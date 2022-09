Club Brugge wint met het kleinste verschil van Leverkusen dankzij de jonge Sylla

Club Brugge heeft zijn eerste driepunter in de Champions League beet. Het versloeg het Duitse Leverkusen met het kleinste verschil dankzij Abakar Sylla. .

De hymne van de Champions League knalde voor het vijfde jaar op rij door de boxen en dat zorgde voor een topsfeer op Jan Breydel, zowel in het thuis- als het uitvak. Het balbezit was in de openingsminuten vooral voor de bezoekers die ook voor de eerste dreiging zorgde. De pijlsnelle Diaby liep vanop de rechterflank zowat alles en iedereen voorbij en knalde hard maar centraal op doel, geen probleem voor doelman Mignolet. Na zo'n dertien minuten kon Club eens dreigen. Olsen kopte een voorzet van Nielsen in de voeten van Sowah die vanop de rand van de zestien kon aanleggen maar via een Duits been over doel besloot.

Op het halfuur kreeg Diaby voor de zoveelste keer ruimte van de Brugse verdediging. De Fransman haalde verschroeiend uit waarop Mignolet opnieuw zijn kunnen toonde, hij pakte uit met een sublieme redding en kon de bal nog net tegen de paal duwen. Vijf minuten voor rust kwam de landskampioen alsnog op voorsprong. Olsen mocht een corner aanleggen richting de eerste paal en youngster Sylla kopte de bal staalhard tegen Hradecky die een handje hielp en de bal in eigen doel werkte. Sylla met zijn eerste doelpunt in blauwzwarte loondienst. Club ging met een 1-0 voorsprong rusten tegen de Duitsers.

Club kwam gedreven uit de kleedkamer en wou duidelijk die voorsprong verdubbelen. Leverkusen moest op zoek naar de gelijkmaker. Diaby, die veruit de gevaarlijkste man bij de Bayer was, zag zijn schot vlak na rust nipt naast het doel van Mignolet dwarrelen. Aan de overzijde is het Jutglà die vanop een afstand kan uithalen, maar Hradecky kent geen problemen met het harde schot van de Catalaan.

Het begin van een knotsgek kwartier volgde voor affluiten. Schick kopte eerst een voorzet van Hudson-Odoi tegen de netten maar werd, na het bekijken van de beelden, afgekeurd wegens buitenspel. Nog geen minuut later had de Duitse aanhang opnieuw reden tot juichen wanneer Mignolet een omhaal van Schick in eigen doel werkt, maar opnieuw gebeurde dit vanuit buitenspel. Jan Breydel zat op het randje van zijn stoel wanneer de laatste minuten ingingen. Leverkusen probeerde het met enkele schoten maar echt gevaarlijk werd het niet meer. Blauwzwart had het knap lastig met de aalvlugge flankaanvallers van Leverkusen, maar echt dreigen deden zij niet meer. In de slotseconden moest Mignolet nog wel allert zijn op een vrije trap van Schick.