📷 Sylla haalt elftal van de week in Champions League

Abakar Sylla is door UEFA opgenomen in het elftal van de week na de eerste speeldag van de Champions League.

De 19-jarige Ivoriaan maakte woensdagavond het enige doelpunt voor Club Brugge in de eerste match van de groepsfase tegen Bayer Leverkusen.

Dat is ook UEFA niet ontgaan. Zij plaatsen hem in de verdediging bij Ruben Dias en Joao Cancelo van Manchester City en Grimaldo van Benfica. Dominik Livakovic van Dinamo Zagreb is de doelman van de week.

Marcus Edwards (Sporting CP), Piotr Zielinski (Napoli) en Mohammed Kudus (Ajax) vormen het middenveld. Voorin lopen Robert Lewandowski, ex-Mechelaar Maryan Shved (Shakhtar) en Leroy Sané (Bayern München).