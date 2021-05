CEO van KV Oostende: "We worden benadeeld door de VAR"

De CEO van Oostende, Ganaye, vond dat Mehdi Carcela rechtstreeks rood had moeten krijgen voor de tackel op Oostendespeler Hendry. Ganaye voelt zich benadeeld door de VAR, en luchtte zijn hart op Twitter.

“Het is nu al de vierde wedstrijd op rij dat de VAR er compleet naast zit ten nadele van ons. Wat de laatste betreft, kunnen de VAR-officials hier duidelijke uitleg over geven over hoe dit geen directe rode kaart is?”, aldus de Franse voorzitter van Oostende.

Now 4 games in a row that we systematically get inconceivable wrong VAR decisions against us. As for the latest, can the VAR officials shed light on this and explain to us how this is not a straight red card? 🤯 @kvoostende @ProLeagueBE #DoubleStandardsAgainstStandard https://t.co/naOmj2BVqP