegen KAA Gent. In een kolkend Sclessin gingen de Rouches op zoek naar de drie punten. De Buffalo's kwamen naar Luik om hun eerste plek in de play-offs te verdedigen.

Standard ontving op de tweede speeldag van de Europe play-offs bezoek van de Buffalo's uit Gent. Bij een overwinning klommen de Rouches over de mannen van Hein Vanhaezebrouck op naar de eerste plek in de play-offs, en dat was er ook wel aan te merken. De supporters van Standard waren op post, er werd met honderden rollen toiletpapier gegooid. Sclessin kolkte nog eens zoals in de hoogdagen. Het besef is er echt wel dat eerste worden in de Europe play-offs uitzicht geeft op een ticket voor de Conference League.

Photonews

Op het veld kregen we ook daadwerkelijk twee ploegen te zien die wilden voetballen. Zowel bij Gent als bij Standard was de wil om te winnen duidelijk aanwezig. Ondanks licht overwicht van de thuisploeg lieten de Buffalo’s zich niet doen in de openingsfase. Het eerste kansje kwam er al na enkele minuten. Slordig balverlies van Bokadi zorgde ervoor dat de bal uiteindelijk voor de voeten van Gift Orban kwam. De Nigeriaanse spits twijfelde niet en probeerde om Bodart te lobben, maar tevergeefs. Zijn poging vloog enkele metertjes over de kooi van de doelman van Standard.

Gift Orban, who else?

Op echt concreet doelgevaar moesten we langer dan een half uur wachten. En natuurlijk kwam het gevaar er via het spitsenduo Cuypers-Orban. De topschutter, Hugo Cuypers, zette met een goede diepe bal de Nigeriaanse revelatie Gift Orban op weg naar doel. Hij twijfelde niet en kon de bal over Bodart tegen de netten trappen. Zo scoorde Orban meteen z'n tweede in de Europe play-offs. 0-1, daar hadden ze hier op Sclessin niet meteen rekening mee gehouden. Standard probeerde nog wel in het slot van de eerste helft, maar Nardi moest geen wonderen verrichten om zijn netten schoon te houden. Zo moesten de Rouches met een achterstand de rust aanvatten.

⏱ | Gift Orban had geen tijd te verliezen. 😮 #STAGNT pic.twitter.com/fNq2pn5ovn — Eleven Belgium (NL) (@ElevenBeNL) May 6, 2023

Iedereen hoopte dat er in de tweede helft wat meer doelgevaar zou komen, en al bij de aftrap leek dat in orde te komen. Gift Orban knalde de bal rechtstreeks van op de middenstip richting doel. Een streep die Bodart niet meteen zag aankomen. Een duikende Bodart zag de bal tegen zijn dwarsligger knallen. De Rouches waren meteen gewaarschuwd. Als even later Emond neergaat in de zestien is heel Sclessin ervan overtuigd dat Standard een strafschop verdient. Niets aan, oordeelde Boterberg. Gent counterde meteen voort en uiteindelijk kwam de bal opnieuw voor de voeten van Orban. Opnieuw bleef de Gentse spits koel en trapte hij de bal tegen de netten. Tevergeefs, zo bleek, want Boterberg floot eerder al, desondanks niemand echt leek door te hebben waarom. Uiteindelijk werd het spel hervat met een scheidsrechtersbal.

De 0-2 werd dus afgekeurd, maar ietsje later kregen de Buffalo’s nog een tweede opeenvolgende koude douche. Een vrijeschop van Donnum werd goed verlengd door een inglijdende Alzate. 1-1, de bordjes weer op gelijke hoogte en een Sclessin dat er opnieuw volledig in geloofde. Desondanks kreeg de Luikse aanhang enkele minuten later opnieuw een teleurstelling te verwerken. Bodart kwam goed uit en gleed de bal weg, maar die kwam pal voor de voeten van Hugo Cuypers. De topschutter van de competitie twijfelde niet en legde de 1-2 tegen de netten. Gelukkig misschien wel voor ref Boterberg, die het eerdere doelpunt van Orban blijkbaar per ongeluk afkeurde.

Uiteindelijk speelde Gent de wedstrijd goed uit. Alzate pakte nog een tweede gele, en dus een rode kaart. Ook in de zeven minuten extra tijd viel er niets opvallends meer te noteren. Met deze gouden driepunter nemen ze wat extra afstand van Standard in de strijd om de koppositie in de Europe play-offs. Hein Vanhaezebrouck zal wel enorm tevreden zijn met de reactie van z’n team na de grote teleurstelling tegen KV Oostende van twee weken geleden. Bij Standard, dat achterblijft met 1 op 6 in de play-offs, zal er toch iets moeten veranderen als ze nog aanspraak willen maken op Europees voetbal volgend seizoen.