🎥 Niemand begreep waarom Carcela geen rechtstreeks rood kreeg: "Donker, donker, donker... rood"

Niemand begreep er iets van. Ok, Mehdi Carcela kreeg zijn tweede geel en dus rood voor zijn overtreding op Jack Hendry, maar dat had gerust direct rood mogen zijn. Nu komt hij er dus vanaf met een weekje schorsing.

Carcela ging met zijn voet door op het scheenbeen van Jack Hendry, die geblesseerd gewisseld moest worden. "Dat is donker, donker, donker... rood", zuchtte trainer Alexander Blessin. "We hopen dat het niet te erg is, maar hij had last aan zijn enkel en schouder. En het had nog heel wat erger kunnen zijn."

Ook Arthur Theate, die het van dichtbij zag gebeuren, begreep er weinig van. "Dit moet toch altijd direct rood zijn en een heel aantal weken schorsing? Ik hoop dat Jack snel zal terugkeren."