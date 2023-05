Sven Kums blij met overwinning, maar verbaasd over waanzinnige poging Orban: "Op voorhand was dat totaal niet besproken ofzo"

KAA Gent ging op de tweede speeldag van de Europe play-offs met 1-2 winnen op het veld van Standard. De Buffalo's hebben zo een grote stap gezet richting de eindzege in de play-offs.

Een tevreden Sven Kums na de wedstrijd, dat was twee weken geleden wel wat anders. Na de teleurstellende nederlaag tegen Oostende rechtte Gent de rug door zijn eerste twee wedstrijden in de Europe play-offs te winnen. Vandaag pakten de Buffalo's al bij al een verdiende driepunter. "Het eerste kwartier zaten we totaal niet in de wedstrijd. Het was erg moeilijk en we verloren te veel duels. Nadien kwamen we beter in de wedstrijd en hadden we ook wel de beste kansen en uiteindelijk scoorden we dan vlak voor de rust", legt Kums uit na de wedstrijd in de mixed zone. De tweede helft begon ook op opvallende wijze. Gift Orban probeerde vanaf de aftrap Bodart te verrassen met een verschroeiend schot, maar zag de bal tegen het doelhout eindigen. "Ik heb nog nooit iemand zoiets zien proberen, maar ik zag het wel gebeuren. Ik zag hem al wel eens kijken, dus ik had het wel door. Op voorhand was dat totaal niet besproken ofzo. Als hij de volgende keer scoort mag hij het van mij alvast nog eens proberen", legde de kapitein van Gent verder uit.

Iets later leken de Buffalo's hun voorsprong verdubbeld te hebben, maar niets was minder waar. Ref Boterberg floot da actie per ongeluk af. "Het was een super rare fase. Ik moet wel toegeven dat hij inderdaad had gefloten. Hij moest niet fluiten, maar iedereen maakt fouten. Hij zat in de twijfel en dan met het publiek erachter floot hij, desondanks hij al wist dat het geen strafschop was. Eens je fluit kan je nu eenmaal niet meer terug. Hij gaf zijn fout toe en bood zijn excuses aan", legde Kums verder uit. Uiteindelijk trokken de Gentenaren de overwinning alsnog over de streep. Zo lopen ze verder uit op Standard en groeit de kans dat ze de Europe play-offs zullen winnen. Volgende week zullen er dan wel punten moeten worden gepakt tegen Cercle Brugge. "We moeten deze voorsprong behouden. We moeten nu tegen onze moeilijkste tegenstander van het seizoen. We pakten nul op zes tegen Cercle, het is altijd moeilijk tegen hun. Nu moeten we daar echt proberen te winnen", concludeerde Sven Kums.