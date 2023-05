Jan Boterberg de gebeten hond van Gent én Standard: "Competitievervalsing, dit kan enkel in België"

De hoofdrolspelers in Standard - KAA Gent werden uiteindelijk de spitsen van Gent Cuypers en Orban. Maar het had ook Jan Boterberg kunnen zijn.

Dat Gift Orban zijn 0-2 afgekeurd zag? Dat was opnieuw een straf staaltje Comedy Capers van het Belgische arbitragegilde.

"Bij die afgekeurde goal was het de fout van de scheidsrechter, maar hij is groot in z'n reactie. Hij gaf het ook toe. Wat dat betreft toont het dat hij toch een heel goede scheidsrechter is", was Vanhaezebrouck achteraf nog mild bij Voetbalkrant.

Maar toch: dat Jan Boterberg per ongeluk floot om aan te geven dat het geen strafschop was voor Standard, terwijl Gent al op de counter op weg was naar de 0-2 via Orban? Het zou niet mogen.

Wedstrijdbepalend werd het gelukkig niet, maar op de sociale media waren de reacties ook unisono: een zware fout.

Er is dus een nieuwe regel in het voetbal. Een scheidsrechter kan gewoon een tegenaanval affluiten zonder dat er een fout is. Of geldt dit alleen als het tegen Gent is ? #jpl #competitievervalsing #stagnt — stany schrans (@stany_s) May 6, 2023

Dus na de heenronde worden we opnieuw onwaarschijnlijk benadeeld met en een perfect geldige goal afgekeurd! #stagnt #jpl #competitievervalsing — stany schrans (@stany_s) May 6, 2023

Al was niet iedereen het eens met de zaak, zo waren er ook supporters die er wel degelijk een strafschop voor Standard in zagen.

Het was wel degelijk een fout. Alleen moest Standard een penalty krijgen en niet gewoon een scheidsrechtersbal. — 𝒁𝒆𝒃𝒂𝒍𝒍𝒊𝒔𝒕𝒂 (@zeballism) May 6, 2023

D’ailleurs ce soir on entend pas le fils de pute de Hein parler d’arbitrage ? #STAGNT — Jordan (@JordanRSCL7) May 6, 2023