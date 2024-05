In de Europe Play-off valt het doek dit weekend. Maar eigenlijk is alles natuurlijk al langer dan vandaag beslist. Toch is het bij KAA Gent stilaan alle hens aan dek, want ze weten binnenkort wat hen nog te wachten staat.

Opnieuw net geen Champions' Play-off voor KAA Gent, maar ook voor het zoveelste jaar op rij ook wel heel veel dominantie van de Buffalo's in de Europe Play-off. En dus wacht een barragewedstrijd op Jan Breydel tegen Cercle of in en tegen Genk. Sowieso wordt het wel de laatste thuismatch van het seizoen voor de Gentenaars. En dus ook het afscheid tussen de fans en coach Hein Vanhaezebrouck. Er wordt een huldiging op poten gezet, al hoeft het niet over de coach te gaan vindt die. © photonews Hij is al bezig met zijn laatste duel, in Genk of Brugge. "Die match ligt opnieuw op een typisch Belgisch uur, 13.30 uur. Ik snap dat niet", liet Vanhaezebrouck zich vooraf al ontvallen. En hij had ook nog wel wat te zeggen over het bestuur van Gent. Maar eerst wacht dus de wedstrijd tegen STVV, die toch graag nog eens zouden willen stunten in de Europe Play-off. Ze nemen bovendien afscheid van (onder meer) Koita, die andere oorden zal opzoeken naar volgend seizoen toe. Volg de match bij ons LIVE en op de voet - bij ons hoeft u geen seconde te missen. Gent is de grote favoriet, het treffen in de Planet Group Arena begint om 20.30 uur!