Marc Degryse heeft fors verwijt voor de supporters van Club Brugge klaar

Club Brugge deed woensdagavond wat het moest doen. Zijn openingsmatch in de Champions League winnen.

De eerste drie punten van Club Brugge zijn meteen binnen in de Champions League, maar daar is het verhaal volgens analist Marc Degryse ook helemaal gezegd.

De goal was een stevige meevaller voor blauwzwart, want offensief lukte het niet echt. “Club bouwde heel veel voorzichtigheid in en had gewoon te veel respect voor dit Leverkusen”, zegt Degryse aan Het Laatste Nieuws over de match tegen Leverkusen.

Maar ook de supporters hadden wat meer mogen doen volgens Degryse. “Op en naast het veld miste ik de drive die Jan Breydel zo kenmerkt. Er hing geen elektriciteit in de lucht, ik had niet het gevoel dat ik naar een wedstrijd uit de Champions League zat te kijken. Het is toch opmerkelijk dat het stadion niet uitverkocht was.”