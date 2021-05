Oostende wint verdiend na spektakelstuk van jewelste, Carcela laat ploeg in de steek na schandalige overtreding

Of KV Oostende al uitgeblust is na een fysiek en mentaal lang en vermoeiend seizoen? Het antwoord hebben ze gegeven tegen Standard. De verliezende bekerfinalist zag sterretjes en moest dan ook nog een helft met tien door na rood voor Carcela. 7 goals, 3 afgekeurde en een geannuleerde penalty...

Standard begon als een razende aan de wedstrijd. Voor vijf minuten dan toch. Daarna was het bijna al KV Oostende wat de klok sloeg. Leye had met Carcela voor meer aansluiting bij de spitsen gezorgd, maar het middenveld van KVO hield zowel hem als Amallah aan de leiband.

Muleka scoorde wel, maar de VAR had buitenspel gezien. Oostende kreeg een penalty, maar nogmaals greep de VAR in voor buitenspel. En dan was er nog de huizenhoge kans voor een bleke Amallah. Die kon na een 25 minuten iets gaan eten omdat de zon onder was en een minuutje daarna vlamde hij een open kans op aangeven van Klaus op Hubert.

Knotsgek

Geen minuut later lag de bal aan de overkant wel in het mandje. We moeten zeggen: KVO kreeg quasi vrije baan. Niemand werd aangevallen en D'Haese kon de bal doorsteken tot bij Kvasina en de lange Oostenrijker gaf Bodart tegenvoets het nakijken.

En dan werd het helemaal knotsgek! Vier goals in zes minuten! Bätzner vrijgelaten: 2-0. Theate hoog opverend aan de tweede paal: 3-0. Muleka na een corner: 3-1. Carcela na een goeie actie van Gavory: 3-2. En dan moet u weten dat er nog een goal van Sakala werd afgekeurd. Allemaal net voor rusten!

Licht uit bij Carcela

Standard dus met hoop, maar die werd snel in de kiem gesmoord door Carcela zelf. Hij ging net na rust met gestrekt been door op het scheenbeen van Jack Hendry. Die moest gewisseld worden, maar leek nog geluk te hebben dat zijn been in één stuk was. Het had voor ons ook altijd direct rood mogen zijn in plaats van zijn tweede gele. Schandalige overtreding eigenlijk!

Standard kwam even dreigen, maar een fantastische ren van Hjulsager met de bal aan de voet besliste de match. Van box to box en scoren... Oostende is nog niet uitgeblust na een mentaal en fysiek vermoeiend jaar. Ndicka maakte er nog 5-2 van en Boonen 6-2 in de blessuretijd. Pijnlijk begin voor de Rouches, want die twee goals kwamen eigenlijk uit de lucht vallen. Het had allemaal nog veel erger kunnen zijn.