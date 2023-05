Vanhaezebrouck toont zich van een andere kant na blunder van de scheidsrechter: "Je moet dat kunnen vergeven"

Hein Vanhaezebrouck is een tevreden man. Na het missen van de Champions' play-offs heeft KAA Gent de rug weten te rechten met een zes op zes in de Europe play-offs.

Na een zes op zes in de Europe play-offs heeft Gent een grote stap gezet richting het ticket voor de voorrondes van de Conference League. Gisteren gingen de Buffalo's met 1-2 winnen op het veld van de grootste concurrent, Standard. Het had ook een 1-3 zege kunnen zijn, maar ref Boterberg blies per ongeluk op zijn fluitje als Gent in de tegenaanval ging. "Bij die afgekeurde goal was het de fout van de scheidsrechter, maar hij (Jan Boterberg, nvdr) is groot in z'n reactie. Hij gaf het ook toe. Wat dat betreft toont het dat hij toch een heel goede scheidsrechter is. We hebben hem nog goede wedstrijden zien fluiten. Nu heeft hij een belangrijke fout gemaakt waardoor de match anders kon uitdraaien. Je moet dat kunnen vergeven", vertelde coach Hein Vanhaezebrouck.

Dat Hein Vanhaezebrouck beroep kan doen op het spitsenduo Orban-Cuypers, daar mag de coach van Gent heel tevreden mee zijn. De twee mannen in vorm bij de Buffalo's wisten elkaar opnieuw de hele wedstrijd goed te vinden. Cuypers bood Orban de 0-1 aan en de 1-2 kwam er na een slechte tussenkomst van Bodart op de Nigeriaan waarna Cuypers kon profiteren. Orban kwam ook nog dicht bij het doelpunt van het jaar. Bij de aftrap knalde hij de bal verrassend genoeg rechtstreeks naar het doel van Bodart. De bal spatte uiteen op het doelhout, pech voor Orban. "Die poging van Orban zou de goal van het jaar geweest zijn. Hij heeft tegenslag, vijf centimeter verschil en de bal valt rechtstreeks binnen. Hij heeft vandaag nog maar eens zijn grote kwaliteiten getoond", besloot Vanhaezebrouck.