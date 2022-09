Nieuw goudhaantje bij Club oogst wél lof: "Ze wisten misschien dat Sylla de nieuwe Kossounou kan worden"

Lof langs alle kanten voor Abakar Sylla na de overwinning van Club Brugge in de Champions League tegen Leverkusen. Het nieuwe goudhaantje van blauw-zwart is meteen gekend.

Ook Marc Degryse was onder de indruk. De analist vond Club Brugge nochtans niet overtuigend voetballen en had ook niet het 'Champions League-gevoel' bij het kijken naar de wedstrijd, maar voor Sylla had hij wel complimenten tijdens de uitzending op VTM.

© photonews

"Een ontdekking. Eerste Europese wedstrijd, 19 jaar, imponerend als figuur. Zeer volwassen, zeer overtuigend. En dan ook nog een keer beslissend met die goal. Dat moet je toch maar doen. Hij was verdedigend goed, pakte uit met een paar goede blocks", somde Degryse de verschillende facetten op waarin Sylla uitblonk. "Hij is door UEFA ook verkozen tot man van de match."

Opnieuw zo'n jong talent dat via Brugge op termijn wel eens de stap naar een grote competitie kan zetten. "Ze hebben N'Soki en eerder Kossounou verkocht. Ze wisten misschien dat Sylla de nieuwe Kossounou kan worden", denkt Degryse.

Veel stappen vooruit gezet

Sylla is eigenlijk al Club Brugge-speler sinds hij in september 2021 overkwam van SO Armée, de ploeg van het Ivoriaanse leger. Na enige tijd rijpen bij Club NXT staat hij nu zijn mannetje tussen de grote jongens. "Vorig jaar was hij hier nog niet klaar voor, hij had dus toch wat aanpassing nodig. Hij heeft op korte tijd veel stappen vooruit gezet bij Club Brugge."