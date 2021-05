Leye duidelijk over de komende matchen na zwaarste nederlaag sinds 2015: "Carcela? Het antwoord zit in de vraag"

Standard kreeg in Oostende de zwaarste nederlaag sinds 30 augustus 2015 tegen Club Brugge (7-1) te slikken. Het gaat er dus stuiven deze week en sommige spelers gaan zich niet aan te veel kansen meer moeten verwachten. "We kregen alles wat we verdienden", aldus Leye.

Het gaat er stuiven de komende week op Sclessin. Leye gaat knopen doorhakken en een paar spelers zullen het geweten hebben. De ploeg van volgende week zou er wel al eens heel anders kunnen uitzien. "Ik dacht dat iedereen het begrepen had, maar dat is duidelijk niet het geval", begon een zwaar teleurgestelde Leye. "In de situatie waarin wij zitten, moeten we veel meer laten zien. Dan moet je concreet zijn in je analyse. Als Standard moet je op 100 procent naar Oostende komen. Je weet dat je tegen deze ploeg aanwezig moet zijn."

Laten we zeggen dat hij het ook over Mehdi Carcela had. De vraag werd gesteld of Mehdi hem met al zijn ervaring in de steek had gelaten... "Het antwoord zit al in de vraag. Ik zit misschien even fout. Ik heb misschien niet de juiste ploeg gezet. We gaan dat tegen volgende keer oplossen en een echte play-off-match spelen. Zelfs al kwamen we terug tot 3-2, we konden niets meer eisen. We waren op alle acties te laat. Volgende keer neem ik spelers die echt betrokken zijn en waar we verder mee kunnen voor de toekomst."