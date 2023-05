Hugo Cuypers vertelt over zijn doelpunt op Sclessin en de Rode Duivels: "Ik ben niet diegene die de keuzes maakt"

Op de tweede speeldag van de Europe play-offs ging KAA Gent gisteren winnen op bezoek bij Standard. Topschutter Hugo Cuypers maakte het beslissende doelpunt.

KAA Gent opende gisteren de score op het halfuur dankzij een prachtige doorsteekpass van Hugo Cuypers, die Orban in staat stelde om de Luikse defensie te verrassen en vervolgens Bodart te passeren. Bij het begin van de tweede helft probeerde de Nigeriaanse revelatie van de Buffalo's vanaf 50 meter de bal over Bodart te lobben, maar hij zag zijn poging tegen het doelkader eindigen. Standard maakte uiteindelijk gelijk via Alzate uit een vrijeschop, maar de vreugde was van korte duur voor de Rouches. Niemand minder dan Cuypers profiteerde, na een goede opening voor Orban, van de slechte tussenkomst van Bodart om zijn ploeg de leiding te laten nemen. Die voorsprong gaven de Gentenaren niet meer uit handen.

"Het was een perfecte avond om deze drie punten te pakken. De manier waarop was al mooi, maar vooral onze geweldige mentaliteit vond ik prachtig", zei een tevreden Hugo Cuypers na de wedstrijd. "In het begin van de wedstrijd werden we in verlegenheid gebracht door Standard omdat we hen onder druk wilden zetten, maar onze pressing was niet goed genoeg. Het wedstrijdplan werd over het algemeen wel gerespecteerd", verklaarde de Buffalos-spits, alvorens over zijn spitsbroeder Orban te beginnen. "We vinden elkaar steeds beter, we kennen elkaars kwaliteiten. Hij speelt goed in het midden en het is makkelijk voor mij om hem te vinden," voegde hij eraan toe.

"We hebben goed gereageerd na de nederlaag tegen Oostende".

In de stand van de Europe play-offs heeft Gent nu 34 punten. Dat zijn er vijf meer dan de tweede in de stand, Standard. Cercle Brugge en Westerlo, met elk slechts één wedstrijd achter de rug, hebben 26 punten. "We hebben een goede optie genomen op deze eerste plaats. We hebben goed gereageerd na de nederlaag tegen Oostende op de laatste speeldag van de Jupiler Pro League. We staan nu met zes op zes op kop in de Europe play-offs. Nu moeten we winnen en niet opgeven. We moeten volgende week een goed resultaat halen in Cercle vooraleer we onze twee thuiswedstrijden kunnen aanvatten", aldus de topschutter.

Het 21e doelpunt van de Belgische spits is bijzonder. "Dit doelpunt is speciaal omdat het de eerste keer is dat ik scoorde op Sclessin. Een speciale smaak, veel herinneringen komen terug als ik aan het verleden denk. De Rode Duivels? Het is een maar een doelpunt, we zullen zien wanneer het mogelijk is. Ik doe er alles aan om geselecteerd te worden, maar ik ben niet degene die de keuzes maakt", besluit Cuypers.