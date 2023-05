Samoise prijst ploeggenoot: "We staan echt te kijken van z'n kwaliteiten"

Matisse Samoise wist gisteren met Gent te gaan winnen op bezoek bij Standard. De Buffalo's hebben zo een grote stap gezet in de richting van het kostbare ticket voor de voorrondes van de Conference League.

Na de pijnlijke nederlaag tegen KV Oostende, waardoor KAA Gent op de slotspeeldag zijn plekje in de Champions' play-offs nog kwijtspeelde aan Club Brugge, moesten ze dee rug opnieuw rechten. Na de zege in eigen huis tegen Westerlo van vorige week namen ze het gisteren op tegen Standard. De inzet was de eerste plaats in de Europe play-offs. "We zijn niet echt goed aan de wedstrijd gestart. Het was belangrijk om dat begin even door te komen. Daarna was de wedstrijd vrij evenwichtig, vond ik", vertelde Matisse Samoise na de wedstrijd in de mixed zone.

Verder konden de Buffalo's opnieuw rekenen op een geweldige prestatie van Gift Orban. Bij de aftrap gaf de Nigeriaan nog maar eens een blijk van z'n genialiteit door de bal rechtstreeks naar het doel van Bodart te trappen. "Ik ga nu niet zeggen dat ik zoiets meteen verwacht had. Het was echt goed gedaan, hij had pech dat hij het doelkader trof. We staan echt te kijken van z'n kwaliteiten", ging Samoise verder.

17 (!) wedstrijden meer gespeeld dan Standard

Voor deze wedstrijd kwam KAA Gent dit seizoen maar liefst zeventien keer meer aan de bak dan Standard. Dankzij goede prestaties in de Conference League speelde Gent dus heel wat meer wedstrijden dan de Rouches, maar van vermoeidheid was er niets te merken. "Dat is straf als je 't zo hoort, hé. Zeventien wedstrijden! Soms wordt dat misschien wat onderschat. We willen natuurlijk zo snel mogelijk zeker zijn van de eindwinst van de Europe play-offs. Het is misschien cliché, maar de enige manier om dat te doen is door het wedstrijd per wedstrijd te bekijken", concludeerde Samoise. Volgende week spelen de Buffalo's tegen Cercle Brugge, een ploeg waar ze in de competitie twee keer van verloren.