Goalgetter Jupiler Pro League komt met zeer verrassende reactie na hattrick

KVC Westerlo was een maatje te klein voor Cercle Brugge in play-off 2. Of er toch nog een lichtpuntje was?

Jawel, er was nog een lichtpuntje. In de vorm van een energieke speler, Nene Dorgeles. Hij zorgde met een hattrick voor een flink doekje voor het bloeden. Punten leverde het niet op, maar het bewijst wel nogmaals dat de 20-jarige Malinees over heel wat kwaliteiten beschikt. Hattrick De huurling van Red Bull Salzburg zit ondertussen aan elf doelpunten en vier assists dit seizoen, maar tevreden kon hij natuurlijk niet zijn ondanks de drie goals. 3 BUTS DE NENE DORGELES,

LE DERNIER MAGNIFIQUE pic.twitter.com/XZCg2U57IR — La SISSOKANCE 2.0 (@Sissokance2) May 7, 2023 "Ik wil mijn ploegmaats bedanken omdat ze er voor zorgden dat ik drie keer kon scoren", aldus de Malinees in een reactie. "Maar eigenlijk wil ik het liever niet hebben over mijn doelpunten. We hebben verloren en dat is het enige dat telt jammer genoeg."