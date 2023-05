Verwennerij op zondag: Cercle Brugge mag nog dromen van Europa na doelpuntenfestival in en tegen Westerlo

Zowel KVC Westerlo als Cercle Brugge waren verplicht om te winnen als ze nog kans wilden maken op eindwinst in play-off 2 en Europees voetbal.

Westerlo wilde aanknopen met de overwinning en daartoe rekende Jonas De Roeck op wat nieuwe namen. Nene Dorgeles, Matsuo en Madsen stonden nieuw in de basis, Van Eenoo verving in laatste instantie nog de afgevallen Fixelles.

Spektakel gevraagd en gekregen

Bij de bezoekers kreeg Hotic nog eens zijn kans samen met Van Der Bruggen en zaten Francis en Gboho op de bank. Daland bleef ziek in Brugge.

"Ik denk niet dat deze wedstrijd zal eindigen in een 0-0. Het wordt een spectaculaire wedstrijd", aldus coach Muslic voor de wedstrijd. Hij zou gelijk krijgen als nooit tevoren, want het werd spektakel in het Kuipje.

© photonews

De supporters die bij het begin van de wedstrijd nog moesten binnensijpelen - spelen op 13.30 uur op zondag doen ze niet al te vaak in de Kempen - hadden het eerste en misschien zelfs tweede doelpunt gemist.

Thibo Somers was er als de kippen bij om bij een lage voorzet voor de neus van Bolat de 0-1 binnen te tikken, via een strafschop kon Ueda snel de 0-2 maken. Opvallend ook: een heleboel spelers die in het begin meer weggleden dan mensen in de modder op een Viking Run - een kwestie van het juiste schoeisel?

Doelpuntenfestival

Het sein voor een iets betere periode van de thuisploeg. Chadli miste eerst nog onbegrijpelijk, wat later kon Nene Dorgeles wel profiteren na een onvoldoende ontzette poging van Van Eenoo.

Een zondagschot van Lopes Da Silva later stond het 1-3, nog voor de pauze kon Ueda vanop de stip zelfs de 1-4 maken. Het twintigste doelpunt van het seizoen voor de Japanner, hij komt tot op een goaltje van Cuypers.

© photonews

© photonews

Na de pauze nog meer spektakel. Dorgeles vervolledigde zijn hattrick, eerst door in twee tijden de 2-4 voorbij Majecki te strompelen, daarna door enig mooi de 3-5 in de winkelhaak te schilderen.

Tussendoor had Somers geprofiteerd van weinig doortastend verdedigen om de marge veilig te houden. Westerlo probeerde nog, maar het is Cercle dat na een spektakelduel naast Standard komt in de stand. De komende twee wedstrijden kan het proberen te knabbelen aan de kloof op leider Gent.