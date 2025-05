LIVE: Leko wil comeback forceren met dubbele wissel bij Standard tegen Charleroi

80

Opnieuw geeft Standard veel ruimte aan de aanvallers van Charleroi. Dit keer kan Stulic trappen maar zijn schot met links is heel slecht.



78

Save van Epolo!

Charleroi speelt de verdediging van Standard knap uit. Zorgane heeft ruimte en vindt invaller Rogelj die kan trappen. Epolo staat goed te keepen en voorkomt de dubbele achterstand voor Standard.



76

Antoine Bernier

Zan Rogelj





76

Yacine Titraoui

Etienne Camara





75

Gele kaart voor Daan Dierckx





73

Standard is eraan begonnen. De Rouches spelen kort na elkaar een aantal kleine kansjes bijeen.



69

Kans voor Ayensa!

Delavallee moet voor het eerst ingrijpen! Ayensa trapt op doel en de bal wijkt nog lichtjes af via een been van een Charleroi-speler. De doelman van Charleroi staat alert te keepen en voorkomt de gelijkmaker.



67

Er zal toch nog iets moeten veranderen bij Standard willen ze niet met lege handen achterblijven. De mannen van Ivan Leko komen nog steeds niet aan kansen.



65

Gele kaart voor Leandre Kuavita





61

Ibrahim Karamoko

Marko Bulat





60

Henry Lawrence

Jean Thierry Lazare Amani





59

Weer een kans voor Charleroi. Heymans behoudt goed het overzicht en speelt Titraoui aan op de rand van het strafschopgebied. Zijn plaatsbal is te zacht, makkelijke bal voor Epolo.



56

Standard heeft in deze Europe Play-offs nog geen enkele keer de nul kunnen houden. Zo wordt het natuurlijk moeilijk om een wedstrijd te winnen.



53

Bernier trapt vanuit een scherpe hoek op doel. Te scherp zo blijkt want Epolo staat pal en verwerkt in hoekschop.



50

0-1!

Guiagon komt via de flank het strafschopgebied binnen en vindt Heymans aan de tweede paal. De hoek is iets te scherp voor de middenvelder die de bal op de paal trapt. Met een beetje geluk komt het leer in de voeten van Stulic die maar binnen te tikken heeft.



50



Doelpunt van Nikola Stulic





46

De bal rolt opnieuw in Sclessin!



45

We krijgen 1 minuten blessuretijd.



41

Ook Rik De Mil gaat in het boekje van Bert Put. De coach van Charleroi protesteert te hard volgens de scheidsrechter.



40

Titraoui wil ingrijpen met een tackel op de bal maar die heeft hij niet. De middenvelder heeft enkel de benen van Sotiris mee. Correct geel dus.



40

Gele kaart voor Yacine Titraoui





31

Trekfout van Ngoy op Daan Heymans levert hem terecht geel op.



30

Gele kaart voor Nathan Ngoy





28

Petris maakt opnieuw een fout. Het lijkt niet lang te duren voor hij een tweede karton krijgt. Rik De Mil kan hem best tijdens de rust in de kleedkamer laten. Jammer, want de vleugelverdediger zorgde voor veel gevaar.



25

Standard komt meer en meer in de wedstrijd dankzij een kolkend Sclessin. De Rouches krijgen kort na elkaar twee kansjes dankzij een goede counter.



21

Geen rood voor Petris

Ai ai ai Petris. De verdediger komt hier heel goed weg. Na een duel met Lawrence maakt de Carolo een duidelijke beweging met de elleboog richting het hoofd van zijn tegenstander. Hier had Petris zomaar al richting de douches kunnen gaan.



21

Petris gaat in het boekje. De vleugelverdediger maakt een trekfout die eigenlijk niet nodig was.



20

Gele kaart voor Jeremy Petris





16

Als Standard de bal heeft duurt het vaak niet lang. Het uitvoetballen is niet altijd zuiver bij de mannen van Ivan Leko.



12

Standard speelt met een laag blok waardoor de middenvelders van Charleroi telkens heel veel tijd krijgen aan de bal. Kunnen ze bij Standard op deze manier de nul houden?



6

Charleroi is de betere ploeg. Opnieuw was daar een kans voor de Carolos. Petris bereikt bijna Stulic in het strafschopgebied maar een Standard-verdediger zit er nog net tussen. In de herneming trapt Titraoui op doel maar Epolo pakt uit met een goede redding.



3

Het eerste kansje van de wedstrijd is een feit. Petris vindt het hoofd van Stulic met een goede voorzet. Het vizier van de Charleroi-spits staat nog niet op scherp want zijn poging gaat over en naast.



1

Bert Put fluit de wedstrijd op gang!



1

Standard - Charleroi: 0-0







