Standard-spelers door het stof: "Moeten ons excuseren bij onze supporters"

Verleden week de bekerfinale verliezen en dan de play-offs beginnen met een rammeling van jewelste... Het seizoenseinde van Standard dreigt nog dramatischer te worden dan het reguliere seizoen. Na het pak rammel in Oostende bood Nicolas Raskin zijn excuses aan.

Het was niet zo dat er iets af te dingen viel op de overwinning van KVO, zelfs al kreeg Mehdi Carcela rood. "We verdienden niet meer. We kwamen nochtans het veld op met goeie intenties en in de eerste helft konden we dat ook tonen. Maar we hebben elke keer fouten gemaakt die ons zuur zijn opgebroken. Met 10 tegen 11 hadden we momenten dat we enkele kansen creëerden. En als je wil aanvallen, is het normaal dat je aan de andere kant incasseert", aldus de middenvelder.

Raskin moest door het stof. "Behalve onze excuses aanbieden aan de supporters voor wat we lieten zien en voor het resultaat valt er weinig te zeggen. We hebben nog vijf matchen. Alles blijft mogelijk voor een club als Standard, maar een dag als deze kunnen we ons niet meer permitteren."