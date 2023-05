"Gebrek aan ervaring met play-offs" - En toch waren het net de ervaren spelers die tekortschoten voor Westerlo tegen Cercle Brugge

Cercle Brugge won zondagmiddag met 3-5 van Westerlo. De thuisploeg miste duidelijk wat ervaring in de rangen om deze partij naar zich toe trekken.

Westerlo beleefde een bijzonder moeilijke middag in eigen huis tegen Cercle Brugge. Vooral het gebrek aan ervaring om wedstrijden met een dergelijke inzet te spelen werd bijzonder goed duidelijk.

"Dit is een leerproces", aldus coach Jonas De Roeck meteen na het treffen met Cercle Brugge. "We hebben niet de spelers die al veel wedstrijden met dit soort inzet speelden, play-offs voor Europees voetbal."

© photonews

"We hebben bereidwilligheid en ons hart getoond. Onze eerste helft was wat minder qua beleving, maar in de tweede helft toonden we grinta."

"We liepen achter de feiten aan en hebben het in de eerste helft laten lopen. Toch mogen we niet vergeten dat we al enorme stappen hebben gemaakt als club en als ploeg. Het is jammer dat we dit nu meemaken, maar we nemen dit mee naar de toekomst."

Gillekens kan het toch onmogelijk slechter doen? #wescer

De ene week is Bolat signing of the season en de andere week is hij zo slecht dat hij de bank op moet #wescer pic.twitter.com/6hXGwW0zT0 — Jason 🇧🇪 (@Trossardinho) May 7, 2023

— Jarne (@mauvekemphaan) May 7, 2023

Toch was het opvallend dat tegen Cercle Brugge net twee van de ervaren spelers tekortschoten. Nacer Chadli nam als ex-Rode Duivel zijn team niet echt op sleeptouw en miste een grote kans.

En achterin had Sinan Bolat net nu een mindere dag. Zowel bij het eerste als het derde tegendoelpunt leek hij meer te kunnen doen. Het toont de wisselvalligheid bij een nochtans gretige ploeg Kemphanen.