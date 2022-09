Hoefkens heeft alleen maar lovende woorden voor Sylla: "Hij is een goudklomp"

Club Brugge won gisteren met het kleinste verschil van Bayer Leverkusen dankzij een doelpunt van de nog maar 19-jarige Abakar Sylla. Hoefkens was tevreden over de jonge verdediger: "Hij is een natuurlijke leider op het veld."

Abakar Sylla maakte gisteren zijn eerste doelpunt in blauwzwarte loondienst en dat op zijn debuut in de Champions League. Coach Carl Hoefkens kent al langer de kwaliteiten van de 19-jarige Ivoriaan: "Abakar is het bewijs dat heel de Club en de scouting goed gewerkt hebben. Zo'n speler voor dat bedrag naar België halen, chapeau. Hij is op de perfecte manier binnengekomen, zat eerst bij Club NXT waar dag in dag uit met hem gewerkt werd. Zijn evolutie werd van nabij gevolgd en was zo gevorderd dat Sylla meteen doorstootte naar het eerste elftal. We zagen meteen zijn kwaliteiten en dat merk je op training, hij is een goudklomp. Hij is een natuurlijke leider op het veld, en dat koppelt ie aan zijn agressiviteit op het veld. Ik ben ook tevreden over de manier waarop de andere verdedigers hem helpen en begeleiden want ook hij heeft nog werkpunten. "