Carcela had dus wel degelijk wekenlange schorsing moeten krijgen: "Was direct rood voor ernstig gemeen spel"

Verwondering alom in de Diaz Arena zaterdagavond. Mehdi Carcela trapte Jack Hendry van het veld - en blesseerde zichzelf daarbij ook - maar kreeg enkel geel. Zijn tweede gele wel en dus rood, maar voor iedereen in het stadion was het direct donkerrood.

En zo oordeelde ook het Referee Department. “Mehdi Carcela speelt de bal te ver voor zich uit, is te laat met zijn actie en raakt Oostende-speler Jack Hendry”, aldus Frank De Bleeckere. “Dit doet hij met hoge intensiteit: een gestrekt been, met de studs vooruit, boven de enkel en op het rechterbeen. Deze fout brengt de veiligheid van de Oostende-speler in gevaar." "Het Professional Refereeing Department verwachtte voor deze fout dan ook een directe rode kaart voor ernstig gemeen spel. Een VAR-interventie was nodig omdat alle criteria aanwezig zijn voor een on field review zoals hoge intensiteit, buitensporige kracht, hoge tackle en contact, gestrekt been en studs vooruit.” Ze lieten al weten dat er bij de fout van Cullen op Bas Dost niet alle criteria vervuld waren voor een VAR-interventie, maar bij Carcela dus wel. De aanvaller van de Rouches ontsnapt zo aan een wekenlange schorsing.